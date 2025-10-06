Στάθης Μαντζώρος: «Περιμένουμε μόσχευμα από το εξωτερικό, σε μία εβδομάδα θα γίνει το χειρουργείο», λέει ο πατέρας του

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Στάθης Μαντζώρος
Φωτογραφία: Instagram/mantzorosstathis

Μία μεγάλη μάχη για την υγεία του δίνει ο Στάθης Μαντζώρος τους τελευταίους μήνες. Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο έγινε γνωστό πως ο ηθοποιός, ο οποίος αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό μέσα από τον ρόλο του στην επιτυχημένη σειρά του ALPHA «Σασμός», υπέστη βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο. Την Δευτέρα (6/10), στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου προβλήθηκαν δηλώσεις του πατέρα του καλλιτέχνη.

Μιλώντας στην «Super Κατερίνα», ο πατέρας του Στάθη Μαντζώρου ανέφερε ότι περιμένουν μόσχευμα από το εξωτερικό, προκειμένου να γίνει το χειρουργείο του ηθοποιού την επόμενη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, εξήγησε πως: «Περιμένουμε μόσχευμα από το εξωτερικό, γίνεται δεύτερο χειρουργείο στον Στάθη και είμαι αισιόδοξος. Πάμε καλά, είμαι αισιόδοξος, μιλάω μαζί του κάθε μέρα. Χαμογελάει σε ό,τι ακούει. Σε μία εβδομάδα θα γίνει το χειρουργείο».

«Κάνουμε τα πάντα για τον Στάθη μας. Ο Στάθης θα επανέλθει», τόνισε ο πατέρας του Στάθη Μαντζώρου.

