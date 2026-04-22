Βελόπουλος: Το πρόβλημά σας είναι ότι δεν μπορείτε να ελέγξετε την Κοβέσι

Δήμητρα Κόκκορη

Πολιτική

Κυριάκος Βελόπουλος

Η πρόταση της Ελληνικής Λύσης είναι δέσμευση περιουσιών τώρα «και αν κριθούν ένοχοι η δέσμευση να γίνει δήμευση. Με fast track διαδικασίες», τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος στην παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά την συζήτηση για τις άρσεις ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και πρόσθεσε «να επιστραφούν τα κλεμμένα και τα πρόστιμα να πληρωθούν από εκείνους που έκλεψαν».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «δρώντας επικοινωνιακά εφαρμόζει και πάλι την τακτική της ψόφιας γάτας» και αναφερόμενος στα οκτώ μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά και τα στοιχεία για το πρωτογενές πλεόνασμα που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ, σχολίασε πως «βγαίνει ο πρωθυπουργός και μοιράζει λεφτά. Από την υπερφορολόγηση», κάνοντας λόγο για «κλασσική πολιτική απάτη».

Σχετικά με την συζήτηση για τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών, ο Κυριάκος Βελόπουλος έκανε λόγο για μία «πολύ δυσάρεστη στιγμή για όλους, όσοι προβληματίζονται με την ηθική στην πολιτική», ενώ υπογράμμισε ότι «μόνον η Ελληνική Λύση πραγματικά αποκάλυψε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2020».

«Κύριοι συνάδελφοι, το πρόβλημά σας δεν είναι η Κοβέσι. Το πρόβλημά σας είναι ότι δεν μπορείτε να ελέγξετε την Κοβέσι. Και αυτή είναι η παθογένεια. Έτσι μάθατε. Να ελέγχετε την δικαιοσύνη. Σας βλέπει η ντροπή και ντρέπεται, κύριοι. Ελεγχόμενη δικαιοσύνη δεν είναι δικαιοσύνη», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

