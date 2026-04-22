LIVE – Πιερρακάκης: Ενισχύουμε το πραγματικό εισόδημα των πολιτών, δίνουμε βιώσιμη λύση στα χρέη – Οι 3 βασικοί άξονες των μέτρων

Συνέντευξη Τύπου από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, τον Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά, τον Υφυπουργό Γιώργο Κώτσηρα και τη Γενική Γραμματέα Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Θεώνη Αλαμπάση για την εξειδίκευση της νέας δέσμης μέτρων οικονομικής ενίσχυσης της κοινωνίας.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης υποστήριξε ότι τα μέτρα βασίζονται σε 3 άξονες:

Στήριξη του εισοδήματος

Μείωση του κόστους ζωής

Αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον τρίτο άξονα τονίζοντας ότι «πρόκειται για μέτρα που θα δώσουν σημαντική ανάσα, τα οποία θα ανακοινώναμε ανεξάρτητα των στοιχείων του πλεονάσματος».

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης, «ενισχύουμε το πραγματικό εισόδημα των πολιτών, δίνουμε βιώσιμη λύση στα χρέη».

Μέτρα για το ιδιωτικό χρέος:

1. Δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού.

2. Δυνατότητα ένταξης στον εξωδικαστικό για 300.000 συμπολίτες μας, ώστε να καλύπτει και οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ

3. Δυνατότητα ρύθμισης ένταξη παλαιών αρρύθμιστων χρεών σε ρύθμιση έως 72 δόσεων.