Νίκος Πλακιάς: «Η Δικαιοσύνη πρέπει να ανασύρει και να εξετάσει αντικειμενικά τη μήνυση»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών, καθώς μετά το αίτημα του Πάνου Ρούτση για εκταφή του γιου του, προκειμένου να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις, το οποίο έγινε δεκτό, έρχεται ξανά στο προσκήνιο η μήνυση που είχαν καταθέσει οι οικογένειες των θυμάτων. Η συγκεκριμένη μήνυση στρέφεται κατά ιατροδικαστών, οι οποίοι είχαν βρεθεί στο στόχαστρο των συγγενών για ελλιπείς εξετάσεις και παράβαση καθήκοντος, λίγες ώρες μετά το πολύνεκρο δυστύχημα.

Τις τελευταίες εξελίξεις σχολίασε με ανάρτησή του ο Νίκος Πλακιάς, ο οποίος αναφέρθηκε στη δικαστική πορεία της υπόθεσης. Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στην αρχική αρχειοθέτηση της μήνυσης που είχαν υποβάλει οι συγγενείς, επισημαίνοντας πως «τελικά, μετά από ενάμιση χρόνο και την τότε αρχειοθέτηση της μήνυσης που είχαν καταθέσει οι οικογένειές μας, φτάνουμε στο σήμερα και, τελικά, στη δικαίωση αυτής».

Ο κ. Πλακιάς τόνισε πως η Δικαιοσύνη δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στην ικανοποίηση του αιτήματος για εκταφές, αλλά οφείλει να εξετάσει εκ νέου και με αντικειμενικότητα τη συγκεκριμένη μήνυση, ώστε να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «η Δικαιοσύνη πρέπει να ανασύρει και να εξετάσει αντικειμενικά τη μήνυση, ώστε να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της και όλα τα ονόματα που αναφέρονται».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημαντική συμβολή του Πάνου Ρούτση, ο οποίος, μέσα από την απεργία πείνας που πραγματοποίησε, συνέβαλε καθοριστικά στο να ανοίξει ξανά ο φάκελος της υπόθεσης. «Αν δεν ήταν και ο πατέρας, ο Ρούτσης, να κάνει την απεργία πείνας, ακόμα θα ήταν καταχωνιασμένη και ξεχασμένη στα συρτάρια — αυτή είναι η αλήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Πλακιάς εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξει πραγματική απονομή δικαιοσύνης, χωρίς σκιές ή αμφισβητήσεις. «Ας ελπίσουμε ότι, έστω και τώρα, η τότε κίνησή μας θα βοηθήσει να αποδοθεί δικαιοσύνη, χωρίς ίχνος καχυποψίας ή αμφισβήτησης», κατέληξε.

