Τέμπη: Δεκτό το αίτημα Ρούτσι για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του – Το σκεπτικό της εισαγγελικής απόφασης

Το «πράσινο φως» για τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων στη σορό του γιου του Πάνου Ρούτσι, έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας. Με εισαγγελική παραγγελία ανασύρεται από το αρχείο παλαιότερη μήνυση κατά ιατροδικαστών, η οποία συσχετίζεται με τα αιτήματα του Πάνου Ρούτσι και άλλων συγγενών θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη και διατάσσεται κατεπείγουσα έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας θα γίνουν αποδεκτά όλα τα αιτήματα για τη διενέργεια βιοχημικών και τοξικολογικών εξετάσεων, που θα τεθούν από τους συγγενείς των θυμάτων.

Το σκεπτικό της εισαγγελικής απόφασης

Η Δικαιοσύνη κλήθηκε να λύσει το γόρδιο δεσμό μεταξύ της βούλησης να ικανοποιηθεί το αίτημα του κ. Ρούτσι και της απρόσκοπτης συνέχισης της διαδικασίας με την έναρξη της δίκης της υπόθεσης των Τεμπών.

Η λύση προκειμένου να ικανοποιηθούν τα όλα αντίστοιχα αιτήματα που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής από άλλες οικογένειες θυμάτων τόσο για εκταφές όσο και για τοξικολογικές εξετάσεις, βρέθηκε μέσα από την επανενεργοποίηση παλιάς δικογραφίας που είχε αρχειοθετηθεί το 2022. Επρόκειτο για υπόθεση που είχε σχηματιστεί ύστερα από μηνύσεις συγγενών θυμάτων κατά ιατροδικαστών. Με την ανάσυρσή της, οι εισαγγελικές αρχές βρήκαν τον τρόπο για να προχωρήσουν οι εκταφές και οι τοξικολογικές εξετάσεις χωρίς να «ξανανοίξει» η κύρια ανάκριση για το δυστύχημα των Τεμπών, η οποία έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται ο ορισμός ημερομηνίας της δίκης.

Οι εκταφές και οι εξετάσεις θα ενταχθούν σε ξεχωριστή δικογραφία, τα ευρήματα της οποίας θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ακροαματική διαδικασία. Αν, ωστόσο, προκύψουν ενδείξεις ποινικών ευθυνών – για ιατροδικαστές ή άλλα πρόσωπα – η νέα αυτή δικογραφία θα ακολουθήσει ανεξάρτητη ποινική πορεία.

Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζει την απεργία πείνας

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας καθώς δεν έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήματα που έχει καταθέσει ενώπιον της δικαιοσύνης. Πρόκειται για το αίτημα ακυρότητας συνολικά όλης της προδικασίας, αλλά και το αίτημα να συνεχιστεί η ανακριτική έρευνα με περαιτέρω ανακριτικές πράξεις, καθώς δεν έχει αναδειχθεί η αλήθεια, όπως η ίδια υποστηρίζει σε αρκετές πτυχές της υπόθεσης.

Όπως γνωστοποίησε η κα Κωνσταντοπούλου, αργότερα το απόγευμα της Δευτέρας, την πληροφόρησαν συνεργάτες της ότι υπάρχει απορριπτική πρόταση από τον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο για τα αιτήματα αυτά και αναμένεται το βούλευμά του δικαστικού συμβουλίου για το εάν τα αποδέχεται ή τα απορρίπτει και με τι σκεπτικό.

Κωνσταντοπούλου: «Οι εξουσίες υπαναχώρησαν»

«Οι εξουσίες που μέχρι και τώρα έλεγαν ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο που μπορούν να κάνουν, αναγκάζονται να υπαναχωρήσουν» τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας το απόγευμα της Δευτέρας (6/10) για την επίσημη απόφαση για αποδοχή των αιτημάτων τοξικολογικών εξετάσεων στα θύματα των Τεμπών, αποκαλύπτοντας ωστόσο ότι δεν έχει ακόμη επίσημη ενημέρωση.

«Στην αρχή μας έλεγαν ότι δεν έχουμε κάνει αίτημα. Μετά μας λέγανε ότι δεν μπορεί να γίνει. Στη συνέχεια μας λέγανε ότι μπορεί να γίνει μόνο μία εξέταση, μετά μας λέγανε ότι δεν τους είπαμε με ποιο άρθρο ζήτα ο Πάνος Ρούτσι να να μάθει πώς πέθανε το παιδί του. Σήμερα οι εξουσίες που μέχρι και τώρα έλεγαν ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο που μπορούν να κάνουν, ήδη αυτές οι εξουσίες αναγκάζονται να υπαναχωρήσουν και να διατάξουν περισσότερα πράγματα από εκείνα με τα οποία στην αρχή προσπάθησαν να κοροϊδέψουν τον πατέρα, να κοροϊδέψουν τις οικογένειες των θυμάτων, να κοροϊδέψουν την κοινωνία ολόκληρη. Δεν μας κοροϊδεύουν και δεν υπάρχει περίπτωση να μην συνεχιστεί ο αγώνας των οικογενειών και του Πάνου για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης για αλήθεια και δικαιοσύνη» ανέφερε χαρακτηριστικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Και συμπλήρωσε: «Δεν μπορώ να σας πω για αυτά που διατάχθηκαν, δηλαδή, δεν τα έχουμε πάρει ακόμα στα χέρια μας. Ξέρουμε, όμως με βάση τα λίγα πράγματα που εμποδίζουν μαθαίνουμε, ότι εκείνοι που προσπάθησαν άρον-άρον να κλείσουν την υπόθεση ήδη αναγκάζονται να συνομολογούν ότι υπάρχουν ενέργειες που δεν έκαναν και που προκαλούν σοβαρό πλήγμα στην ανάκριση που επιχειρήθηκε να κλείσει».

«Εμείς επιμένουμε η ανάκριση να συνεχιστεί, οι ενέργειες όλες να γίνουν όπως επιβάλλει η νομική επιστήμη, η ανακριτική και η εγκληματολογία. Αλλά κυρίως, όπως επιβάλλει η ηθική και η ανθρωπιά. Να σταματήσει η κοροϊδία απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο να σταματήσουν τα παζάρια αν θα δεχτεί τόσα, ή λίγα περισσότερα, να σταματήσουν κάποιοι να παίζουν μαζί του και με τον αγώνα του επί 22 μέρες. Είναι προς τιμήν του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου που ήρθε να επισκεφτεί αυτό τον πατέρα και να πει ήρθα να δω έναν άνθρωπο που υποφέρει γιατί ένας άνθρωπος υποφέρει» συμπλήρωσε.

«Πάμε λοιπόν μέχρι τέλους την υπόθεση της διεκδίκησης της αλήθειας και πάμε μέχρι τέλους να αποκαλύψουμε τα ψέματα με τα οποίο μπάζωσαν την αλήθεια και ανθρώπινες υπάρξεις. Δεν έχουμε ακόμη καμία ενημέρωση όταν έχουμε θα σας ενημερώσουμε σχετικά» κατέληξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Νωρίτερα η συνήγορος του Πάνου και της Μιρέλα Ρούτσι παραχώρησε συνέντευξη Τύπου, στην οποία είπε ότι δεν έχουν ικανοποιηθεί μέχρι τώρα τα αιτήματα για ακυρότητα της προδικασίας στο σύνολό της και συνέχιση της ανάκρισης και μέχρι να ικανοποιηθούν αυτά ο κ. Ρούτσι συνεχίζει τον αγώνα του.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ότι «λίγο πριν από τις 2 άρχισαν να κυκλοφορούν σε όλα τα ΜΜΕ ειδήσεις ότι έγινε δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι. Αναγκάστηκα να μπω σε μία αγωνιώδη προσπάθεια να κάνω όλες τις επικοινωνίες ξανά και ξανά για να δω αν υπάρχει πράγματι τέτοια εξέλιξη. Μέχρι αυτή την στιγμή δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση για τίποτε και μάλιστα η μόνη επίσημη ενημέρωση που έχουμε σήμερα από την εισαγγελία της Λάρισας είναι ότι υπάρχει πρόταση του εισαγγελέως Εφετών Λάρισας να απορριφθεί το αίτημα της οικογένειας για ακυρότητα της προδικασίας και για να συνεχιστεί η ανάκριση με νέες ανακριτικές πράξεις. Αυτό δεν είναι κάτι τελειωτικό, θα αποφασίσει το Συμβούλιο Εφετών τις επόμενες μέρες και βεβαίως δεν έχει κλείσει το θέμα εάν έκλεισε νόμιμα η ανάκριση.

Η ενημέρωση της τελευταίας στιγμής που έχω από τον συνάδελφό μου στη Λάρισα είναι ότι πριν από λίγα λεπτά μπήκε ο ίδιος στο γραφείο της εισαγγελέως Πρωτοδικών, εκείνη την ώρα μπροστά του παρέλαβε κάτι σε κλειστό φάκελο, του είπε ότι δεν γνωρίζει και δεν είναι ενήμερη, έχει έδρα και μετά θα δει τι της έστειλαν και μετά θα αποφασίσει».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι «αυτό το σκηνικό είναι η δεύτερη φορά που επαναλαμβάνεται» και πρόσθεσε: «Αυτή η συνθήκη είναι πάρα πολύ προσβλητική για όλους τους πολίτες και τον αγώνα που δίνει ο Πάνος Ρούτσι. Κάποιοι παίζουν στην κυριολεξία με την ψυχή και την ζωή του, κάποιοι νομίζουν ότι αυτός ο αγώνας είναι ένα παιχνίδι εντυπώσεων. Θέλω να τους πω ότι αυτός ο αγώνας δεν είναι παιχνίδι εντυπώσεων, είναι από πλευράς ενός πατέρα η κατάθεση όλου του του είναι να δικαιώσει το παιδί του και από πλευράς των εξουσιών η πιο χυδαία και η πιο αποτρόπαιη άρνηση των πιο θεμελιωδών δικαιωμάτων».

«Η οικογένεια Ρούτσι διαπίστωσε προσπάθειες παραβίασης του σπιτιού τους και παρακολούθηση από συγκεκριμένο όχημα»

H Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου΄, προσπάθειες εκφοβισμού της οικογένειας Ρούτσι κατήγγειλε η συνήγορός της, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Την ώρα που η οικογένεια Ρούτσι δίνει αυτήν την μάχη, την ώρα που ο Πάνος Ρούτσι βρίσκεται 22 ημέρες σε απεργία πείνας μακριά από το σπίτι που διαμένει η οικογένεια στην Θεσσαλονίκη, και εκεί έχει απομείνει ο γιος τους και ο αδελφός του Ντένις, ο Κρις, εντόπισε και εχθές το βράδυ και άλλες μέρες προσπάθειες παραβίασης του σπιτιού τους, περίεργες συμπεριφορές και κινήσεις γύρω από την οικία του, παρακολούθηση από συγκεκριμένο όχημα και γενικότερα μία εκφοβιστική συμπεριφορά που παραπέμπει σε παρακρατική λειτουργία» δήλωσε χαρακτηριστικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η συνήγορος της οικογένειας Ρούτσι ανέφερε ακόμη ότι η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι, θα μεταβεί στην Θεσσαλονίκη για να καταγγείλει εκφοβισμό, ενώ η ίδια θα στείλει άμεσα εξώδικη διαμαρτυρία στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρυσοχοΐδη.

Κυβερνητικά στελέχη: Πλήρης στήριξη στον ανθρώπινο πόνο του απεργού πείνας κ. Ρούτσι

«Η θέση του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, όπως εκφράστηκε από την πρώτη στιγμή, δια του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ήταν η πλήρης στήριξη στον ανθρώπινο πόνο του απεργού πείνας κ. Ρούτσι, μακριά από την απροκάλυπτη επιχείρηση πολιτικής εκμετάλλευσης του τραγικού πατέρα, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης» επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη σχετικά με το αίτημα του κ. Πάνου Ρούτσι για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.

Και τονίζουν: «Σεβαστήκαμε απόλυτα τον ρόλο της δικαιοσύνης και τη διάκριση των εξουσιών, που αποτελεί ουσιώδη αρχή της δημοκρατίας μας. Μόνο η Εισαγγελία Λαρίσης, εν προκειμένω, είχε την αρμοδιότητα να κρίνει τα σχετικά αιτήματα για τις τοξικολογικές εξετάσεις και όχι τα κόμματα ή τα τηλεοπτικά πάνελ. Ο σεβασμός στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, αποτελεί θεμέλιο της δημοκρατίας και πάγια αρχή για την κυβέρνηση».

«Η προσπάθεια όσων επιχείρησαν να εργαλειοποιήσουν τη μεγάλη τραγωδία των Τεμπών και να εκμεταλλευτούν κομματικά τον ανθρώπινο πόνο των συγγενών, για να πετύχουν τον ένα και μοναδικό τους στόχο που ήταν η καθυστέρηση της δίκης έπεσε στο κενό. Το πάνδημο αίτημα για αλήθεια, δικαιοσύνη και απόδοση ευθυνών περνά μόνο μέσα από τη δίκη, η οποία θα διεξαχθεί, όσο και αν δεν το επιθυμούν συγκεκριμένα κόμματα της αντιπολίτευσης, που έχουν επενδύσει την πολιτική τους επιβίωση στην καπηλεία των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών» καταλήγουν.