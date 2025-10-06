Πέτρος Ιακωβίδης: «Δεν μου αρέσει να δείχνω τι κάνω στο σπίτι μου»

Τον Πέτρο Ιακωβίδη συνάντησαν οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών, στον γάμο της Ανδρομάχης και του Γιώργου Λιβάνη. Ο αγαπημένος τραγουδιστής δήλωσε πως σκέφτεται τον γάμο, ωστόσο θέλει να μεγαλώσει λίγο ακόμα. Επιπλέον, εξήγησε τον λόγο που δεν του αρέσει να προβάλλει την προσωπική του ζωή, τονίζοντας πως θέλει να μιλάει και να δείχνει τη δουλειά του.

Μιλώντας για το ενδεχόμενο του γάμου, ο Πέτρος Ιακωβίδης είπε ότι: «Έχω ακόμα εγώ, έχω ακόμα, ναι. Θέλω λίγο να μεγαλώσω ακόμα, είμαι μικρός. Σκέφτομαι τον γάμο μου, εντάξει, δεν θα παντρευτούμε κάποια στιγμή;».

Ακόμα, ο τραγουδιστής ανέφερε πως: «Δεν έχετε μάθει για κάποια σύντροφό μου, γιατί δεν μου αρέσει να δείχνω τι κάνω στο σπίτι μου. Μου αρέσει να μιλάω και να δείχνω την δουλειά μου, τραγουδιστής είμαι, τα τραγούδια μου θέλω να ακούει ο κόσμος. Όπως είπα και πριν, αν θέλεις κάτι να φανεί, θα φανεί. Αν δεν θέλεις, δεν θα φανεί!».