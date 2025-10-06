Συγκινεί η Αφροδίτη Γραμμέλη για τον πατέρα της: «Μου πήρε περίπου δύο χρόνια για να βρω τη δύναμη να πάω στο μέρος που τον βρήκα νεκρό»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Αφροδίτη Γραμμέλη
Φωτογραφία: Instagram/afroditiag

Τον Δεκέμβριο του 2023 η Αφροδίτη Γραμμέλη «έχασε» τον πολυαγαπημένο της πατέρα. Πριν από λίγες ώρες, η γνωστή δημοσιογράφος έκανε ένα συγκινητικό Instagram story, στο οποίο αναφέρεται στην απώλειά του.

Στην ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η Αφροδίτη Γραμμέλη εξομολογήθηκε πως της πήρε περίπου δύο χρόνια για να καταφέρει να πάει στο μέρος που βρήκε τον πατέρα της νεκρό. Μάλιστα, η δημοσιογράφος δημοσίευσε τις φωτογραφίες που είχε στολίσει ο γονέας της και τις είχε για συντροφιά.

«Μου πήρε περίπου δύο χρόνια για να βρω τη δύναμη να πάω στο μέρος που βρήκα νεκρό τον μπαμπά μου. Και να μπορέσω να δω τις φωτογραφίες που είχε για συντροφιά. Το πένθος δεν φεύγει ποτέ. Και όσος καιρός κι αν περάσει είναι στιγμές που θεριεύει και σε καταπίνει», ανέφερε η Αφροδίτη Γραμμέλη στο story της.

Αφροδίτη Γραμμέλη

Σε συνέντευξή της τον Ιούνιο στο «Στούντιο 4», η δημοσιογράφος μιλώντας για την απώλεια του πατέρα της είχε πει ότι: «Εμένα με οδήγησε σε μια φοβερή πτώση ο θάνατος του πατέρα μου, ήταν από τα ισχυρότερα σοκ που έχω δεχτεί στη ζωή μου και δεν το έχω ξεπεράσει.

Θεωρώ ότι ένα κομμάτι μου έχει πεθάνει και δεν θα ξαναγυρίσει. Δεν μπορώ να ξαναγίνω όπως ήμουν και το έχω αποδεχτεί. Ο μπαμπάς μου άφησε ένα τεράστιο κενό και δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Ακόμα πενθώ.

Ο μπαμπάς μου επέλεξε την καύση και δεν υπάρχει τάφος να πάω και θεωρώ ότι είναι κάπου στον ορίζοντα της θάλασσας. Εκεί άρχισα να αντιμετωπίζω τα πιο γερά προβλήματα. Ξεκινά από την νύχτα, από τον ύπνο και συνεχίζει με τη διάθεση, με μια άρνηση».

