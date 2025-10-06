Στεφανί Καπετανίδη: «Αρρωστήσαμε μαζί με τη μαμά μου, εγώ το ξεπέρασα εκείνη όχι»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Στεφανί Καπετανίδη
Φωτογραφία: Instagram/stephaniecapetanides

Καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ήταν η Στεφανί Καπετανίδη, με αφορμή την πρεμιέρα της νέας σειράς του ALPHA «Να μ’ αγαπάς», στην οποία υποδύεται την «Ζωή Καλιγά». Η αγαπημένη ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, μίλησε και για την μητέρα της, την οποία έχασε πριν από ένα χρόνο. Μάλιστα, η καλλιτέχνις αναφέρθηκε και στο πόσο δύσκολη ήταν εκείνη η περίοδος, καθώς είχαν αρρωστήσει σχεδόν ταυτόχρονα.

Μιλώντας για την μητέρα της, η Στεφανί Καπετανίδη εξομολογήθηκε πως: «Πριν έναν χρόνο έχασα τη μαμά μου. Είναι ένα θέμα πολύπλοκο, γιατί ήταν δύσκολη περίοδος ούτως ή άλλως. Αρρωστήσαμε μαζί με τη μαμά μου, ταυτόχρονα σχεδόν. Εγώ το ξεπέρασα εκείνη όχι, άρα ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό να το ζούμε μαζί. Έπρεπε να την φροντίζω την ώρα που και εγώ ήμουν στην ανάρρωσή μου. Όμως, να πω αυτό, για το θετικό που υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις, δεθήκαμε ακόμα περισσότερο».

«Κοίταξε, τώρα μου βγαίνει ακόμα πολύς θρήνος, γιατί όταν συμβαίνουν αυτά τα δύο πολύ δυνατά και μετά συνεχίζονται να υπάρχουν καρκίνοι στην οικογένεια… Κάθε δύο μήνες δηλαδή μάθαινα για κάποιον πολύ σημαντικό της οικογένειάς μου που είχε καρκίνο. Εγώ το ξεπέρασα», εξήγησε στη συνέχεια η ηθοποιός.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μακροζωία: Ειδικοί ανακάλυψαν το χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που μειώνει κατά 15% τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου

ΕΟΦ: Επικίνδυνο συμπλήρωμα διατροφής διακινείται μέσω διαδικτύου

Πληθωρισμός και χρέη: Τι ζητεί ο κ. Ανδρουλάκης από τον κ. Μητσοτάκη

Προϋπολογισμός 2026: Αυτά είναι όλα τα μέτρα στήριξης για φόρους, μισθούς, συντάξεις

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την τουλίπα στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό που λείπει σε 20 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:46 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Στάθης Μαντζώρος: «Περιμένουμε μόσχευμα από το εξωτερικό, σε μία εβδομάδα θα γίνει το χειρουργείο», λέει ο πατέρας του

Μία μεγάλη μάχη για την υγεία του δίνει ο Στάθης Μαντζώρος τους τελευταίους μήνες. Υπενθυμίζετ...
18:32 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Light – Άννα Θεοδωρίδη: Κρατούν στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί – Η συγκινητική ανάρτηση της νέας μητέρας

Γονείς για πρώτη φορά έγιναν ο Light και η Άννα Θεοδωρίδη. Η γνωστή influencer έφερε στον κόσμ...
17:51 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Γιολάντα Καλογεροπούλου για τον Σταύρο Σβήγκο και το ενδεχόμενο γάμου: «Είμαστε πολύ καλά, δεν έχω παντρευτεί ποτέ»

Η Γιολάντα Καλογεροπούλου και ο Σταύρος Σβήγκος, οι οποίοι είναι μαζί από τον Ιούνιο του 2024,...
12:22 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Δέσποινα Βανδή: «Θέλω να με εμψυχώσετε, πέρασα δύσκολη εβδομάδα» – Τι είπε κατά την εμφάνισή της στην πίστα μετά το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη

Η Δέσποινα Βανδή δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για το τροχαίο που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκη...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης