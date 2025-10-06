Στεφανί Καπετανίδη: «Αρρωστήσαμε μαζί με τη μαμά μου, εγώ το ξεπέρασα εκείνη όχι»

Καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ήταν η Στεφανί Καπετανίδη, με αφορμή την πρεμιέρα της νέας σειράς του ALPHA «Να μ’ αγαπάς», στην οποία υποδύεται την «Ζωή Καλιγά». Η αγαπημένη ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, μίλησε και για την μητέρα της, την οποία έχασε πριν από ένα χρόνο. Μάλιστα, η καλλιτέχνις αναφέρθηκε και στο πόσο δύσκολη ήταν εκείνη η περίοδος, καθώς είχαν αρρωστήσει σχεδόν ταυτόχρονα.

Μιλώντας για την μητέρα της, η Στεφανί Καπετανίδη εξομολογήθηκε πως: «Πριν έναν χρόνο έχασα τη μαμά μου. Είναι ένα θέμα πολύπλοκο, γιατί ήταν δύσκολη περίοδος ούτως ή άλλως. Αρρωστήσαμε μαζί με τη μαμά μου, ταυτόχρονα σχεδόν. Εγώ το ξεπέρασα εκείνη όχι, άρα ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό να το ζούμε μαζί. Έπρεπε να την φροντίζω την ώρα που και εγώ ήμουν στην ανάρρωσή μου. Όμως, να πω αυτό, για το θετικό που υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις, δεθήκαμε ακόμα περισσότερο».

«Κοίταξε, τώρα μου βγαίνει ακόμα πολύς θρήνος, γιατί όταν συμβαίνουν αυτά τα δύο πολύ δυνατά και μετά συνεχίζονται να υπάρχουν καρκίνοι στην οικογένεια… Κάθε δύο μήνες δηλαδή μάθαινα για κάποιον πολύ σημαντικό της οικογένειάς μου που είχε καρκίνο. Εγώ το ξεπέρασα», εξήγησε στη συνέχεια η ηθοποιός.