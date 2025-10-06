Νεκταρία Γιαννουδάκη: «Τα παιδιά είναι ο φορέας αλήθειας που διαταράσσει τον ψεύτικο κόσμο των μεγάλων»

Η ηθοποιός Νεκταρία Γιαννουδάκη μιλά στο enikos.gr για την παράσταση που πρωταγωνιστεί στο θέατρο Σταθμός και αποκαλύπτει αν θα επιστρέψει στο “Grand Hotel” μιας και υποδυόταν τη μητέρα του Πέτρου Ασλάνογλου, κατά κόσμον Γιάννη Κουκουράκη.

Νάντια Ρηγάτου

Όποιος πιστεύει ότι τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν και πως οι ενήλικες μπορούν να τους τα παρουσιάζουν όλα όπως εκείνοι θέλουν, αρκεί να βρεθούν στο θέατρο Σταθμός και να παρακολουθήσουν την παράσταση «Βικτόρ ή τα παιδιά στην εξουσία».

Ο Μάνος Καρατζογιάννης, ερμηνεύει μοναδικά το χαρισματικό 9χρονο αγόρι, τον Βικτόρ που γιορτάζει τα γενέθλιά του και σε φέρνει αντιμέτωπο με την αλήθεια ότι τα παιδιά καταλαβαίνουν τα πάντα και αυτό κάνει την ευθύνη όλων μας απέναντί τους ανυπολόγιστη.

Στο τέλος της παράστασης, η Νεκταρία Γιαννουδάκη έχει βγει από το ρόλο της σκληρής και ανεύθυνης μητέρας που υποδύεται στο έργο και μου εξηγεί τι της αρέσει στην ιστορία του Βικτόρ και τι συνέχεια θα έχει η δική της τηλεοπτική ιστορία στο «Grand Hotel».

Τι σου αρέσει στο «Βικτόρ ή τα παιδιά στην εξουσία»;

Είναι τόσα πολλά…Η φιγούρα αυτή του παιδιού “που έχει το θάρρος” να αποκαλύψει την υποκρισία, τα μυστικά, τις απιστίες, τα ψέματα των ενηλίκων, λειτουργεί σαν καθρέφτης αλλά και σαν καταλύτης. Το κωμικό και το δραματικό συμπορεύονται σ’ αυτό το έργο και το χιούμορ που υπάρχει — μερικές φορές πικρό — αποτελεί εργαλείο αποκάλυψης. Δεν πρόκειται απλώς για μια θεατρική κωμωδία, αλλά για ένα έργο που χρησιμοποιεί την αίσθηση του παράλογου, του ονείρου, της υπέρβασης.

Ο συγγραφέας μας δείχνει μέσω του Βικτόρ πως το παιδί δεν είναι απλώς μια φιγούρα αθωότητας, αλλά ένας φορέας αλήθειας που διαταράσσει. Τα ψέματα και η υποκρισία δεν είναι απλώς προσωπικά θέματα, αλλά συνθήκες δομικές της “καθώς πρέπει” κοινωνίας. Ο Βιτράκ ρίχνει φως στα όρια μεταξύ παιδικής και ενήλικης αντίληψης, στο πόσο νωρίς μπορεί να αντιλαμβάνεται κανείς τα ψέματα, και στο πόσο φοβούνται οι ενήλικες εκείνους που δεν αποδέχονται να συμμετέχουν στο θέατρο των ηθικών συμβάσεων.

Μίλησε μου για το δικό σου ρόλο στο έργο

Υποδύομαι την Τερέζ Μανιώ σύζυγο του Αντουάν και μητέρα της Εσθέρ, αρνητικός χαρακτήρας και αν έπρεπε να πω μια λέξη κλειδί για το ρόλο είναι: Προδοσία απέναντι στον εαυτό της, στην οικογένειά της αλλά και στο φιλικό περιβάλλον της. Έχει απωλέσει τις αξίες της και στα προβλήματά της δεν αναζητά λύσεις αλλά εύκολη διαφυγή.

Η περίοδος των προβών ήταν πολύ δημιουργική και συνεχίζει να είναι και τώρα στις παραστάσεις, γιατί το έργο δε σταματά να μάς αποκαλύπτεται .

Μέχρι πότε θα είσαι στη συγκεκριμένη παράσταση;

Θα είμαστε στο «Βικτόρ ή τα παιδιά στην εξουσία» στο θέατρο Σταθμός μέχρι 9 Νοεμβρίου. Παράλληλα θα κάνω γυρίσματα για μια ταινία και στη συνέχεια πρόβες για ένα άλλο θεατρικό που θα ανέβει την Άνοιξη. Δεν μπορώ όμως να πω περισσότερα σε αυτή τη φάση.

Στο Grand Hotel σε είδαμε να πενθείς την κόρη σου, σε είδαμε να πενθείς το γιο σου. Θα σε ξαναδούμε;

“Άγνωσται αι βουλαί του Κυρίου”. Το σίγουρο είναι πως η Σμαρούλα, ο ρόλος που υποδύθηκα, είχε να αντιμετωπίσει πολύ σκληρές και δυσάρεστες καταστάσεις να διαχειριστεί την απώλεια των πιο αγαπημένων της προσώπων και να βυθιστεί στο πένθος.

Στο Grand Hotel, τα πήγαινες καλύτερα με τον γιο σου, τον Γιάννη Κουκουράκη ή με τον αδερφό σου, τον Τάσο Νούσια;

Είναι εξαιρετικοί και οι δυο. Με τον Τάσο Νούσια είχαμε ξαναβρεθεί σε σειρά πριν είκοσι χρόνια και αυτή μας η συνάντηση τώρα είχε μία επιπλέον φόρτιση σε σχέση με το χρόνο και το πόσο γρήγορα περνά.

Με τον Γιάννη Κουκουράκη κληθήκαμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να βγάλουμε εις πέρας πολύ απαιτητικές σκηνές, χωρίς καλά καλά να γνωριζόμαστε και όταν τις ολοκληρώσαμε ευχηθήκαμε να ξανασυνεργαστούμε.

Από όλες τις σειρές που σε έχουμε δει, «Σασμός», «Ψυχοκόρες», «Grand Hotel», ο κόσμος στο δρόμο, πώς σου δείχνει ότι σε έχει κρατήσει στο μυαλό του; Τι του έχει μείνει από σένα;

Ο Σασμός άφησε ένα πολύ δυνατό αποτύπωμα, μπήκε στα σπίτια των τηλεθεατών για τρία ολόκληρα χρόνια. Εγώ ήμουν στα δύο από αυτά. Οι Ψυχοκόρες από την άλλη ήταν μια δουλειά 60 επεισοδίων, πολύ φροντισμένη . Εκεί ήταν και μεγαλύτερο το βάρος του ρόλου. Την αγάπησα πολύ την Αρχοντούλα μου, αλλά και με τους ανθρώπους στο Σασμό δέθηκα πολύ. Υπήρξα τυχερή τα τελευταία χρόνια.

Τι να σου ευχηθώ;

Να μου ευχηθείς και να μάς ευχηθώ υγεία, ενσυναίσθηση, χιούμορ, αισιοδοξία, ειλικρίνεια, πίστη ακεραιότητα, αλληλεγγύη, δικαιοσύνη ,ειρήνη.

Πληροφορίες Παράστασης:

Βικτόρ ή τα παιδιά στην εξουσία

Ερμηνεύουν: Μ. Καρατζογιάννης, Μ. Ντίρου, Ηλ. Φραγκιαδάκη / Λ. Πολυζώη (σε διπλή διανομή), Τζ. Παπαδοπούλου, Θ. Χαλκιάς, Ν. Γιαννουδάκη, Θ. Βλαβιανός, Δ. Φραγκιόγλου, Αγγ. Μαρίνου.

Σκηνοθεσία: Κώστας Παπακωνσταντίνου

Φωτ.: Γ. Αγιαννίτη

Θέατρο Σταθμός

Παρ., Σάβ. 9 μ.μ., Κυρ. 6.00 μ.μ.