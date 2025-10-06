Σμαράγδα Καρύδη για «Παρά Πέντε»: «Θα κάνουμε κάτι ωραίο, θα είναι ένα επετειακό…»

Ελένη Φλισκουνάκη

Media

Σμαράγδα Καρύδη
Φωτογραφία: Instagram/smaragda_karidi_official

Στις 26 Σεπτεμβρίου η θρυλική σειρά του MEGA «Παρά Πέντε» έγινε 20 ετών. Η Σμαράγδα Καρύδη, η οποία ήταν μία από τους πρωταγωνιστές της σειράς, ήταν καλεσμένη την Δευτέρα (6/10) στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4». Η αγαπημένη ηθοποιός στη συνέντευξή της μίλησε για το επιτυχημένο σίριαλ και ρωτήθηκε για το επετειακό επεισόδιο που θα γίνει.

Αναφερόμενη στο «Παρά Πέντε», η Σμαράγδα Καρύδη είπε: «Για το “Παρά Πέντε” θα κάνουμε κάτι, δεν μπορώ να σας πω πολλά. Ο λόγος που δεν μπορώ να σας πω πολλά δεν είναι επειδή κρατάω μυστικά. Ξέρω τι θα κάνουμε αλλά δεν μπορώ να τα προδώσω όλα. Θα κάνουμε κάτι ωραίο, θα είναι ένα επετειακό εκεί κοντά στις γιορτές. Όλα τα άλλα θα τα μάθετε σύντομα».

Ακόμα, η ηθοποιός εξήγησε ότι: «Θα πατήσουμε πάνω στις ιδέες του κοινού και θα κάνουμε κάποια πράγματα, θα κάνουμε και κάποια πράγματα από μόνοι μας. Θα είναι ένα σπονδυλωτό και με fiction και με μη-fiction πράγματα. Θα δείξει και τους χαρακτήρες. Όχι φουλ κανονικό επεισόδιο αλλά θα υπάρχει κάτι».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μακροζωία: Ειδικοί ανακάλυψαν το χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που μειώνει κατά 15% τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου

ΕΟΦ: Επικίνδυνο συμπλήρωμα διατροφής διακινείται μέσω διαδικτύου

Πιερρακάκης για το προσχέδιο του Προϋπολογισμού: Η ελληνική οικονομία στηρίζεται πλέον σε στέρεα θεμέλια – Υποχωρεί το δημό...

Νέες θέσεις εργασίας στην ΕΛΒΟ 2020 Α.Ε. στο πλαίσιο της ανάπτυξης της παραγωγικής της δραστηριότητας στην Ελλάδα

Η Microsoft ετοιμάζεται να λανσάρει δωρεάν Xbox Cloud Gaming με διαφημίσεις

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
22:40 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

«Να μ’ αγαπάς» – Στεφανή Καπετανίδη: «Η οικογένεια Καλλιγά έχει πολλά θέματα»

Η Κατερίνα Καινούργιου υποδέχτηκε σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, στην εκπομπή της «Super Κατερίν...
22:31 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Σκολίδη – Λεβεντογιάννης: Η χημεία των πρωταγωνιστών του «HOTΕΛ ΕΛVIRA» και η… ανατροπή στο σενάριο

Η Φαίη Σκορδά υποδέχτηκε στο πλατό του «Buongiorno» τους πρωταγωνιστές της νέας κωμωδίας του M...
22:10 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

«Γιατί ρε πατέρα;»: O Νίκος, ο Φώντας και η Βιβή ψάχνουν τα λεφτά του Τσατσάνη

Η κωμική σειρά «Γιατί ρε πατέρα;» έρχεται απόψε στις 22:30 στον ΑΝΤ1 και μας χαρίζει εκρηκτικέ...
21:06 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Σάκης Ρουβάς: Προς αναβολή οδεύει η ταξιδιωτική εκπομπή του στην ΕΡΤ

Προς αναβολή, ίσως και οριστική ματαίωση, οδεύει η εκπομπή του Σάκη Ρουβά στην ΕΡΤ, σύμφωνα με...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης