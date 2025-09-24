Η Σμαράγδα Καρύδη σκηνοθετεί τους ερωτευμένους ενοίκους του «Hotel Amour» στο θέατρο Ακροπόλ

Νάντια Ρηγάτου

lifestyle

Η Σμαράγδα Καρύδη σκηνοθετεί τους ερωτευμένους ενοίκους του «Hotel Amour» στο θέατρο Ακροπόλ

Το Hotel Amour, το νέο πρωτότυπο μιούζικαλ των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Θέμη Καραμουρατίδη, σε σκηνοθεσία Σμαράγδας Καρύδη, ανοίγει τις πόρτες του, κάθε Δευτέρα & Τρίτη, από τις 20 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Ακροπόλ.

Το “Hotel Amour”, ανοίγει την αυλαία, ανάβει τα φώτα και σας υποδέχεται διακριτικά και εχέμυθα σε μια νύχτα αλλιώτικη απ’ τις άλλες, σε μια νύχτα όπου όλα επιτρέπονται.

Ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής στην καρδιά της Αθήνας φιλοξενεί τέσσερα ετερόκλητα ζευγάρια με τις κρυφές επιθυμίες, τις φαντασιώσεις και τις προσδοκίες τους.

Θέτει απενοχοποιημένα και με χιούμορ το θεμελιώδες ερώτημα: τι είναι τέλος πάντων το σεξ, ποια βαθιά ανάγκη μας, έρχεται να εξηγήσει και με τι κόστος;

Το “Hotel Amour”, η πολυαναμενόμενη νέα συνάντηση του Γεράσιμου Ευαγγελάτου (κείμενο – στίχοι) και του Θέμη Καραμουρατίδη (μουσική) μετά την επιτυχημένη «Απλή Μετάβαση», είναι ένα σύγχρονο, ελληνικό πρωτότυπο μιούζικαλ που εξερευνά με ευαισθησία και ειλικρίνεια την επιθυμία, τον έρωτα και τη φθορά του, το σεξ και την αμηχανία του, αλλά και τη βαθιά ανάγκη όλων μας για επαφή.

Με φόντο ένα σκηνικό απόλυτης ελευθερίας, και υπό τους ρυθμούς μιας εκρηκτικής ζωντανής ορχήστρας, μετατρέπει την παρακμή σε ποίηση και το τραγούδι σε καταφύγιο.

Την ανατρεπτική σκηνοθεσία υπογράφει η Σμαράγδα Καρύδη, το πολυμορφικό σκηνικό ο Γιώργος Γαβαλάς, τα εντυπωσιακά κοστούμια η Ηλένια Δουλαδίρη και τις δυναμικές χορογραφίες η Νεφέλη Θεοδότου.

Τους ερωτευμένους ενοίκους ερμηνεύουν οι λαμπεροί: Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιώργος Παπαγεωργίου, Χαρά Κεφαλά, Ιβάν Σβιτάιλο, Φοίβος Ριμένας, Γιλμάζ Χουσμέν, Βασίλης Μηλιώνης και Αλεξάνδρα Κολαΐτη.

   

Το “Hotel Amour” σας προσκαλεί να αφήσετε αντιστάσεις και ενδοιασμούς στη reception και να το επισκεφτείτε, κάθε Δευτέρα και Τρίτη από τις 20 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Ακροπόλ.

Δείτε το τρέιλερ

Trailer – Φωτογραφίες – Graphic Design: Χρήστος Συμεωνίδης

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσες νύχτες αϋπνίας επιταχύνουν την άνοια – Τι αναφέρουν μελέτες;

Στο «κόκκινο» η έλλειψη προσωπικού στο νοσοκομείο Καρπάθου

Συντάξεις χηρείας: Τα σενάρια για τις μειώσεις – Οι «γκρίζες» περιπτώσεις

Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Όποιος έχει συμπληρώσει με ακρίβεια την αίτησή του, θα πληρωθεί κανονικά

Ο μυστηριώδης φάκελος του πρώτου προέδρου της Τσεχοσλοβακίας ανοίχθηκε – Τι εμπεριέχει;

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το χρυσόψαρο στην εικόνα σε 9 δευτερόλεπτα
περισσότερα
13:18 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Σίσσυ Χρηστίδου: Αντιδράσεις για το βίντεο της Νεφέλης Μεγκ – «Το πρόσωπο που αλλάζει με ενέσιμα και fillers»

Αντιδράσεις προκάλεσε το βίντεο της Νεφέλης Μεγκ για την πρεμιέρα της Σίσσυς Χρηστίδου με το Χ...
13:00 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Ναταλία Λιονάκη: «Δεν δέχομαι να την λέτε Φεβρωνία – Δεν έχω επαφή μαζί της» δήλωσε η μητέρα της

«Δεν μου είπε ποτέ ότι θα γίνει καλόγρια. Φόραγε μαύρα και τη ρωτούσα γιατί φορούσε μαύρα και ...
10:41 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Παρασκευή Κερασιώτη: «Θα δώσω στον γιο μου το όνομα του πατέρα μου»

«Έρχεται ο γάμος σιγά σιγά, αλλά επειδή τώρα σε 1,5 μήνα έρχεται το παιδί, δεν θέλω να κάνουμε...
10:33 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Μπισμπίκης για Βανδή: «Θα είναι η πρώτη πρεμιέρα της Δέσποινας που δεν θα είμαι»

Οι πρωταγωνιστές της νέας σειράς του Alpha «Porto Leone», το απόγευμα της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίο...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος