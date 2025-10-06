Μιχάλης Λεβεντογιάννης για την δυσλεξία: «Το κατάλαβα στο σχολείο, κοντά στο Γυμνάσιο»

Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης κι η Ελίζα Σκολίδη ήταν καλεσμένοι στο «Buongiorno» το πρωί της Δευτέρας (6/10). Ο αγαπημένος ηθοποιός μεταξύ άλλων μίλησε και για την δυσλεξία και το πότε κατάλαβε πως ο ίδιος έχει, ενώ εξομολογήθηκε πως η συγκεκριμένη μαθησιακή δυσκολία είναι καμιά φορά ο λόγος που επιλέγει να πει και όχι στη πρόσκληση μιας εκπομπής.

Αναφερόμενος στην δυσλεξία, ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης εξήγησε ότι: «Είναι ένα πράγμα το οποίο το καταλαβαίνει κάποιος δύσκολα. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν το συζητάω γιατί δεν το θεωρώ κάτι ακραίο, το θεωρώ κάτι φυσιολογικό. Απλά είναι καμιά φορά ο λόγος που επιλέγω να πω όχι σε μία πρόσκληση μιας εκπομπής, που μπορεί να σκεφτώ κάτι να πω, ότι πρέπει να το φιλτράρω πρώτα, να το πω, και να σκεφτώ μετά το υπόλοιπο 15λεπτο “αυτό το 1 λεπτό είπα βλακεία ή όχι;”».

«Το κατάλαβα στο σχολείο, κοντά στο Γυμνάσιο. Αλλά είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι το έχω ξεπεράσει χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, εννοώ επαγγελματική. Πιστεύω ότι έγινε κάπως μαγικά στο κεφάλι μου. Δηλαδή κάπως ηρέμισε ο εγκέφαλός μου και το πήρα αλλιώς! Δεν μπορώ να στο εξηγήσω πιο επιστημονικά», πρόσθεσε ο ηθοποιός.