«Αναταράξεις» από την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα – Το παρασκήνιο της απόφασης, οι επόμενες κινήσεις του και τα «στρατόπεδα» στον ΣΥΡΙΖΑ

Μία «βόμβα» στο… πρώτο κουδούνι της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου «πυροδότησε» ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας (6/10) την απόφασή του να παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα. Με την απόφασή αυτή, που όπως δήλωσε ο ίδιος ήταν θέμα συνείδησης, ο πρώην πρωθυπουργός κλείνει έναν κύκλο 16 ετών και, όπως όλα δείχνουν, ανοίγει το νέο πολιτικό του κεφάλαιο.

Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα έφερε και «καραμπόλες» στη Βουλή, αφού η έδρα του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να καταλήξει στην Νέα Αριστερά. Την έδρα του Αλέξη Τσίπρα καταλαμβάνει ως πρώτος επιλαχών στην Α’ Περιφέρεια Πειραιά ο Θοδωρής Δρίτσας, ο οποίος, όμως έχει προσχωρήσει στη Νέα Αριστερά. «Δεν έχω άλλη επιλογή θα κρατήσω την έδρα», έλεγε ο Θοδωρής Δρίτσας σε συνομιλητές του και από το περιβάλλον του ανέφεραν, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ότι μετά την ορκωμοσία του θα ανεξαρτητοποιηθεί και θα προσχωρήσει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς. Αυτό σημαίνει ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ από 26 θα μειωθούν σε 25, ενώ οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς θα αυξηθούν και θα ανέλθουν σε 12. Έτσι η Νέα Αριστερά θα γίνει το πέμπτο σε δύναμη κόμμα στη Βουλή.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκαν «μουδιασμένοι» μετά την παραίτηση Τσίπρα, ενώ ήταν το πρώτο θέμα και στα «πηγαδάκια» στη Βουλή.

Το χρονικό της παραίτησης Τσίπρα

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, αφού προηγουμένως έκανε δύο τηλεφωνήματα. Στις 9:30 κάλεσε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο, και μισή ώρα αργότερα στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, είπε λακωνικά και στους δύο, «παραιτούμαι από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ».

Στη συνέχεια, ο πρώην πρωθυπουργός ανακοίνωσε την παραίτηση του από το βουλευτικό αξίωμα, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ της Realnews, με βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου παρουσίασε το μανιφέστο για την πολιτική του δράση μέχρι την ανακοίνωση του νέου κόμματος, την δημιουργία του οποίου υπαινίχτηκε με σαφήνεια.

«Δεν ήταν μια απόφαση εύκολη, ούτε και αβασάνιστη. Παραιτούμαι γιατί δεν μπορώ και δεν θέλω, να διατηρήσω το αξίωμα του βουλευτή, με όσα προνόμια αυτό συνεπάγεται, όταν αισθάνομαι ότι η συμμετοχή μου, με την ειδική συνθήκη μάλιστα του πρώην πρωθυπουργού, δεν προσφέρει τίποτε ουσιαστικό σε όσους με εμπιστεύτηκαν», ανέφερε στο μήνυμά του ο Αλέξης Τσίπρας.

Παράλληλα εμμέσως πλην σαφώς αναφέρεται στην ίδρυση νέου κόμματος. «Παραιτούμαι όμως από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν παραιτούμαι από την πολιτική δράση. Εγκαταλείπω την ασφάλεια των ορεινών εδράνων. Και φιλοδοξώ να επιστρέψω στην ελπιδοφόρα ανασφάλεια της κοινωνικής δράσης. Όχι για να καθοδηγήσω από τα πάνω, αλλά για να αφουγκραστώ καλύτερα τη κοινωνία και τις ανάγκες της. Απελευθερωμένος από αξιώματα, δεσμεύσεις και μηχανισμούς, που δεν μπορούν πια να την εκφράσουν», σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας.

Και συνέχισε: «Θέλω να απευθυνθώ στους συντρόφους μου, σε όλους όσους πορευτήκαμε μαζί ως εδώ και μοιραστήκαμε αγώνες, αγωνίες, ελπίδες και όνειρα. Δεν θα είμαστε αντίπαλοι. Και ίσως σύντομα να ταξιδέψουμε πάλι μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες».

«Κυρίως όμως, θέλω να απευθυνθώ στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία που ασφυκτιά: Η λεηλασία της πατρίδας μας από ένα καθεστώς γενικευμένης διαφθοράς που γεννά ανισότητες και αδικία, δε μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Αν δεν μπορούν όσοι έχουν την ευθύνη της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να παραμερίσουν τις ιδιοτέλειές τους για να προκύψει η αλλαγή, τότε θα πρέπει να γίνουμε όλοι εμείς η αλλαγή που προσδοκούμε» συμπλήρωσε.

Το παρασκήνιο της παραίτησης και τα επόμενα βήματα

Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό του αξίωμα δεν ήταν απρόσμενη, έγινε όμως σε χρόνο που αιφνιδίασε ακόμη και ορισμένους στενούς συνεργάτες του, οι οποίοι δεν περίμεναν ότι θα ανακοινώσει τη Δευτέρα την απόφασή του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, το προηγούμενο διάστημα ο Αλέξης Τσίπρας δεχόταν πολλές εισηγήσεις να προχωρήσει άμεσα σε παραίτηση, καθώς όλη αυτή η φημολογία περί δημιουργίας νέου κόμματος δεν έπληττε μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είχε κόστος και στον ίδιο.

Πριν από μερικά 24ωρα, την Παρασκευή, ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε και με φοιτητές στη Σορβόννη απ’ όπου πήρε πολλά «μηνύματα», ενώ άκουσε και τα όσα λέχθηκαν για τον ίδιο στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Επέλεξε να ανακοινώσει την Δευτέρα την παραίτησή του, καθώς έγινε η έναρξη της κοινοβουλευτικής περιόδου και ο ίδιος ήθελε να έχει τα χέρια του «λυμένα» ώστε να κάνει τα επόμενα βήματά του.

Τις επόμενες εβδομάδες, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να ανακοινώσει μία ομάδα στελεχών, επιστημόνων, που θα συγκροτήσουν ουσιαστικά την «δεξαμενή» στελεχών του Ινστιτούτου του. Στη συνέχεια, στις αρχές Δεκεμβρίου, ο πρώην πρωθυπουργός θα κυκλοφορήσει το βιβλίο του. Στις 700 σελίδες του βιβλίου, ο κ. Τσίπρας αναφέρεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε όλα όσα έγιναν την επίμαχη περίοδο διακυβέρνησής του, στην περίοδο του δημοψηφίσματος, ενώ αναμένεται να αναφερθεί και σε διαλόγους του με συντρόφους όπως και άλλους ηγέτες. Στο τελευταίο κεφάλαιο, ο πρώην πρωθυπουργός θα φανερώνει και το πρόγραμμά του, την ιδεολογική κατεύθυνση που θα ακολουθήσει στο νέο κόμμα. Η ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα θεωρείται σχεδόν δεδομένη και αναμένεται να συμβεί στις αρχές της άνοιξης, γύρω στον Απρίλιο.

Οι ζυμώσεις στο παρασκήνιο – Ποιοι αναμένεται να ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα

Στην Κουμουνδούρου επικρατεί αμηχανία μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα και κυρίως για το γεγονός ότι επέλεξε την Δευτέρα να κάνει αυτό το βήμα.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποφασιστεί εάν θα προχωρήσουν στην αναστολή της κομματικής ιδιότητας του Αλέξη Τσίπρα ή εάν θα περιμένουν τον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό να το πράξει το επόμενο χρονικό διάστημα.

Στο παρασκήνιο, πάντως, έχουν ξεκινήσει πυκνές ζυμώσεις για το ποιοι θα ακολουθήσουν τον πρώην πρωθυπουργό στον νέο πολιτικό του κύκλο. Ο ίδιος, πάντως, φαίνεται να θέτει ως βασική προϋπόθεση να παραιτηθούν και αυτοί από τις βουλευτικές τους θέσεις ή από τα κομματικά καθήκοντά τους.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, η Όλγα Γεροβασίλη, ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο Γιώργος Καραμέρος, η Πόπη Τσαπανίδου, η Κατερίνα Νοτοπούλου, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Συμεών Κεδίκογλου, ο Γιώργος Βασιλειάδης είναι μερικά από τα πρόσωπα που βρίσκονται πολύ κοντά στον πρώην πρωθυπουργό και δυνητικά θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στο νέο κόμμα, όταν αυτό ανακοινωθεί.

Εκτός θα πρέπει να θεωρούνται ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παππάς, ο άλλοτε στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα. Φαίνεται ότι και η Ρένα Δούρου δεν θα έχει καμία σχέση με το νέο εγχείρημα.

Το σχόλιο του Τάσου Παππά

Ο Τάσος Παππάς από την Εφημερίδα των Συντακτών μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου για την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι «επί της ουσίας είχαμε προαναγγελία ίδρυσης νέου κόμματος, μένει το τυπικό μέρος. Υπάρχουν δύο σενάρια: το ένα μέσα στο 2025 και το άλλο μέσα στο 2026, εκτός αν η συγκυρία το ανατρέψει».

Σημείωσε, επίσης, ότι η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα θα είναι μία πολιτική διαδικασία και θα έχει χαρακτήρα βολιδοσκόπησης του ακροατηρίου, ενώ εκτίμησε ότι στον ΣΥΡΙΖΑ πάνε για 5η διάσπαση.

Υπογράμμισε, δε, ότι στο μήνυμά του ο Αλέξης Τσίπρας ασκεί κριτική και στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι πρέπει να σταματήσει ο κατακερματισμός, κάτι που βλέπει ότι δεν γίνεται και προφανώς θα αναλάβει αυτός πρωτοβουλία ώστε να περάσει πάνω απ’ αυτό το χάσμα που υπάρχει στο εσωτερικό της λεγόμενης δημοκρατικής αντιπολίτευσης.

Το σχόλιο του Μάνου Νιφλή

Η σημερινή ημέρα είναι προάγγελος για τη δημιουργία ενός νέου κόμματος, τα γεννητούρια τοποθετούνται μετά τις αρχές του νέου έτους ή ακόμη και την άνοιξη όταν και θα έχουν ολοκληρωθεί οι περιοδείες του ανά την Ελλάδα με «όχημα» το βιβλίο του, τόνισε ο Μάνος Νιφλής στο ΟΡΕΝ.

Όπως υπογράμμισε, «το ζήτημα είναι ποιους στόχους έχει βάλει ο Αλέξης Τσίπρας και σε τι αποσκοπεί. Στην ανασύνθεση του χώρου που κάποτε απάρτιζε τον κραταιό ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τις δυνάμεις της Νέας Αριστεράς, της Πλεύσης Ελευθερίας και του ΜέΡΑ25 κα. ή αποσκοπεί και στο πλαγιοκόπημα του ΠΑΣΟΚ; Δεν του φτάνει ένα 10%, ένα μικρό ποσοστό, στόχος του είναι να καταγράψει ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό που θα τον καταστήσει ως εναλλακτική λύση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη». Τόνισε επίσης ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα πρέπει να κάνει μία γενναία αυτοκριτική, να δώσει απαντήσεις και να πείσει ότι φέρνει κάτι νέο και διαφορετικό.

Αλέξης Τσίπρας: Οι αντιδράσεις εντός και εκτός ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτησή του

Η παραίτηση του πρώην Πρωθυπουργού σχολιάστηκε τόσο από την κυβέρνηση, όσο και από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομμάτων της Αντιπολίτευσης.

«Τιμώ τον Αλέξη Τσίπρα, τη συνεργασία μας και την ιστορική παρακαταθήκη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Το κρίσιμο ζήτημα για την κοινωνία είναι να απαλλαγεί το συντομότερο η χώρα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, την κυβέρνηση των σκανδάλων, της διαφθοράς και της αδικίας. Μπορεί στην παρούσα φάση να έχουμε διαφορετικές οπτικές για το πώς αυτό θα γίνει πράξη. Δεν θα είμαστε όμως αντίπαλοι» δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Τα όσα συμβαίνουν σε έναν άλλο πολιτικό χώρο δεν απασχολούν τον δικό μας πολιτικό χώρο, ούτε είναι δική μας δουλειά να σχολιάσουμε και να προβλέψουμε αυτά που θα συμβούν. Θυμόμουν μία δήλωση του Αλέξη Τσίπρα τον Ιούνιο του 2015 σε φόρουμ στην Αγία Πετρούπολη και έψαξα και την βρήκα. “Βρισκόμαστε στη μέση μιας μεγάλης φουρτούνας. Αλλά είμαστε ένας λαός της θάλασσας που ξέρει να βγαίνει από φουρτούνες και κυρίως δεν φοβάται να ανοιχτεί σε καινούργιες θάλασσες προκειμένου να φτάσει σε νέα ασφαλή λιμάνια”. Άρα την τελευταία φορά που είχε μιλήσει για λιμάνια, θάλασσες και φουρτούνες, ψάχναμε όλοι από ένα σωσίβιο. Θυμίζω ότι ακολούθησαν τα capital controls, οι κλειστές τράπεζες, το διχαστικό δημοψήφισμα και χρεώθηκε η χώρα μας πάνω από 100 αχρείαστα δισεκατομμύρια», ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Άνθρωποι τέτοιοι θα πρέπει να πάνε και να γονατίσουν μπροστά σε ένα δεσπότη και να ζητήσουν συγγνώμη για αυτά που έχουν κάνει σε βάρος της Ελλάδας και σήμερα προσπαθούν να παρουσιαστούν ως σωτήρες της Ελλάδας και πως κάνουν καμιά μεγάλη θυσία με την παραίτηση από τη Βουλή» ανέφερε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέκος Αλαβάνος.

«Η σημερινή εξέλιξη τεκμηριώνει ότι από την πρώτη στιγμή που ο πρώην πρωθυπουργός παραιτήθηκε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σκηνοθέτησε την διάλυση του κόμματος του με διάφορους τρόπους στο παρασκήνιο, με αποτέλεσμα σήμερα να φιλοδοξεί να επανέλθει ξανά στο προσκήνιο μακριά από το κόμμα» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Ο κ. Τσίπρας είναι ο άνθρωπος που πρόδωσε τη Μακεδονία, που πρόδωσε την Δημοκρατία με το δημοψήφισμα, που τον κάλυψε ο Μητσοτάκης με το Μάτι και κυρίως τώρα μας λέει ότι παραιτείται από την Βουλή. 6 χρόνια ήταν ήδη παραιτημένος, αφού ουδέποτε μίλησε στην Βουλή, αλλά πληρωνόταν κανονικά», τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

«Πρόκειται για μια παγκόσμια πρωτοτυπία, ένας πολιτικός να παραιτείται από βουλευτής για να ενεργοποιηθεί πολιτικά. Μπράβο του», δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Νομίζω ότι είναι μία προσωπική επιλογή του Αλέξη Τσίπρα, η οποία είναι καθ’ όλα σεβαστή. Θα περιμένουμε να τοποθετηθεί και το κόμμα στο οποίο ανήκε μέχρι σήμερα, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Είναι σημαντικό ότι υπάρχει και μία λογική ενότητας. Εδώ λοιπόν θα δούμε κατά πόσον μπορεί ο καθένας αυτά τα οποία λέει να τα εννοεί και να τα κάνει πράξη. Και εδώ νομίζω ότι τελικά θα κριθούμε όλοι και όλες μας. Η απάντηση στην Δεξιά πρέπει να είναι ενωτική και ισχυρή» σημείωσε ο Αλέξης Χαρίτσης μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου από την συχνότητα του Realfm 97,8.

Ως «πράξη υπέρβασης» χαρακτήρισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Καραμέρος την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα, σχολιάζοντας ότι «το μήνυμα σε όλους εμάς είναι η προοπτική για ένα ταξίδι σε πιο όμορφες θάλασσες».

«1) Άρα η συζήτηση δεν γινόταν “ερήμην” 2) Καλές θάλασσες λοιπόν …(με την 5η διάσπαση ….) 3) Για να «συνταξιδέψουμε» και να ανατρέψουμε το καθεστώς Μητσοτάκη θέλει ΞΕΚΑΘΑΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ και γραμμή ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ! Μόνο έτσι πέφτει το καθεστώς διαφθοράς! 4) Το καράβι του ΣΥΡΙΖΑ τους έχει τους στόχους, έκανε και την πρόταση για την προοδευτική συνεργασία. 5) ΟΛΟΙ θα κριθούν στις πράξεις, όχι στις προθέσεις» ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media ο Παύλος Πολάκης.

«Κατά την άποψή μου θα πρέπει να δράσει συνθετικά και ομογενοποιημένα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται ο ευρύτερος χώρος αλλά και οι ανάγκες της κοινωνίας και της χώρας δεν είναι άλλη μία διάσπαση ή άλλη μία διασπαστική προσέγγιση, αλλά μια σύνθεση δυνάμεων όλου του ευρύτερου χώρου που νομίζω πολύ περισσότερα μας ενώνουν παρά μας χωρίζουν, φυσικά με νόρμες και κανόνες. Πολιτικούς εννοώ όρους, αλλά δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά είναι πλέον κάτι επιβεβλημένο (…). Ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με όρους κοινωνικής ανάγκης και της ανάγκης της χώρας, το βλέπω ως μια θετική εξέλιξη» τόνισε ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Χάρης Μαμουλάκης, στο ραδιόφωνο του ERTNews.

«Ανακατεύει την τράπουλα. Αναντίρρητα ανακατεύει την τράπουλα. Μένει να δούμε τα επόμενα βήματα, διότι αυτό είναι μόνον η εισαγωγή, το πρελούδιο. Εγώ προσωπικά δεν αιφνιδιάστηκα από την πράξη. Αιφνιδιάστηκα από τον χρόνο. Έχει δίκιο, με την έννοια ότι ξεκινάει η νέα σύνοδος. Δεν θα ήθελε να είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας, εφόσον είχε προδιαγράψει την αποχώρησή του» ανέφερε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος λίγα λεπτά μετά την είδηση της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα από τη βουλευτική του έδρα, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio.

«Είναι μια κίνηση, την ευθύνη της οποίας την έχει ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας. Κρατώ ως πολύ σημαντικό το τελευταίο απόσπασμα ότι δεν πρόκειται να βρεθούμε αντίπαλοι σε αυτό που έχει οριοθετηθεί ως προοδευτική προσπάθεια για να αλλάξουν πολιτικές» τόνισε από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Χρήστος Γιαννούλης, ο οποίος εκτίμησε ότι «θα υπάρξουν εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ»

«Η παραίτηση του κ. Τσίπρα από το βουλευτικό του αξίωμα αποτελεί μία προσωπική επιλογή η οποία είναι απολύτως σεβαστή και γι’ αυτό δε θα ήθελα να κάνω κάποιο σχόλιο επ’ αυτού. Σε ό,τι αφορά τα όσα είπε ο πρώην Πρωθυπουργός για τη ζοφερή κατάσταση σήμερα στη χώρα μας, θα συμφωνήσω απόλυτα, επαναλαμβάνοντας πως αυτό που χρειάζεται σήμερα η κοινωνία είναι μία πειστική πρόταση η οποία θα συναντά τις αγωνίες των πολιτών και που θα λειτουργεί ως συγκολλητική ουσία για το σύνολο του κατακερματισμένου προοδευτικού χώρου. Το αν ο κ. Τσίπρας επιλέξει να επανέλθει στην πολιτική και με ποιο τρόπο, δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή αντικείμενο σχολιασμού, γιατί δεν συνηθίζω να τοποθετούμαι επί υποθετικών σεναρίων. Κάθε πράγμα στην ώρα του» δήλωσε ο Βασίλης Κόκκαλης

«Η παραίτηση ήταν η ενδεδειγμένη από την δική του την πλευρά κίνηση, καλωσορίζουμε τον νέο συνάδελφο που θα έρθει. Στο επίπεδο που με αφορά προσωπικά είμαι ΣΥΡΙΖΑ είμαι βουλευτής επικρατείας και έχουμε αρχηγό τον Σωκράτη Φάμελλο», ανέφερε χαρακτηριστικά η Έλενα Ακρίτα σε δηλώσεις της στο Περιστύλιο της Βουλής.