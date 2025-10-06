Ρόδος: 69χρονος εντοπίστηκε νεκρός στην παραλία του Ενυδρείου

Φωτογραφία: Unsplash.com

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 69χρονος από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας του Ενυδρείου στη Ρόδο, όπου κολυμπούσε. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, ενώ το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου διενεργεί προανάκριση και έχει παραγγείλει νεκροψία-νεκροτομή.

Σύμφωνα με το rodiaki.gr, τις μεσημβρινές ώρες το Σαββάτου 4 Οκτωβρίου, ενημερώθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, ότι ένας 69χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ» Ρόδου.

Ο 69χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

