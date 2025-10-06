Ρόδος: Στη φυλακή ο 82χρονος παππούς που κατηγορείται για βιασμό της 8χρονης εγγονής του

Τον δρόμο για τις φυλακές έδειξε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ρόδου στον 82χρονο παππού, ο οποίος κατηγορείται για τον βιασμό της 8χρονης εγγονής του, στη Ρόδο.

Υπενθυμίζεται ότι ο ηλικιωμένος απολογήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στον ανακριτή Ρόδου, όπου και αρνήθηκε όλα όσα του καταλογίζονται. Ωστόσο, μετά την απολογία του υπήρξε διαφωνία μεταξύ εισαγγελέα και ανακριτή, και είχε αφεθεί προσωρινά ελεύθερος.

Συγκεκριμένα, η εισαγγελέας Πρωτοδικών Ρόδου ζήτησε την προσωρινή κράτηση του 82χρονου και ο ανακριτής να του επιβληθεί ο περιοριστικός όρος του κατ’ οίκον περιορισμού.

Αυτή την διαφωνία έλυσε σήμερα με βούλευμά του το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ρόδου, το οποίο τάχθηκε υπέρ της πρότασης της εισαγγελέως, στέλνοντας τον 82χρονο στη φυλακή ως προσωρινά κρατούμενο, όπως αναφέρει η «Ροδιακή».

Τι υποστήριξε ο 82χρονος στην απολογία του

Ο 82χρονος, συνοδευόμενος από τους συνηγόρους του κ.κ. Στέλιο Αλεξανδρή και Πολυξένη Χατζηγιάννη, προσήχθη την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου ενώπιον του ανακριτή Ρόδου για να απολογηθεί για τα αδικήματα του βιασμού κατ’ εξακολούθηση, γενετήσιες πράξεις με ανήλικη που δε συμπλήρωσε τα δώδεκα έτη κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκων σε γενετήσιες πράξεις κατ΄ εξακολούθηση και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών από ανιόντα κατ’ εξακολούθηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 82χρονος αρνήθηκε τα όσα του καταλογίζονται και υπεραμύνθηκε της αθωότητάς του.

Συγκεκριμένα, κατά την απολογία του στον ανακριτή Ρόδου, ο 82χρονος τόνισε πως κανένα «ιατρικό ή ψυχοδιαγνωστικό εύρημα στοιχειοθετεί ή έστω υποδηλώνει σεξουαλική κακοποίηση του ανηλίκου παιδιού» και ανέφερε αναλυτικά πως όλα τα χρόνια της ζωής του βρισκόταν εκεί για να στηρίζει την οικογένειά του.

Μάλιστα είπε πως και τα τέσσερα παιδιά της κόρης του τα φρόντιζαν μαζί με την σύζυγό του σε καθημερινή βάση, ακόμη και για τις μεταφορές στις δραστηριότητές τους, ενώ πρόσθεσε πως τα παιδιά έχουν κοντινές ηλικίες και πάντα ήταν όλα μαζί, άρα δεν μπορούσε εκείνος να βρισκόταν μόνος με το 8χρονο κορίτσι.

Τόνισε, επίσης, πως όταν ενημερώθηκε ότι η εγγονή του ενδέχεται να έχει πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, ήταν ο πρώτος που συνεργάστηκε με τους αστυνομικούς στη Ρόδο, «οι οποίοι μετά από πολύ επίπονη προσπάθεια ανακάλυψαν την ένοχο, η οποία ομολόγησε αυτή τη φρικιαστική και βδελυρή πράξη της και ότι το κίνητρό της ήταν καθαρά οικονομικό», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ο ηλικιωμένος άνδρας αναφέρθηκε στις σχέσεις του με τα εγγόνια του, οι οποίες, όπως είπε, ακόμη και σήμερα που έχουν μεταφερθεί σε ίδρυμα στην Κρήτη, είναι άριστες, έχει καθημερινή επικοινωνία μαζί τους και υπάρχει μια σχέση αγάπης, κατανόησης και σεβασμού.

Ο ίδιος διευκρίνισε, ωστόσο, πως στο πλαίσιο της καθημερινής τους συναναστροφής και στην προσπάθειά του να συνετίσει τα παιδιά, μερικές φορές υπήρχαν συγκρούσεις μεταξύ τους, όμως πάντα στα όρια του λεκτικού διαπληκτισμού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 82χρονος επισήμανε στην απολογία του ότι «αδυνατεί να κατανοήσει για ποιον λόγο έχει βρεθεί αντιμέτωπος με τις αποδιδόμενες σε βάρος του κατηγορίες, οι οποίες είναι εξαιρετικά βαριές και θίγουν βάναυσα την τιμή και την υπόληψή του» και δήλωσε κατηγορηματικά ότι «ουδέποτε τέλεσε οποιαδήποτε από τις πράξεις που περιγράφονται στο κατηγορητήριο, σε οποιονδήποτε χρόνο και τόπο».

Όλα ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2021, οπότε και καταγγέλθηκε στις αρμόδιες αρχές η σεξουαλική κακοποίηση ενός –τότε– 8χρονου κοριτσιού. Στο πλαίσιο της διερεύνησης που έγινε, ενεπλάκη και ο παππούς (σήμερα ηλικίας 82 ετών), ο οποίος, μάλιστα, συνοδευόμενος από τον συνήγορό του κ. Στέλιο Αλεξανδρή, στις αρχές Νοεμβρίου 2021 κλήθηκε και έδωσε ανομωτί κατάθεση στην Πταισματοδίκη Ρόδου για τρία αδικήματα σεξουαλικού περιεχομένου, όπου και τότε είχε αρνηθεί τα όσα του καταλογίζονται.