Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Περισσότερες από 3.000 προσαγωγές και συλλήψεις μέσα στο 2025 έφερε το σχέδιο «Αριάδνη»

«Το σχέδιο Αριάδνη έχει ως σκοπό την αστυνόμευση και την παροχή ασφάλειας μέσα στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Το σχέδιο λειτούργησε πιλοτικά από το 2021 μόνο στο Μετρό και στον ηλεκτρικό και πλέον εξαπλώθηκε και σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς» δήλωσε στο ΕΡΤnews o υπαστυνόμος Σωτήρης Αξούριστος για το πρόγραμμα περιφρούρησης των δημόσιων συγκοινωνιών.

Από τον σταθμό του Μετρό στην Αττική στη Λιοσίων, όπου ξεκινάει η βάρδια των αστυνομικών, ο αξιωματικός της ΕΛΑΣ αναφέρθηκε στα μέχρι τώρα αποτελέσματα του προγράμματος καθώς στο διάστημα της εφαρμογής του το 2025 έχουν γίνει περισσότεροι από 90.000 έλεγχοι και 3.000 προσαγωγές.

Ο ίδιος, μιλώντας στο ERTNews, αναφέρθηκε στην αποδοτικότητα του σχεδίου που αποτυπώνεται και στην καθημερινή επαφή με τους επιβάτες. «Τα αποτελέσματά του είναι γνωστά στον κόσμο και οι πολίτες, που έχουν καθημερινή επαφή στα Μέσα, έχουν αγκαλιάσει το σχέδιο. Μας αναζητούν και σε λεωφορεία που δεν δυνάμεθα να εξοπλίσουμε με αστυνομικούς», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στη λειτουργία των περιπολιών που έχει επεκταθεί σε λεωφορεία και Μετρό ο κ. Αξούριστος εξήγησε τον τρόπο δράσης: «Λειτουργούμε αποτρεπτικά και όσο δυνάμεθα αστυνομεύουμε όλα τα μέσα. Οι πολίτες γνωρίζουν και μας αναγνωρίζουν, σύμφωνα με τη στολή που φοράμε, οπότε απευθύνονται σε εμάς. Αν δεν μπορούμε να επέμβουμε σε πρώτο χρόνο, σε δεύτερο χρόνο».

Παράλληλα, όπως είπε, στο πλευρό των ένστολων δρουν και αστυνομικοί με πολιτικά: «Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι επικουρούν το έργο μας με πολιτική περιβολή, ώστε να είναι αθέατοι. Πλην όμως ο πολίτης απευθύνεται στους ένστολους».

Ερωτηθείς για το ποια είναι τα πιο συχνά αδικήματα που εντοπίζουν στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς απάντησε ότι «είναι κλοπές ως επί το πλείστον, χρήση και κατοχή ναρκωτικών, παραβάσεις του νόμου περί όπλων. Υπάρχουν και διαπληκτισμοί μεταξύ ανηλίκων και παρενοχλήσεις».

Σχολιάζοντας τον μεγάλο αριθμό των προσαγωγών που έχουν γίνει εξήγησε ότι «πολλές φορές γίνεται είτε γιατί κάποιος πολίτης δεν μπορεί να δικαιολογήσει την παρουσία του σε κάποιο χώρο, είτε κινείται ύποπτα».