Κρήτη: Άγριος καβγάς ζευγαριού μέσα στο αυτοκίνητο – Αλληλομηνύθηκαν και οδηγήθηκαν στα κρατητήρια

Ένας άγριος τσακωμός ήταν η αφορμή για να οδηγηθεί ένα ζευγάρι στα κρατητήρια με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας και των σωματικών βλαβών στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της Κυριακής όταν ένας 38χρονος μαζί με την 40χρονη σύντροφό του βρίσκονταν στο αυτοκίνητό τους σε περιοχή του δήμου Χερσονήσου.

Οι δυο τους άρχισαν να τσακώνονται, με τον καβγά να παίρνει άγριες διαστάσεις και να υπάρχει μέχρι και σωματική βία. Τόσο ο 38χρονος επιτέθηκε στην 40χρονη όσο και το αντίστροφο.

Περαστικοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ενημέρωσαν τις Αρχές με την αστυνομία να σπεύδει στο σημείο.

Το ζευγάρι αλληλομηνύθηκε με αποτέλεσμα να συλληφθούν και οι δύο και να οδηγηθούν στα κρατητήρια.

