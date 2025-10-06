Ηράκλειο: «Η γυναίκα ούρλιαζε “βοήθεια, θα με σκοτώσει”» – Ο αστυνομικός εκτός υπηρεσίας περιγράφει πώς έσωσε την 76χρονη από τον σύζυγό της

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν το πρωί της Παρασκευής σε γειτονιά του Ηρακλείου, όταν ένας ηλικιωμένος επιτέθηκε στην 76χρονη σύζυγό του και απειλούσε να την σκοτώσει, περιέγραψε ο αστυνομικός, ο οποίος αν και βρισκόταν εκτός υπηρεσίας δεν δίστασε να επέμβει για να σώσει την γυναίκα.

Ο αστυνομικός περνούσε έξω από διαμέρισμα 1ου ορόφου, όταν άκουσε ουρλιαχτά, κλάματα και φωνές, αλλά και ήχο από σπασίματα και εκσφενδόνιση αντικειμένων, που προϊδέαζε ότι ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας εκτυλισσόταν στο σπίτι και έπαιρνε ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

«Βοήθεια, θα με σκοτώσει» φώναζε η ηλικιωμένη γυναίκα, με τον αστυνομικό να μπαίνει στο κτίριο και να χτυπάει το κουδούνι για να καταφέρει να μπει στο διαμέρισμα και να σώσει την ηλικιωμένη.

«Ήταν εκτός εαυτού – Πήγε να με χτυπήσει με πιάτο στο πρόσωπο»

Ο αστυνομικός περιέγραψε τα όσα συνέβησαν, αναφέροντας ότι ο ηλικιωμένος επιτέθηκε και στον ίδιο με ένα πιρούνι και ένα πιάτο. Αναλυτικά, μιλώντας στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA, ο κ. Λευτέρης Σουλτάτος, είπε:

«Περνώντας κάτω από το σπίτι μία γυναίκα είχε βγει στο μπαλκόνι και ούρλιαζε “βοήθεια, θα με σκοτώσει”. Ένας ηλικιωμένος άρχισε να την τραβάει και να την χτυπάει με δύναμη. Ακούγαμε τα χτυπήματα από κάτω. Αρχίσανε να σπάνε αντικείμενα. Μετά σιωπή και πιστεύαμε πως είχε γίνει κάτι πολύ σοβαρό. Έσπρωξα την πόρτα και χτύπαγα τα κουδούνια για να ανοίξουν την είσοδο. Ανέβηκα πάνω, φώναζα “αστυνομία, ανοίξτε”, τρέχει ο δράστης, εγώ ήμουν στις σκάλες και του φώναζα να εξέλθει από την οικία. Άρχισε να με βρίζει.

Ήταν εκτός εαυτού εντελώς. Μόλις γύρισε το κεφάλι του, πρόλαβα και τον έπιασα από το χέρι και τον έβγαλα έξω από το διαμέρισμα. Στην είσοδο είχε ένα πιάτο με ένα πιρούνι, πάει να με χτυπήσει στο πρόσωπο με το πιάτο, βάζω το χέρι μου, σπάει το πιάτο, και μετά γυρνάει το πιρούνι κατά πάνω μου. Πρέπει να υπήρχε και κάποιο ιατρικό, ψυχιατρικό, πρόβλημα. Δεν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Μετά φάνηκε πως τον είχαν πάει παλαιότερα στο Τμήμα για ενδοοικογενειακή βία. Ήμουν εκτός υπηρεσίας», περιέγραψε ο αστυνομικός.

 

