Ρόδος: Ελεύθερος ο 82χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό της 8χρονης εγγονής του – Η διαφωνία εισαγγελέα-ανακριτή

Ελεύθερος, έως ότου αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ρόδου για τη διαφωνία που υπήρξε μεταξύ εισαγγελέα και ανακριτή, αφέθηκε την Δευτέρα (29/9) ο 82χρονος, μετά την απολογία του για τον βιασμό της 8χρονης εγγονής του.

Συγκεκριμένα, ο 82χρονος συνοδευόμενος από τους συνηγόρους του κ.κ. Στέλιο Αλεξανδρή και Πολυξένη Χατζηγιάννη προσήχθη σήμερα ενώπιον του ανακριτή Ρόδου για να απολογηθεί για τα αδικήματα του βιασμού κατ’ εξακολούθηση, γενετήσιες πράξεις με ανήλικη που δε συμπλήρωσε τα δώδεκα έτη κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκων σε γενετήσιες πράξεις κατ΄ εξακολούθηση και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών από ανιόντα κατ’ εξακολούθηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής», ο 82χρονος αρνήθηκε τα όσα του καταλογίζονται και υπεραμύνθηκε της αθωότητάς του.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, υπήρξε διαφωνία μεταξύ των δύο δικαστικών λειτουργών καθώς η κα. Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ρόδου ζήτησε την προσωρινή κράτηση του 82χρονου και ο κ. ανακριτής να του επιβληθεί ο περιοριστικός όρος του κατ’ οίκον περιορισμού.

Τη διαφωνία αυτή θα λύσει με βούλευμα του, μέσα στις επόμενες μέρες, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ρόδου.

Τι υποστήριξε ο κατηγορούμενος

Σύμφωνα με πληροφορίες, απολογούμενος στον ανακριτή Ρόδου, ο 82χρονος τόνισε πως κανένα «ιατρικό ή ψυχοδιαγνωστικό εύρημα στοιχειοθετεί ή έστω υποδηλώνει σεξουαλική κακοποίηση του ανηλίκου παιδιού» και ανέφερε αναλυτικά πως όλα τα χρόνια της ζωής του βρίσκονταν εκεί για να στηρίζει την οικογένεια του. Μάλιστα είπε πως και τα τέσσερα παιδιά της κόρης του τα φρόντιζαν μαζί με τη σύζυγο του σε καθημερινή βάση, ακόμη και για τις μεταφορές στις δραστηριότητες τους, ενώ πρόσθεσε πως τα παιδιά έχουν κοντινές ηλικίες και πάντα ήταν όλα μαζί, άρα δεν μπορούσε εκείνος να βρισκόταν μόνος με το 8χρονο κορίτσι.

Επίσης, ο 82χρονος τόνισε πως όταν ενημερώθηκε ότι η εγγονή του ενδέχεται να έχει πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης , ήταν ο πρώτος που συνεργάστηκε με τους αστυνομικούς στη Ρόδο, «οι οποίοι μετά από πολύ επίπονη προσπάθεια ανακάλυψαν την ένοχο, η οποία ομολόγησε αυτή τη φρικιαστική και βδελυρή πράξη της και ότι το κίνητρο της ήταν καθαρά οικονομικό» είπε χαρακτηριστικά.

Ο ηλικιωμένος άνδρας αναφέρθηκε στις σχέσεις του με τα εγγόνια του, οι οποίες όπως είπε, ακόμη και σήμερα που έχουν μεταφερθεί σε ίδρυμα στην Κρήτη, είναι άριστες, έχει καθημερινή επικοινωνία μαζί τους και υπάρχει μια σχέση αγάπης κατανόησης και σεβασμού. Ο ίδιος διευκρίνισε, ωστόσο, πως στο πλαίσιο της καθημερινής τους συναναστροφής και στην προσπάθεια του να συνετίσει τα παιδιά μερικές φορές, υπήρχαν συγκρούσεις μεταξύ τους, όμως πάντα στα όρια του λεκτικού διαπληκτισμού.

Ο 82χρονος επεσήμανε στην απολογία του ότι «αδυνατεί να κατανοήσει για ποιον λόγο έχει βρεθεί αντιμέτωπος με τις αποδιδόμενες σε βάρος του κατηγορίες, οι οποίες είναι εξαιρετικά βαριές και θίγουν βάναυσα την τιμή και την υπόληψή του» και δήλωσε κατηγορηματικά ότι «ουδέποτε τέλεσε οποιαδήποτε από τις πράξεις που περιγράφονται στο κατηγορητήριο, σε οποιονδήποτε χρόνο και τόπο».

Υπενθυμίζεται πως όλα ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2021 οπότε και καταγγέλθηκε στις αρμόδιες αρχές η σεξουαλική κακοποίηση ενός –τότε- 8χρονου κοριτσιού. Στο πλαίσιο της διερεύνησης που έγινε ενεπλάκη και ο παππούς (σήμερα ηλικίας 82 ετών) ο οποίος μάλιστα, συνοδευόμενος από το συνήγορο του κ. Στέλιο Αλεξανδρή, στις αρχές Νοεμβρίου 2021 κλήθηκε και έδωσε ανομωτί κατάθεση στην Πταισματοδίκη Ρόδου για τρία αδικήματα σεξουαλικού περιεχομένου, όπου και τότε είχε αρνηθεί τα όσα του καταλογίζονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος άνδρας ως εν δυνάμει κατηγορούμενος, του είχε ζητηθεί να δώσει εξηγήσεις για τους λόγους που ώθησαν τα δύο εγγόνια του να στραφούν εναντίον του και να τον κατηγορήσουν, για το «κατηγορώ» της κόρης του αρχικά, καθώς εν συνεχεία η ίδια με άλλη κατάθεση της «πήρε πίσω» τα όσα είχε πει για τον πατέρα της, αλλά και γενικότερα τη συμπεριφορά του στο σπίτι του, όταν ήταν εκεί τα παιδιά.

Βάσει των ίδιων πληροφοριών αλλά και των όσων ο 82χρονος και ο συνήγορος του κ. Στέλιος Αλεξανδρής είχαν δηλώσει στη «Ροδιακή», είχε αρνηθεί την οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση αυτή.