Πιερρακάκης: Τρία νέα μέτρα για διευκόλυνση στην αγορά ακινήτων και στήριξη πολύτεκνων

Τρία νέα επιπρόσθετα μέτρα για τη διευκόλυνση στην εξεύρεση στέγης και τη διάθεση περισσότερων ακινήτων στην αγορά ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή του ΑΝΤ1  «Καλημέρα Ελλάδα».

Οι νέες διατάξεις

Οι νέες διατάξεις θα συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο το οποίο θα τεθεί προς έγκριση στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων προβλέπουν:

  • Η φοροαπαλλαγή για τους πολύτεκνους δεν θα περιορίζεται σε διαμερίσματα με εμβαδόν τα 120 τμ. Θα αυξάνεται κατά 20 τετραγωνικά για άνω των δύο τέκνων. Δηλαδή, στα 140 τ.μ. για τρίτο παιδί, στα 160 τ.μ. για τέταρτο παιδί κ.λπ.
  • Εξαιρούνται από την υποχρέωση τριετούς συμβολαίου ενοικίασης ειδικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων (εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές, ένστολοι). Με τις αλλαγές που υιοθετούνται, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να νοικιάζουν σε συγκεκριμένους δημόσιους λειτουργούς ακίνητα ακόμη και με συμβόλαιο εξαμήνου, χωρίς οι ίδιοι να χάνουν το όφελος της τριετούς φοροαπαλλαγής.
  • Οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν θα χάνουν τη φοροαπαλλαγή ούτε στην περίπτωση που ο ενοικιαστής «σπάσει» το τριετές συμβόλαιο πριν από τη λήξη του, υπό την αίρεση ότι εντός τριμήνου θα βρεθεί νέος ενοικιαστής.

Εξηγώντας το σκεπτικό των τριών νέων αλλαγών, ο κ. Πιερρακάκης διευκρίνισε ότι όλη η προσπάθεια στοχεύει στο να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα και να διατεθούν στην αγορά.

Σταδιακή κατάργηση ΕΝΦΙΑ και για τη Νέα Βύσσα Έβρου

«Βάζουμε έναν αστερίσκο για τον Νομό Έβρου και για ευνόητους λόγους πάμε τον αριθμό των κατοίκων στους 1.700. Ακριβώς για να συμπεριλάβουμε τη Νέα Βύσσα. Αυτό είναι κάτι που μας το είπαν και οι βουλευτές μας πολύ έντονα από το Νομό. Είναι απολύτως δίκαιο. Γιατί στο μεσοδιάστημα, όπως λένε πολύ σωστά, “η απογραφή δεν πιάνει την πραγματική κατάσταση που εμείς έχουμε στο πεδίο”», είπε ο κ. Πιερρακάκης και πρόσθεσε: «Ξέρετε, είναι μια πράξη αναγνώρισης του δημογραφικού ζητήματος συνολικά όλο το πακέτο της ΔΕΘ. Δημογραφικό δεν είναι μόνο οι γεννήσεις. Δημογραφικό είναι και η στήριξη της περιφέρειας. Δημογραφικό είναι και η στήριξη των συνόρων μέσω της μείωσης ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά. Άρα, όλο αυτό έχει μια πάρα πολύ συμπαγή λογική. Προφανώς θα υπάρξουν εξαιρέσεις όπως αυτή που σας είπα μόλις τώρα για τον Νομό Έβρου» σημείωσε.

