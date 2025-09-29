Γερμανός υπουργός Άμυνας: «Ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη στην Ουκρανία – Πρέπει να ενισχύσουμε την άμυνά της»

Enikos Newsroom

διεθνή

Γερμανός υπουργός Άμυνας: «Ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη στην Ουκρανία – Πρέπει να ενισχύσουμε την άμυνά της»
Φωτογραφία: Reuters

Η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία και η στάση της Ευρώπης απέναντι στον πόλεμο βρέθηκαν στο επίκεντρο δηλώσεων του Γερμανού υπουργού Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, ο οποίος προειδοποίησε ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν επιθυμεί να τερματίσει τη σύγκρουση, μεταδίδει ο Guardian.

Ο Πιστόριους τόνισε ότι οι συνεχιζόμενες συζητήσεις για ειρηνευτικές συμφωνίες παραμένουν κυρίως «ευσεβείς πόθοι», καθώς «οι διπλωματικές προσπάθειες αποτυγχάνουν να φέρουν οποιαδήποτε ουσιαστική πρόοδο» στον πόλεμο.

«Όλα αυτά δεν αφήνουν καμία αμφιβολία, [ότι] ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θέλει εκεχειρία και δεν θέλει ειρήνη για την Ουκρανία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Έτσι, σήμερα, πρέπει να επικεντρωθούμε στο να ενδυναμώσουμε την Ουκρανία και να ενισχύσουμε την άμυνά της», πρόσθεσε.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας υπογράμμισε ακόμη: «Στόχος μας είναι να δούμε την Ουκρανία να εισέρχεται σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για να επιτύχει μια διαρκή ειρήνη, και γι’ αυτό, η Ουκρανία πρέπει να είναι ισχυρή. Αυτή είναι η ευθύνη μας ως Ευρωπαίοι. Αυτή είναι η αποστολή της εποχής μας».

Παράλληλα, έθεσε την ανάγκη για ενίσχυση της άμυνας σε ολόκληρη την Ευρώπη, λέγοντας πως «Πρέπει και θα κάνουμε περισσότερα για την άμυνα στην Ευρώπη. Το ΝΑΤΟ πρέπει να γίνει πιο ευρωπαϊκό, προκειμένου να παραμείνει διατλαντικό. Αυτό είναι που απαιτείται ώστε η ήπειρός μας να είναι ενιαία, ελεύθερη και ειρηνική».

15:32 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

