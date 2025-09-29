Πρώην επικεφαλής της MI5: «Ίσως η Βρετανία είναι ήδη σε πόλεμο με την Ρωσία»

Οι τελευταίες εξελίξεις εντείνουν την ανησυχία για την κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Δύσης, με πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της MI5 να προειδοποιεί ότι η Βρετανία ίσως ήδη βρίσκεται σε πόλεμο με τη Μόσχα, ενώ οι επιθέσεις στην Ουκρανία συνεχίζονται αμείλικτες.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η πρώην επικεφαλής της MI5, Ελίζα Μάνινγκχαμ-Μπούλερ, δήλωσε ότι η «εκτεταμένη» χρήση κυβερνοεπιθέσεων, κατασκοπείας, «φυσικών επιθέσεων» και «σαμποτάζ» από τη Μόσχα στο Ηνωμένο Βασίλειο ισοδυναμεί με σύγκρουση.

Η Μάνινγκχαμ-Μπούλερ ανέφερε στο podcast «Lord Speaker’s Corner», που παράγεται από τη Βουλή των Λόρδων, ότι η ειδικός στον Πούτιν, Φιόνα Χιλ, «ίσως έχει δίκιο λέγοντας ότι ήδη βρισκόμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία».

Την ίδια στιγμή, ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής, διοικητής Ντόμινικ Μέρφι, προειδοποίησε για την αύξηση των παιδιών που στρατολογούνται από τη Ρωσία για εγκληματικές ενέργειες. Όπως είπε, παρατηρήθηκε «πενταπλάσια αύξηση» των απειλών από ξένα κράτη από την δηλητηρίαση του πρώην Ρώσου πράκτορα Σεργκέι Σκριπάλ και της κόρης του Γιούλια στο Σάλσμπερι το 2018.

Συμπλήρωσε ότι έχουν καταγραφεί «δεκάδες» περιπτώσεις νέων που στρατολογήθηκαν από εχθρικές δυνάμεις.

Παράλληλα, η Ρωσία εξαπέλυσε 12ωρη αεροπορική επίθεση στο Κίεβο, η οποία στοίχισε τη ζωή τουλάχιστον σε 4 ανθρώπους, ανάμεσά τους και ένα 12χρονο κορίτσι. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις στην πρωτεύουσα από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022.

Η επίθεση ήταν τόσο ισχυρή που η πολωνική αεροπορία κλήθηκε να παρέμβει και ο εναέριος χώρος γύρω από δύο πόλεις κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία έκλεισε προσωρινά.