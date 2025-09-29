Politico: Ο Κόστα επιδιώκει να παρακάμψει το βέτο Όρμπαν για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με νέες πιέσεις να προωθήσει την υποψηφιότητα της Ουκρανίας για πλήρη ένταξη στο μπλοκ, παρά την αντίθεση της Ουγγαρίας, με κορυφαίους αξιωματούχους να αναζητούν τρόπους να παρακάμψουν το βέτο και να διασφαλίσουν ότι οι μεταρρυθμίσεις της χώρας δεν θα σταματήσουν.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ηγείται μιας προσπάθειας να προωθηθεί η αίτηση ένταξης της Ουκρανίας παρά την αντίθεση της Ουγγαρίας, καθώς οι ηγέτες ετοιμάζονται για μια κρίσιμη σύνοδο κορυφής στην Κοπεγχάγη αυτήν την εβδομάδα.

Ο Κόστα διερευνά τη στήριξη από πρωτεύουσες της ΕΕ για να απλοποιηθεί η διαδικασία ένταξης νέων μελών και να ξεπεραστεί το αδιέξοδο σχετικά με την προοπτική ένταξης Ουκρανίας και Μολδαβίας, σύμφωνα με πέντε διπλωμάτες και αξιωματούχους που μίλησαν ανώνυμα στο Politico.

Η διπλωματική αυτή προσπάθεια στοχεύει να παρακάμψει τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος χρησιμοποιεί το βέτο της χώρας του για να εμποδίσει την πορεία της Ουκρανίας προς την ένταξη στην ΕΕ.

Οι υφιστάμενοι κανόνες απαιτούν την έγκριση και των 27 κρατών μελών σε κάθε στάδιο της διαδικασίας προσχώρησης. Η Μολδαβία, που επίσης είναι επίσημη υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ, συνδέεται με το Κίεβο στη διαδικασία αυτή και δεν μπορεί να προχωρήσει όσο διατηρείται το αδιέξοδο.

Σύμφωνα με την πρόταση του Κόστα, τα λεγόμενα «διαπραγματευτικά σύμπλεγμα» -βασικά νομικά βήματα στην πορεία προς την ένταξη- θα μπορούσαν να ανοίξουν με τη συναίνεση της ειδικής πλειοψηφίας των χωρών της ΕΕ αντί για ομοφωνία.

Το κλείσιμο ενός συμπλέγματος θα εξακολουθούσε να απαιτεί τη στήριξη όλων των πρωτευουσών της ΕΕ, αλλά το χαμηλότερο όριο για το άνοιγμα των διαπραγματεύσεων θα επέτρεπε στην Ουκρανία και τη Μολδαβία να ξεκινήσουν τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για να δείξουν πρόοδο στα πρότυπα της ΕΕ σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής.

Έτσι, οι υποψηφιότητες θα μπορούσαν να προχωρήσουν ακόμα και αν μία ή δύο χώρες αντιτίθενται, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει το σχέδιο.

Σύμφωνα με τους διπλωμάτες, ο Κόστα έχει ασκήσει άμεση πίεση στους ηγέτες της ΕΕ κατά τη διάρκεια πρόσφατης «περιοδείας πρωτευουσών», όπου συναντήθηκε με αρκετούς ευρωπαίους ηγέτες, καθώς και σε διμερείς συνομιλίες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την προηγούμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη.

«Η διεύρυνση είναι μια σημαντική προτεραιότητα για τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους.

«Την θεωρεί τη σημαντικότερη γεωπολιτική επένδυση που μπορεί να κάνει η ΕΕ. Γι’ αυτό πιστεύει ότι είναι σημαντικό να συνεχιστούν οι συζητήσεις για να εξασφαλιστεί ότι οι προσπάθειες μεταρρυθμίσεων της Ουκρανίας μπορούν να μεταφραστούν σε απτά βήματα».

Η επίτροπος διεύρυνσης της ΕΕ, Μάρτα Κος, θα μεταβεί στην Ουκρανία τη Δευτέρα καθώς η χώρα ολοκληρώνει τη διαδικασία αξιολόγησης της νομοθεσίας που απαιτείται για να προχωρήσει η υποψηφιότητά της.

«Όλα τα συμπλέγματα έχουν αξιολογηθεί, σε ρεκόρ χρόνου. Η Ουκρανία έχει παραδώσει. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για το επόμενο βήμα. Τώρα εξαρτάται από τα κράτη μέλη να δώσουν το πράσινο φως», δήλωσε η Κος στο Brussels Playbook του Politico.

«Ούτε η Ουκρανία ούτε η Ευρώπη μπορούν να αντέξουν να δουν την ορμή των μεταρρυθμίσεων της Ουκρανίας να επιβραδύνει. Αυτή είναι η στιγμή να επιταχύνουμε».

