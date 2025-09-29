ΗΠΑ: Το «σκοτεινό» προφίλ του δράστη της επίθεσης σε εκκλησία του Μίσιγκαν – Βετεράνος του Ιράκ, υποστηρικτής του Τραμπ και μια ζωή με PTSD

Μια από τις πιο αιματηρές επιθέσεις που έχουν σημειωθεί σε χώρο λατρείας στις ΗΠΑ έλαβε χώρα την Κυριακή στο Μίσιγκαν, όταν ένας βετεράνος του πολέμου στο Ιράκ έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε εκκλησία, την πυρπόλησε και άνοιξε πυρ κατά των πιστών, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 4 νεκρούς και 8 τραυματίες.

Ο δράστης, που ταυτοποιήθηκε ως ο 40χρονος Thomas Jacob Sanford, γνωστός και ως «Jake», πατέρας ενός παιδιού, σκοτώθηκε λίγα λεπτά αργότερα από αστυνομικούς στο πάρκινγκ της εκκλησίας του Church of Jesus Christ of Latter-day Saints στο Grand Blanc.

Οι αρχές ανέφεραν ότι εξακολουθούν να αναζητούν στα αποκαΐδια της εκκλησίας ανθρώπους που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί, κάνοντας λόγο για «άγνωστο αριθμό» αγνοουμένων, που σύμφωνα με το CNN μπορεί να φτάνουν έως και τους επτά.

Ο Sanford φέρεται να χρησιμοποίησε βενζίνη, προτού βάλει φωτιά στο κτίριο. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι εντοπίστηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί, χωρίς να είναι σαφές αν χρησιμοποιήθηκαν για την πρόκληση της πυρκαγιάς.

«Θα επιβεβαιώσω ότι υπήρξαν κάποιοι ύποπτοι εκρηκτικοί μηχανισμοί που εντοπίστηκαν», ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος των αμερικανικών αρχών ασφαλείας στο NBC News, προσθέτοντας: «Ωστόσο, όσον αφορά το αν χρησιμοποιήθηκαν για την πρόκληση της φωτιάς, δεν μπορούμε να το πούμε».

Το χρονικό της επίθεσης

Ο Reuben Coleman, ειδικός πράκτορας του FBI στο Ντιτρόιτ που έχει αναλάβει την έρευνα, δήλωσε ότι η υπηρεσία θεωρεί το περιστατικό «μια πράξη στοχευμένης βίας».

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Grand Blanc Township, William Renye, περιέγραψε ότι ο δράστης έριξε το όχημά του στην κεντρική είσοδο της εκκλησίας προτού ανοίξει πυρ με ένα αυτόματο όπλο.

Στο όχημα με το οποίο ο δράστης έριξε την πόρτα της εκκλησίας είχαν τοποθετηθεί δύο αμερικανικές σημαίες.

Ο ίδιος τόνισε ότι μέσα στο ναό εκτυλίχθηκαν «εξαιρετικές πράξεις ηρωισμού», καθώς πιστοί «έβαλαν σε κίνδυνο τη ζωή τους για να προστατεύσουν παιδιά, μεταφέροντάς τα σε ασφαλές σημείο».

Η αστυνομία έλαβε την πρώτη κλήση στις 10:25 π.μ. και έφτασε στο σημείο μέσα σε 32 δευτερόλεπτα. Ο δράστης έπεσε νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών οκτώ λεπτά αργότερα, στις 10:33 π.μ.

Οι ερευνητές πάντως δεν έχουν ακόμη αποκαλύψει το κίνητρο πίσω από την επίθεση.

Το προφίλ του δράστη

Ο Sanford είχε υπηρετήσει στους Πεζοναύτες από τον Ιούνιο του 2004 έως τον Ιούνιο του 2008, εργαζόμενος ως μηχανικός αυτοκινήτων και χειριστής ανάκτησης οχημάτων. Από τον Αύγουστο του 2007 έως τον Μάρτιο του 2008 είχε σταλεί στο Ιράκ στο πλαίσιο της επιχείρησης Iraqi Freedom.

Είχε φτάσει στον βαθμό του λοχία και είχε τιμηθεί με το Μετάλλιο Καλής Διαγωγής, τη Μετάλλιο Εκστρατείας στο Ιράκ, τη Μετάλλιο Υπηρεσίας στον Πόλεμο κατά της Τρομοκρατίας, το Μετάλλιο Εθνικής Άμυνας και άλλα διακριτικά.

Ο οικογενειακός και κοινωνικός του κύκλος περιέγραψε ότι ο Sanford υπέφερε από μετατραυματικό στρες. «Είναι δύσκολο να νιώσεις λύπη για κάποιον που έκανε κάτι τόσο φρικτό, και όμως νιώθω λύπη. Είχα ακούσει μέσα από οικογενειακές συγκεντρώσεις ότι είχε μετατραυματικό στρες», ανέφερε φίλη της οικογένειας στον δημοσιογράφο Ty Steele.

«Έκανε κάποια σχόλια κατά καιρούς και ήταν κάτι που αναφερόταν. Δεν συζητήθηκε όμως σε βάθος… οπότε δεν ξέρω το εύρος των προβλημάτων του».

Στα social media, τόσο ο ίδιος όσο και οι συγγενείς του μοιράζονταν συχνά υπέρ του Τραμπ μηνύματα και συντηρητικές απόψεις.

Σε φωτογραφία που είχε δημοσιεύσει η οικογένεια, ο Sanford πόζαρε δίπλα στη σύζυγο και τον γιο του φορώντας μπλουζάκι με το σύνθημα «Make Liberals Cry Again» (Κάντε τους φιλελεύθερους να κλάψουν ξανά) και μια καρικατούρα του Τραμπ που υψώνει τη γροθιά του, με την ένδειξη «Re-elect Trump 2020» (Επανεκλογή Τραμπ 2020).

Η σύζυγός του είχε γράψει το 2021: «Φέρτε πίσω τον Τραμπ. Ποιος ψήφισε γι’ αυτόν;», ενώ η οικογένεια είχε αναρτήσει πινακίδα υπέρ του Τραμπ έξω από το σπίτι τους, σύμφωνα με εικόνες από το Google Maps.

Η μητέρα του δράστη, λίγες ώρες προτού αποκαλυφθεί το όνομά του, είχε αναρτήσει μια μακροσκελή δημοσίευση για τον Τραμπ, εκφράζοντας την ελπίδα να θεσπίσει αυστηρότερους κανόνες για τα μέλη του Κογκρέσου. «Η ζωή δεν είναι δωρεάν βόλτα! Όποια δουλειά κι αν έχεις!», έγραψε.

Μετά τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, η ίδια είχε σχολιάσει ότι πίστευε πως «υπάρχουν περισσότερα» πίσω από τον θάνατό του και αφιέρωσε στον Κέρκ ένα μακροσκελές μήνυμα: «Εγώ, όπως και πολλοί άλλοι, έχω νιώσει βαθύ πόνο μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, αυτό μόνο ενδυναμώνει τους γιους και τις κόρες του Θεού να κινούνται γρηγορότερα, να πηδούν ψηλότερα και να μεταδίδουμε το φως μας στα πιο σκοτεινά μέρη του κόσμου και στις καρδιές νέων μυαλών που έχουν παρασυρθεί. Το κίνημα των δυνατών και αγαπημένων Χριστιανών μόνο ενδυναμώνεται εξαιτίας της πρόθεσης και της δολοφονίας ενός από εμάς».

Η πιστή στον χριστιανισμό οικογένεια του δράστη, αντιμετώπιζε ταυτόχρονα τη δοκιμασία της σπάνιας ασθένειας του γιου του Sanford, ο οποίος είχε διαγνωστεί με συγγενές υπερινσουλινισμό.

Με πληροφορίες από: Daily Mail