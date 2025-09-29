Επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη – Χτύπησε την μητέρα του για να της πάρει τα χρήματα

Άλλο ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συνέβη στην Κρήτη, με θύμα μία ηλικιωμένη γυναίκα και δράστη τον 47χρονο γιο της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Κυριακής (28/9), όταν ένας 47χρονος πήγε στο σπίτι που μένει η μητέρα του και άρχισε να της επιτίθεται για να της πάρει τα χρήματα που είχε.

Μάλιστα, ο γιος δεν δίστασε να χτυπήσει στο πρόσωπο την 71χρονη μητέρα του. Μπροστά στο συμβάν βρισκόταν και η 34χρονη ανιψιά του, η οποία επιχείρησε να αντιδράσει στην επίθεση της γιαγιάς της με τον 47χρονο να επιτίθεται και σε εκείνην.

Η 34χρονη ενημέρωσε τις αρχές, που έσπευσαν στο σημείο, και συνέλαβαν τον 47χρονο δράστη.

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, κατά την προανάκριση προέκυψε ότι ο 47χρονος είχε χτυπήσει και άλλη φορά στο παρελθόν την μητέρα του για να της πάρει τα χρήματα.

