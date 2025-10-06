«Να μ’ αγαπάς» – Στεφανή Καπετανίδη: «Η οικογένεια Καλλιγά έχει πολλά θέματα»

Η Κατερίνα Καινούργιου υποδέχτηκε σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, στην εκπομπή της «Super Κατερίνα» την πρωταγωνίστρια της νέας καθημερινής δραματικής σειράς του Alpha «Να μ’ αγαπάς», Στεφανή Καπετανίδη, η οποία μίλησε για το ρόλο της, αλλά και τις δύσκολες στιγμές που πέρασε με την υγεία της τόσο η ίδια, όσο και η μητέρα της.

«Έχει ενδιαφέρον να ακούω την ιστορία της σειράς από εσένα και γενικά από ένα άλλο πρόσωπο», είπε αρχικά η Στεφανή Καπετανίδη στην Κατερίνα Καινούργιου και συνέχισε λέγοντας ότι «Ναι είναι μια μάνα που εγκατέλειψε τα παιδιά της, αλλά πρέπει όλο να το βάλουμε σε ένα πλαίσιο άλλο, σε μια συνθήκη άλλη, αυτό είναι το ζητούμενο που θα το δούμε και στην πορεία της ιστορίας… Υπάρχει σημείο που την δικαιολογώ που εγκαταλείπει τα παιδιά της, είναι δύσκολο να κρίνουμε».

Για το τι θα δούμε στο πρώτο επεισόδιο, η Στεφανή αποκαλύπτει: «Δεν είμαι δυστυχισμένη στην αρχή, αλλά νιώθουμε πως υπάρχει κάτι βαρύ σ’ αυτή τη γυναίκα, ότι κάτι συμβαίνει. Βέβαια να πω ότι ξεκινά η σειρά μας μ’ έναν μικρόκοσμο, σ’ αυτό το σπίτι που ζούμε όλοι μαζί, εγώ με τον άντρα μου, η ξαδέρφη του με την κόρη της, η μαμά μου, μένουμε όλοι μαζί σ’ αυτό το σπίτι. Είναι μια οικογένεια που έχει θέματα. Υπάρχει μια ένταση σ’ αυτή την οικογένεια, δεν είναι ότι ήρθαν τα δίδυμα και δημιούργησαν τον πανικό. Είναι ήδη μία οικογένεια που έχει θέματα».

Για τον ερχομό των διδύμων στη ζωή της, η ηθοποιός λέει: «Η εκδίκηση έρχεται αργότερα. Στην αρχή υπάρχει ο θυμός, γιατί εξαφανίστηκε η μαμά αφού υπάρχει, γιατί δεν εμφανίστηκε ποτέ αυτά τα χρόνια; Στην αρχή εκείνη αντιδρά. Όταν έχεις χτίσει έναν κόσμο τόσο ασφαλή και θέλεις να τον διατηρήσεις και ξαφνικά σου έρχεται μια πολύ μεγάλη απειλή, εκείνη την ώρα προσπαθείς να βρεις ό,τι μπορείς για να την κρατήσεις μακριά».

Για την ηρωίδα που υποδύεται, αποκαλύπτει: «Την έχω αγαπήσει πολύ. Καταρχάς πιστεύω ότι όλοι έχουμε περάσει τραύματα στη ζωή μας, μικρά ή μεγάλα. Αυτή ήταν μια τραυματική εμπειρία για εκείνη. Ήταν φοιτήτρια, έμεινε έγκυος, αποφάσισε να κρατήσει τα παιδιά, να τα γεννήσει, να τα αφήσει σε κάποια που ένιωθε ότι θα ήταν καλή μαμά και να φύγει. Εκείνη την ώρα ήθελε να φύγει. Να τα αφήσει όλα πίσω της και να ξεκινήσει κάτι καινούργιο. Μόλις έχει ξεκινήσει η ζωή της ως φοιτήτρια, έφυγε από το πατρικό, ήθελε να γνωρίσει τον εαυτό της, της συμβαίνει αυτό και δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Φεύγει και είναι ουσιαστικά σα να κόπηκε η ζωή της στα δύο εκείνη την ώρα. Τα παιδιά αυτά τα μεγαλώνει μια άλλη γυναίκα. Άλλωστε κι εκείνη τους λέει όταν τα συναντά την εξής φράση: ότι σας γέννησα, δε σημαίνει ότι είστε και παιδιά μου».

Τέλος, μας μίλησε για τα παιδικά της χρόνια στη Γαλλία και την μητέρα της.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα:

Στο αποψινό, πρώτο, επεισόδιο:

Η ιστορία ξεκινά στην Θεσσαλονίκη όπου τα δίδυμα νεαρά αδέλφια Φωτεινή (Ειρήνη Αγγελοπούλου) και Λευτέρης (Κώστας Νικούλι), μαθαίνουν τη στιγμή του θανάτου της γιαγιάς τους ότι η -εξαφανισμένη μετά τη γέννηση τους, μητέρα τους Ζωή (Στεφανή Καπετανίδη), βρίσκεται στο Ναύπλιο. Συγκλονισμένα, εγκαταλείπουν την πόλη τους με σκοπό να βρουν τη μητέρα τους και να μάθουν την αλήθεια για το παρελθόν.

Αθήνα: Ο νεαρός Ορφέας Καλλιγάς (Μιχαήλ Ταμπακάκης) φθάνει από το Βερολίνο στην Ελλάδα προκειμένου να παραβρεθεί στα εγκαίνια του νέου ξενοδοχείου του πατέρα του Θεόφιλου Καλλιγά (Στάθης Σταμουλακάτος) στο Ναύπλιο.

Ναύπλιο: Η Ζωή Καλλιγά, ο σύζυγός της Θεόφιλος και η οικογένεια τους υποδέχονται τον Ορφέα. Κανείς δε γνωρίζει όμως το σχέδιο του Θεόφιλου και της ξαδέλφης του Σοφίας (Ελισάβετ Μουτάφη) να παντρέψουν τον Ορφέα με την ξαδέλφη του Άννα (Μέγκι Σούλι), η οποία όμως αρνείται τη συμμετοχή της στο σχέδιο της μητέρας και του θείου της. Την ίδια στιγμή ο άγνωστος σε όλους Άγγελος Μανιάτης (Δημήτρης Αλεξανδρής) φθάνει και αυτός στο Ναύπλιο, γίνεται μάρτυρας των όσων εξελίσσονται στα εγκαίνια του νέου ξενοδοχείου των Καλλιγά, και αποκαλύπτει το λόγο που τον φέρνει πίσω στη γενέθλια γη.

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στο ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

«Να μ’ αγαπάς». Η νέα καθημερινή δραματική σειρά του Alpha κάνει πρεμιέρα απόψε στις 20:00 και θα προβάλλεται από Δευτέρα έως Παρασκευή την ίδια ώρα.