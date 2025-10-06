Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Είναι από τις πιο γνωστές

Αν έχεις μεγαλώσει στην Αθήνα και πιστεύεις ότι την γνωρίζεις, διαπιστώνεις ότι ξέρεις τελικά πολύ λίγα για το παρελθόν της αγαπημένης σου πόλης.

Μία τέτοια φωτογραφία, όπως η παρακάτω, δίνει μία σπάνια ματιά στην παλιά Αθήνα. Φαίνεται μία πασίγνωστη οδός στο κέντρο της πόλης. Μπορείς να προσπαθήσεις να καταλάβεις ποια είναι;

  • Όθωνος
  • Φιλελλήνων
  • Ερμού

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στην φωτογραφία που έχει τραβηχτεί το 1983 βλέπετε την οδό Όθωνος στην πλατεία Συντάγματος.

Η πλατεία Συντάγματος αποτελεί σημείο αναφοράς της πρωτεύουσας και έλαβε το όνομά της από το Σύνταγμα το οποίο αναγκάστηκε να παραχωρήσει το 1843 ο βασιλιάς Όθωνας λόγω της επανάστασης της 3ης Σεπτεμβρίου.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την συνοικία; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Η ιστορία της πλατείας Συντάγματος ξεκινά το 1834. Μέχρι εκείνη την εποχή, η περιοχή βρισκόταν στις παρυφές της πόλης και ονομαζόταν Περιβολάκια ενώ το βόρειο μέρος, όπου συναντάται σήμερα το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και η Βουλή, θεωρούνταν εκτός ορίων πόλεως, καθώς το τείχος του Χασεκή χώριζε την περιοχή στα δύο. Στο σημείο όπου βρίσκεται σήμερα η Βουλή υπήρχε η περίφημη πηγή της Μπουμπουνίστρας, η οποία πήγαζε από τους Αμπελόκηπους και πήρε το όνομά της από την ορμητικότητα και τον δυνατό θόρυβο που έκανε το νερό της.

Πολλά από τα πιο γνωστά αξιοθέατα της κεντρικής Αθήνας βρίσκονται κοντά στην πλατεία Συντάγματος ενώ μία «ανάσα» μακριά της είναι οι γειτονιές της Πλάκας, του Μοναστηρακίου, του Κολωνακίου και του Ψυρρή. Παράλληλα, οι αρχαιολογικοί χώροι της Ακρόπολης, της Αρχαίας Αγοράς και της Βιβλιοθήκης του Αδριανού είναι πολύ κοντά. Στο νότιο τμήμα της πλατείας ξεκινά η οδός Ερμού η οποία αποτελεί τον πιο εμπορικό δρόμο της Αθήνας και έναν από τους πιο ακριβούς δρόμους στον κόσμο βάσει της αξίας των ακινήτων.

