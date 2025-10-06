Ανδρουλάκης για Τσίπρα: «Σκηνοθέτησε τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ»

«Σκηνοθέτησε τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, για την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα.

«Η σημερινή εξέλιξη τεκμηριώνει ότι από την πρώτη στιγμή που ο πρώην πρωθυπουργός παραιτήθηκε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σκηνοθέτησε την διάλυση του κόμματός του, με διάφορους τρόπους στο παρασκήνιο, με αποτέλεσμα σήμερα να φιλοδοξεί να επανέλθει ξανά στο προσκήνιο μακριά από το κόμμα» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει τον αγώνα του. «Έχουμε μόνο έναν στόχο, να υπάρξει πολιτική αλλαγή στις επόμενες εθνικές εκλογές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Και επειδή υπάρχει μια γνήσια αγωνία του προοδευτικού κόσμου για να υπάρχει ένας ισχυρός αντίπαλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, θέλω να πω ότι αυτή η προσπάθεια δεν μπορεί να στηριχθεί ούτε σε τυχοδιωκτικές συμπεριφορές, ούτε σε παρασκηνιακές διαδικασίες», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «η κεντροαριστερά και ο προοδευτικός κόσμος χρειάζονται ένα πραγματικά διαφορετικό μοντέλο εξουσίας, διακυβέρνησης και πολιτικής νοοτροπίας». Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για ένα πολιτικό σχέδιο που «θα φέρει τη χώρα μπροστά στις εξελίξεις και θα την κάνει ανθεκτική, κοινωνικά δίκαιη και θα διαμορφώσει ισχυρούς θεσμούς που θα λειτουργούν με ανεξάρτητη δικαιοσύνη, αλλά και με σεβασμό στο Κοινοβούλιο».

«Να γίνουμε επιτέλους μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα που θα σέβεται τον πολίτη», υπογράμμισε.