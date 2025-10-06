«Γιατί ρε πατέρα;»: O Νίκος, ο Φώντας και η Βιβή ψάχνουν τα λεφτά του Τσατσάνη

Νάντια Ρηγάτου

Media

«Γιατί ρε πατέρα;»: O Νίκος, ο Φώντας και η Βιβή ψάχνουν τα λεφτά του Τσατσάνη

Η κωμική σειρά «Γιατί ρε πατέρα;» έρχεται απόψε στις 22:30 στον ΑΝΤ1 και μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου, δράσης και περιπέτειας μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Όσα θα δούμε απόψε στις 22:30 στο 3ο επεισόδιο

Τ’ αδέρφια, σε μια στιγμή ειλικρίνειας, παραδέχονται μεταξύ τους ότι και οι τρεις συναντήθηκαν με τον Τσατσάνη, αλλά κανείς δεν έχει πάρει τα χρήματα.

Έτσι, αυτονομούνται και αποφασίζουν να ψάξουν οι ίδιοι να τα βρουν στο σπίτι του πατέρα τους.

Για κακή τους τύχη, όμως, την ίδια σκέψη κάνει και ο Μιχαήλος, αλλά και ο Μπόζας, ο μπράβος που ο Τσατσάνης είχε συμφωνήσει να του μεταφέρει τα κλεμμένα λεφτά στο εξωτερικό.

Μία αναπάντεχη δολοφονία, όμως, θα ανατρέψει όλα τα σχέδια και θ’ αλλάξει για πάντα τις ισορροπίες…

 Δείτε το trailer

