Κρεμλίνο: Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Νετανιάχου για την Γάζα και το Ιράν

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, συζήτησαν τις τρέχουσες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας τη Δευτέρα, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Οι δύο ηγέτες μίλησαν για την πρόταση 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, με τον Πούτιν να επαναβεβαιώνει τη θέση της Μόσχας “υπέρ μιας συνολικής διευθέτησης του παλαιστινιακού ζητήματος”.

Οι δύο ηγέτες μίλησαν επίσης για την εξεύρεση λύσης στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και για το πώς θα επιτευχθεί περαιτέρω σταθεροποίηση στη Συρία.

Το κανάλι Telegram του Κρεμλίνου, ανακοίνωσε ότι “οι τρέχουσες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συζητήθηκαν διεξοδικά, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του σχεδίου που υπέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος για την εξομάλυνση της κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επαναβεβαίωσε την αμετακίνητη θέση της Ρωσίας υπέρ μιας συνολικής διευθέτησης του παλαιστινιακού ζητήματος σε γνωστή διεθνή νομική βάση”.

Τα μέρη αντάλλαξαν απόψεις και για άλλα περιφερειακά ζητήματα, αναφέρεται. “Ειδικότερα, εξέφρασαν ενδιαφέρον για την εξεύρεση λύσεων μέσω διαπραγματεύσεων στην κατάσταση γύρω από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και για την περαιτέρω σταθεροποίηση στη Συρία”, ανέφερε το Κρεμλίνο.

Ο Νετανιάχου εξέφρασε επίσης τις καλύτερες ευχές του στον Πούτιν την παραμονή των γενεθλίων του τελευταίου. “Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρόεδρος συνεχάρη τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον ισραηλινό λαό για την έναρξη της εβραϊκής γιορτής του Σουκότ”, ανέφερε η ανακοίνωση.