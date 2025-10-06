Κρεμλίνο: Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Νετανιάχου για την Γάζα και το Ιράν

Enikos Newsroom

διεθνή

Κρεμλίνο: Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Νετανιάχου για την Γάζα και το Ιράν

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, συζήτησαν τις τρέχουσες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας τη Δευτέρα, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Οι δύο ηγέτες μίλησαν για την πρόταση 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, με τον Πούτιν να επαναβεβαιώνει τη θέση της Μόσχας “υπέρ μιας συνολικής διευθέτησης του παλαιστινιακού ζητήματος”.

Οι δύο ηγέτες μίλησαν επίσης για την εξεύρεση λύσης στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και για το πώς θα επιτευχθεί περαιτέρω σταθεροποίηση στη Συρία.

Το κανάλι Telegram του Κρεμλίνου, ανακοίνωσε ότι  “οι τρέχουσες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συζητήθηκαν διεξοδικά, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του σχεδίου που υπέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος για την εξομάλυνση της κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επαναβεβαίωσε την αμετακίνητη θέση της Ρωσίας υπέρ μιας συνολικής διευθέτησης του παλαιστινιακού ζητήματος σε γνωστή διεθνή νομική βάση”.

Τα μέρη αντάλλαξαν απόψεις και για άλλα περιφερειακά ζητήματα, αναφέρεται. “Ειδικότερα, εξέφρασαν ενδιαφέρον για την εξεύρεση λύσεων μέσω διαπραγματεύσεων στην κατάσταση γύρω από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και για την περαιτέρω σταθεροποίηση στη Συρία”, ανέφερε το Κρεμλίνο.

Ο Νετανιάχου εξέφρασε επίσης τις καλύτερες ευχές του στον Πούτιν την παραμονή των γενεθλίων του τελευταίου.  “Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρόεδρος συνεχάρη τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον ισραηλινό λαό για την έναρξη της εβραϊκής γιορτής του Σουκότ”, ανέφερε η ανακοίνωση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μακροζωία: Ειδικοί ανακάλυψαν το χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που μειώνει κατά 15% τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου

ΕΟΦ: Επικίνδυνο συμπλήρωμα διατροφής διακινείται μέσω διαδικτύου

Πιερρακάκης για το προσχέδιο του Προϋπολογισμού: Η ελληνική οικονομία στηρίζεται πλέον σε στέρεα θεμέλια – Υποχωρεί το δημό...

Νέες θέσεις εργασίας στην ΕΛΒΟ 2020 Α.Ε. στο πλαίσιο της ανάπτυξης της παραγωγικής της δραστηριότητας στην Ελλάδα

Η Microsoft ετοιμάζεται να λανσάρει δωρεάν Xbox Cloud Gaming με διαφημίσεις

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
21:39 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Στο πλευρό της Ρωσίας στην Ουκρανία πολεμούν 5.000 Κουβανοί σύμφωνα με την Ουάσινγκτον

Η κυβέρνηση Τραμπ στις ΗΠΑ ζήτησε από τους Αμερικανούς διπλωμάτες στα Ηνωμένα Έθνη να καταψηφί...
20:50 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Γκρέτα Τούνμπεργκ στο «Ελ. Βενιζέλος»: «Μια γενοκτονία συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας – Η αλληλεγγύη δεν είναι έγκλημα»

«Άλλη μια φορά το διεθνές δίκαιο παραβιάστηκε από το Ισραήλ, εμποδίζοντας την ανθρωπιστική βοή...
20:47 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Φον Ντερ Λάιεν: Μήνυμα ενότητας της Ευρώπης στην ομιλία της για την πρόταση μομφής – Την Πέμπτη η ψηφοφορία

Μήνυμα ενότητας της Ε.Ε. απηύθυνε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από το βήμα...
19:54 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Δεύτερη δικαστική απόφαση εναντίον του Τραμπ για την αποστολή στρατευμάτων στο Όρεγκον

Για δεύτερη φορά μέσα σε δύο ημέρες, ένας ομοσπονδιακός δικαστής, στις ΗΠΑ, τον οποίον διόρισε...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης