Δεμένο το Piri Reis και αναχαίτιση οπλισμένων τουρκικών F-16 στο Αιγαίο – Τι είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης

Χρήστος Μαζανίτης

πολιτική

Στο κόκκινο οι προκλήσεις της Τουρκίας: To Piri Reis μπήκε για έρευνες στο Αιγαίο

Η Τουρκία πλέον έχει αποφασίσει να ακολουθήσει τον δρόμο των προκλήσεων στο Αιγαίο και επί του πεδίου, προκαλώντας τρικυμία στα ήρεμα μέχρι πρότινος νερά του Αιγαίου. Ενώ έδεσε το Piri Reis, λόγω καιρού, δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 προχώρησαν σε παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου στη Ρόδο, με ελληνικά μαχητικά να τα αναχαιτίζουν.

του Χρήστου Μαζανίτη

Έπειτα από έναν διήμερο πλου στο Αιγαίο διεξάγοντας έρευνες εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, το τουρκικό ερευνητικό “K. Piri Reis” έδεσε στο Κουσάντασι, δεδομένου ότι τα προγνωστικά της μετεωρολογικής υπηρεσίας δίνουν επιδείνωση του καιρού στο Αιγαίο.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, έλεγε για το Piri Reis «ότι πρόκειται για μια έρευνα επιφανείας. Δεν καταλαμβάνει ελληνική υφαλοκρηπίδα και κατά τούτο δεν αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο. Εκείνο, το οποίο πράγματι είναι αντίθετο στους διεθνούς κανονισμούς, είναι ότι εξεδόθη ΝΑVΤΕΧ εκ μέρους της Τουρκίας, η οποία απαντήθηκε αμέσως με ΑΝΤΙ-ΝΑVΤΕΧ. Άρα η ίδια η έρευνα δεν μας επηρεάζει και το παρακολουθούμε και πάρα πολύ στενά».

Κι ενώ η τρικυμία στο Αιγαίο έφερε… νηνεμία στις συνεχείς προκλήσεις του Piri Reis, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο οι Τούρκοι συνέχισαν τις προκλήσεις προχωρώντας σε παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου, ανατολικά της Ρόδου, με ένα ζεύγος οπλισμένων μαχητικών F-16.

Απογειώθηκαν από την Κρήτη δύο ζεύγη οπλισμένων μαχητικών F-16, τα οποία προχώρησαν σε αναχαίτιση των τουρκικών μαχητικών.

Όμως, οι Τούρκοι δεν σταμάτησαν εκεί τις προκλήσεις. Προχώρησαν σε 3 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας (ΚΕΚ) του FIR Αθηνών με ένα κατασκοπευτικό – Αεροσκάφος Ναυτικής Συνεργασίας ATR-72, κι ένα UAV Akinci.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, όλα τα αεροσκάφη «αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική».

20:06 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

