Γιοβάνοβιτς για Σκωτία-Ελλάδα: «Να νικήσουμε για να αυξήσουμε τις πιθανότητές μας»

Στη σημασία που έχει ο προσεχής αγώνας με τη Σκωτία στη Γλασκώβη (9/10, 21:45) για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, στάθηκε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε δηλώσεις του, κατά την πρώτη συγκέντρωση των Ελλήνων διεθνών για τα ματς στο «παράθυρο» του Οκτωβρίου.

Ο Γιοβάνοβιτς επισήμανε πως η Ελλάδα χρειάζεται μόνο τη νίκη στην Σκωτία για να αυξήσει τις πιθανότητές της για πρόκριση, μετά την εντός έδρας ήττα απ’ τη Δανία, ενώ μίλησε για το βαθμό ετοιμότητας όλης της ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

Για την ετοιμότητα της ομάδας για τα δύο παιχνίδια κόντρα σε Σκωτία και Δανία:

«Νομίζω είμαστε έτοιμοι. Πάντα υπάρχει μία πολύ καλή διάθεση από τους ποδοσφαιριστές που έρχονται εδώ. Ίσως, ιδιαίτερα τώρα, θα πρέπει να έχουν ακόμα καλύτερη διάθεση μετά και το κακό αποτέλεσμα και την άσχημη εμφάνιση που είχαμε στην έδρα μας. Είναι όμως μία πολύ καλή ευκαιρία να διορθώσουμε κάποια πράγματα στα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας.

Έχουμε φυσικά κάποια θέματα, όσον αφορά τις απουσίες κάποιων παικτών που έχουν μικροπροβλήματα με τις ομάδες τους. Κάναμε κλήσεις σε κάποια άλλα παιδιά που αυτή τη στιγμή πρέπει να αναπληρώσουν αυτές τις θέσεις, ωστόσο δεν αλλάζει πολύ ο τρόπος σκέψης μας».

Για τον… γνώριμο αντίπαλο που έχει συναντήσει ξανά η Εθνική:

«Το πρώτο παιχνίδι με τη Σκωτία είναι πολύ πρόσφατο, μετά από αυτά που δώσαμε για τα playoffs του Nations League. Πιστεύω όμως ότι οι αγώνες θα είναι λίγο διαφορετικοί, καθώς έχει να κάνει με τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Νομίζω ότι κι οι δύο ομάδες δεν έχουν αλλάξει πολύ, σε σχέση με τους τελευταίους έξι μήνες. Δεν περιμένω δηλαδή μεγάλες αλλαγές, όσον αφορά τον τρόπο παιχνιδιού και των δύο ομάδων.

Όμως, είναι σημαντικό το παιχνίδι κόντρα στους Σκωτσέζους, πρέπει να είμαστε το ίδιο καλοί, να έχουμε την ίδια αυτοπεποίθηση σε μία δύσκολη έδρα, όπως είναι αυτή της Γλασκώβης, ώστε να κερδίσουμε το παιχνίδι για να αυξήσουμε τις πιθανότητές πρόκρισης για την επόμενη φάση των προκριματικών».