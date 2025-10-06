Γιοβάνοβιτς για Σκωτία-Ελλάδα: «Να νικήσουμε για να αυξήσουμε τις πιθανότητές μας»

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Ιβάν Γιοβάνοβιτς
Φωτογραφία: Intime

Στη σημασία που έχει ο προσεχής αγώνας με τη Σκωτία στη Γλασκώβη (9/10, 21:45) για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, στάθηκε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε δηλώσεις του, κατά την πρώτη συγκέντρωση των Ελλήνων διεθνών για τα ματς στο «παράθυρο» του Οκτωβρίου.

Ο Γιοβάνοβιτς επισήμανε πως η Ελλάδα χρειάζεται μόνο τη νίκη στην Σκωτία για να αυξήσει τις πιθανότητές της για πρόκριση, μετά την εντός έδρας ήττα απ’ τη Δανία, ενώ μίλησε για το βαθμό ετοιμότητας όλης της ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

Για την ετοιμότητα της ομάδας για τα δύο παιχνίδια κόντρα σε Σκωτία και Δανία:

«Νομίζω είμαστε έτοιμοι. Πάντα υπάρχει μία πολύ καλή διάθεση από τους ποδοσφαιριστές που έρχονται εδώ. Ίσως, ιδιαίτερα τώρα, θα πρέπει να έχουν ακόμα καλύτερη διάθεση μετά και το κακό αποτέλεσμα και την άσχημη εμφάνιση που είχαμε στην έδρα μας. Είναι όμως μία πολύ καλή ευκαιρία να διορθώσουμε κάποια πράγματα στα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας.

Έχουμε φυσικά κάποια θέματα, όσον αφορά τις απουσίες κάποιων παικτών που έχουν μικροπροβλήματα με τις ομάδες τους. Κάναμε κλήσεις σε κάποια άλλα παιδιά που αυτή τη στιγμή πρέπει να αναπληρώσουν αυτές τις θέσεις, ωστόσο δεν αλλάζει πολύ ο τρόπος σκέψης μας».

Για τον… γνώριμο αντίπαλο που έχει συναντήσει ξανά η Εθνική:

«Το πρώτο παιχνίδι με τη Σκωτία είναι πολύ πρόσφατο, μετά από αυτά που δώσαμε για τα playoffs του Nations League. Πιστεύω όμως ότι οι αγώνες θα είναι λίγο διαφορετικοί, καθώς έχει να κάνει με τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Νομίζω ότι κι οι δύο ομάδες δεν έχουν αλλάξει πολύ, σε σχέση με τους τελευταίους έξι μήνες. Δεν περιμένω δηλαδή μεγάλες αλλαγές, όσον αφορά τον τρόπο παιχνιδιού και των δύο ομάδων.

Όμως, είναι σημαντικό το παιχνίδι κόντρα στους Σκωτσέζους, πρέπει να είμαστε το ίδιο καλοί, να έχουμε την ίδια αυτοπεποίθηση σε μία δύσκολη έδρα, όπως είναι αυτή της Γλασκώβης, ώστε να κερδίσουμε το παιχνίδι για να αυξήσουμε τις πιθανότητές πρόκρισης για την επόμενη φάση των προκριματικών».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μακροζωία: Ειδικοί ανακάλυψαν το χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που μειώνει κατά 15% τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου

ΕΟΦ: Επικίνδυνο συμπλήρωμα διατροφής διακινείται μέσω διαδικτύου

Nέα προκήρυξη ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο Δημόσιο: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα – Ποιους αφορά και πώς θα τα δείτε

Voucher 750 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Αυτά είναι τα 3 νέα SOS που πρέπει να γνωρίζετε για να το λάβετε

Γυναίκα που έτρωγε μόνο φρούτα για 30 ημέρες αποκαλύπτει την ασυνήθιστη επίδραση στο σώμα της

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την τουλίπα στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα
περισσότερα
18:05 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Super League: «Τέλος» και επίσημα ο Γιάννης Πετράκης από τον Παναιτωλικό

Σε… λαιμητόμο για τους προπονητές εξελίχθηκε η 6η αγωνιστική της Super League, τα αποτελ...
10:43 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Κωπηλασία: Θερμή υποδοχή στο «Ελ. Βενιζέλος» για τον Στέφανο Ντούσκο μετά τον θρίαμβο του στην Σανγκάη

Ο Στέφανος Ντούσκος επέστρεψε στην Ελλάδα τα ξημερώματα της Δευτέρας (6/10), έχοντας «γράψει Ι...
10:03 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Τένις: Θρίαμβος του 13χρονου Ραφαήλ Παγώνη στη Βαρκελώνη – Κατέκτησε το τρόπαιο του TEC World Cup

Το τρίτο διαδοχικό τρόπαιο σε τουρνουά Super Category κατέκτησε στη Βαρκελώνη ο Ραφαήλ Παγώνης...
23:42 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Παναθηναϊκός – Ατρόμητος 1-0: Δεύτερη σερί νίκη για τους «πράσινους» στην άδεια Λεωφόρο

Ένα γκολ του Άνταμ Τσέριν στο 48ο λεπτό ήταν αρκετό για τον Παναθηναϊκό για να φτάσει σε μία δ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης