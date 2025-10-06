Νέες προσθήκες και ανασχηματισμός στην prime time

Mε αμείωτη ένταση μαίνεται ο ανταγωνισμός στη βραδινή ζώνη υψηλής τηλεθέασης, ενώ τα κανάλια προχωρούν σε σημαντικές προσθήκες και αλλαγές που τροποποιούν τα δεδομένα της σκακιέρας, σύμφωνα με τη Reallife.

Ο Alpha, που ήδη έχει προβάδισμα στη μάχη της τηλεθέασης στην prime time, ενεργοποιεί το slot των 20:00 με δύο νέες σειρές. Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου κάνει πρεμιέρα η νέα δραματική σειρά «Να μ’ αγαπάς», με πρωταγωνιστές την Ελισάβετ Μουτάφη, τον Μιχαήλ Ταμπακάκη, τον Στάθη Σταμουλακάτο και τον Δημήτρη Αλεξανδρή. Για πρώτη φορά ο Alpha επενδύει με μυθοπλασία και στο slot των 20:00 το Σαββατοκύριακο, καθώς το Σάββατο 11 Οκτωβρίου κάνει πρεμιέρα η κωμική σειρά «Τρομεροί γονείς» με την Ευδοκία Ρουμελιώτη.

Το Mega ανατρέπει την έως τώρα διάρθρωση της prime time και εισάγει από αύριο Δευτέρα το «Hoteλ Ελvira» καθημερινά στις 21:00 μετακινώντας τη «Γη της ελιάς» στις 22:20.

Μια σημαντική προσθήκη αναμένεται και στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1, που από την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου επαναφέρει σε νέα ημέρα μετάδοσης τα «Παιχνίδια εκδίκησης» με τον Νίκο Κουρή και τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου.

Ο μεγάλος ανασχηματισμός έρχεται στον ΣΚΑΪ που ανανεώνει άρδην την prime time. Μετά τον τελικό του «Exathlon» την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, η βραδινή ζώνη στο κανάλι του Φαλήρου γίνεται αγνώριστη και διαμορφώνεται ως εξής: Το «The wall» με τον Χρήστο Φερεντίνο με πρεμιέρα στις 13 Οκτωβρίου θα μεταδίδεται δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σε νέα ημέρα μετάδοσης επιστρέφει το live τηλεπαιχνίδι «Η Ελλάδα ψηφίζει» με τους Χρήστο Κούτρα και Γιάννη Ντσούνο, που από τις 15 Οκτωβρίου θα μεταδίδεται κάθε Τετάρτη. Στην prime time της Παρασκευής παίρνει θέση ο Γιώργος Λιανός που κάνει πρεμιέρα με το «The floor» απέναντι στον στενό του φίλο και συνεργάτη Γρηγόρη Αρναούτογλου που παρουσιάζει την ίδια ώρα το «The roadshow» στον ΑΝΤ1.

Σε πλήρη ανάπτυξη μπαίνει από αύριο Δευτέρα και η late night ζώνη. Το «The 2night show» με τον Γρ. Αρναούτογλου επιστρέφει για δέκατη χρονιά τα μεσάνυχτα στον ΑΝΤ1 με δύο επεισόδια κάθε Δευτέρα και Τρίτη, ενώ τις Τετάρτες κάνουν πρεμιέρα οι «Νύχτες αποκαλύψεων» με τον Πέτρο Κουσουλό. Την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου ξεκινά στο Mega η Αγγελική Νικολούλη με το «Φως στο τούνελ». Στη late night της Παρασκευής εντάσσεται και η νέα εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου στον ΣΚΑΪ με τίτλο «Στην αγκαλιά του Φάνη».

