Παναθηναϊκός: Η συγκλονιστική ομιλία του Μπακασέτα και το μήνυμα του Κόντη στα αποδυτήρια για τον Μπάλντοκ

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε μία πολύ σημαντική νίκη το βράδυ της Κυριακής (5/10) απέναντι στον Ατρόμητο, που θα του προσφέρει μία πολύ σημαντική περίοδο ηρεμίας τις επόμενες δύο εβδομάδες στο διάλειμμα των εθνικών ομάδων.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι, ωστόσο, οι «πράσινοι» είχαν κι άλλο ένα τεράστιο κίνητρο για να το πάρουν, καθώς όλη η ομάδα ήθελε όσο τίποτε άλλο να το αφιερώσει στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ, λίγες ημέρες πριν τη συμπλήρωση ενός χρόνου, απ’ τον τραγικό χαμό του.

Όλο αυτό το κλίμα αποτυπώθηκε και στα αποδυτήρια της Λεωφόρου πριν απ’ τον αγώνα με τους Περιστεριώτες, όπου κυριάρχησαν η συγκλονιστική ομιλία του αρχηγού των «πράσινων» Τάσου Μπακασέτα, αλλά και το μήνυμα του προπονητή του Παναθηναϊκού, Χρήστου Κόντη, όπως αποτυπώθηκαν στο βίντεο με το backstage του παιχνιδιού που «ανέβασε» το «τριφύλλι» στο PAO TV στο YouTube.

«Μην ξεχνάτε, σήμερα (σ.σ. 5/10) είναι μια ιδιαίτερη μέρα, ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Πρέπει να το αφιερώσουμε στον Τζορτζ παιδιά. Πάμε παιδιά, πάμε παιδιά!» φώναξε ο Κόντης προς όλη την ομάδα, λίγο μετά τις τελευταίες οδηγίες του για το ματς, ενώ ακολούθησε η ομιλία του Μπακασέτα, ο οποίος επισήμανε:

«Όπως πολλοί ξέρετε, σχεδόν έναν χρόνο πριν “χάσαμε” όχι μόνο έναν συμπαίκτη, αλλά έναν φίλο. Ακόμα πονάει, ειδικά αυτούς που μοιράστηκαν τα αποδυτήρια μαζί του. Το ελάχιστο που πρέπει να κάνουμε είναι να νικήσουμε αυτό το ματς και να το αφιερώσουμε στον ίδιο και την οικογένειά του. Είμαστε έτοιμοι, πρέπει να είμαστε ενωμένοι ως ομάδα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή».

