Αλαβάνος για Τσίπρα: «Πρέπει να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη για όσα έκανε κατά του λαού»

«Πρέπει να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη για όσα έκανε κατά του λαού» ανέφερε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέκος Αλαβάνος, σχολιάζοντας την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ και τα σενάρια δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

«Άνθρωποι τέτοιοι θα πρέπει να πάνε και να γονατίσουν μπροστά σε ένα δεσπότη και να ζητήσουν συγγνώμη για αυτά που έχουν κάνει σε βάρος της Ελλάδας και σήμερα προσπαθούν να παρουσιαστούν ως σωτήρες της Ελλάδας και πως κάνουν καμιά μεγάλη θυσία με την παραίτηση από τη Βουλή. Όχι, όχι όχι, έχουν αμαρτία για την σημερινή κατάσταση» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αλαβάνος.

«Εγώ πιστεύω ότι σε περιπτώσεις σαν και αυτές που έγιναν με τα μνημόνια αυτό που πρέπει να κάνει η ηγεσία που τότε έκανε αυτή την δουλική ας το πούμε κατάσταση θα έπρεπε να ζητήσουν συγγνώμη από το λαό και συγγνώμη από την πατρίδα τους και όχι να παίζουν τώρα παιχνίδια για το ποιος θα ανέβει σε ψηλότερη καρέκλα» πρόσθεσε.