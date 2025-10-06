Αλαβάνος για Τσίπρα: «Πρέπει να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη για όσα έκανε κατά του λαού»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Αλέκος Αλαβάνος

«Πρέπει να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη για όσα έκανε κατά του λαού» ανέφερε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέκος Αλαβάνος, σχολιάζοντας την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ και τα σενάρια δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

«Άνθρωποι τέτοιοι θα πρέπει να πάνε και να γονατίσουν μπροστά σε ένα δεσπότη και να ζητήσουν συγγνώμη για αυτά που έχουν κάνει σε βάρος της Ελλάδας και σήμερα προσπαθούν να παρουσιαστούν ως σωτήρες της Ελλάδας και πως κάνουν καμιά μεγάλη θυσία με την παραίτηση από τη Βουλή. Όχι, όχι όχι, έχουν αμαρτία για την σημερινή κατάσταση» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αλαβάνος.

«Εγώ πιστεύω ότι σε περιπτώσεις σαν και αυτές που έγιναν με τα μνημόνια αυτό που πρέπει να κάνει η ηγεσία που τότε έκανε αυτή την δουλική ας το πούμε κατάσταση θα έπρεπε να ζητήσουν συγγνώμη από το λαό και συγγνώμη από την πατρίδα τους και όχι να παίζουν τώρα παιχνίδια για το ποιος θα ανέβει σε ψηλότερη καρέκλα» πρόσθεσε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μακροζωία: Ειδικοί ανακάλυψαν το χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που μειώνει κατά 15% τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου

ΕΟΦ: Επικίνδυνο συμπλήρωμα διατροφής διακινείται μέσω διαδικτύου

Nέα προκήρυξη ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο Δημόσιο: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα – Ποιους αφορά και πώς θα τα δείτε

Voucher 750 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Αυτά είναι τα 3 νέα SOS που πρέπει να γνωρίζετε για να το λάβετε

Γυναίκα που έτρωγε μόνο φρούτα για 30 ημέρες αποκαλύπτει την ασυνήθιστη επίδραση στο σώμα της

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την τουλίπα στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:31 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Δεμένο το Piri Reis και αναχαίτιση οπλισμένων τουρκικών F-16 στο Αιγαίο – Τι είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης

Η Τουρκία πλέον έχει αποφασίσει να ακολουθήσει τον δρόμο των προκλήσεων στο Αιγαίο και επί του...
19:30 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

ΠΑΣΟΚ: Αίτημα για άμεση κλήτευση μαρτύρων στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αίτημα για άμεση κλήτευση μαρτύρων, «προκειμένου να μην υπάρξουν σκιές ή ερμηνείες που υπονομε...
19:05 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής – «Η χώρα πρέπει άμεσα να γυρίσει σελίδα»

Το κείμενο της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής, που συνεδρίασε το περασμένο Σάββατο, έδωσε στ...
18:50 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Μητσοτάκης στο TikTok: «Το ήξερες ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα μπορείς να κλείσεις δωρεάν ραντεβού με γιατρό του ΕΣΥ με ένα κλικ;»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μέσω βίντεο στο TikTok τη δυνατότητα των πολιτών...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης