ΗΠΑ: Δεύτερη δικαστική απόφαση εναντίον του Τραμπ για την αποστολή στρατευμάτων στο Όρεγκον

Για δεύτερη φορά μέσα σε δύο ημέρες, ένας ομοσπονδιακός δικαστής, στις ΗΠΑ, τον οποίον διόρισε ο Τραμπ, στο Όρεγκον επέφερε πλήγμα στην προσπάθεια του προέδρου να αναπτύξει δυνάμεις της Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ, εμποδίζοντας προσωρινά την αποστολή τέτοιων μονάδων από οπουδήποτε στις ΗΠΑ στην πόλη.

Η απόφαση που εκδόθηκε αργά την Κυριακή διευρύνει μια πιο στενή απόφαση που εκδόθηκε το Σάββατο και η οποία εμπόδισε την κυβέρνηση να στείλει στρατιώτες της Εθνοφρουράς του Όρεγκον στη μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας, κάτι που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι απαραίτητο για να καταστείλει τις διαμαρτυρίες σε μια εγκατάσταση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων – ένας ισχυρισμός που αμφισβητείται έντονα από τοπικούς και πολιτειακούς αξιωματούχους.

Η εσπευσμένα προγραμματισμένη ακρόαση της Κυριακής έγινε αφού αξιωματούχοι τόσο του Όρεγκον όσο και της Καλιφόρνιας διαμαρτυρήθηκαν στο δικαστήριο για την επανατοποθέτηση από τον Τραμπ στρατευμάτων της ομοσπονδιακής φρουράς του Λος Άντζελες στο Πόρτλαντ, σε μια προφανή προσπάθεια να παρακάμψει την απόφαση του δικαστή του Σαββάτου.

“Δεν υπάρχει καμία εξέγερση στο Πόρτλαντ”, ανέφεραν και οι δύο πολιτείες σε μια πρόταση που ζητούσε τη διευρυμένη εντολή. “Δεν υπάρχουν νόμοι που οι κατηγορούμενοι δεν είναι σε θέση να εκτελέσουν χωρίς τακτικές δυνάμεις στο Πόρτλαντ”, ισχυρίστηκαν οι δύο πολιτείες,

Το Πόρτλαντ είναι μία από τις πολλές πόλεις υπό την ηγεσία των Δημοκρατικών στις οποίες η κυβέρνηση Τραμπ έχει ζητήσει την ανάπτυξη ομοσπονδιακών στρατευμάτων στο όνομα της προστασίας του ομοσπονδιακού προσωπικού μετανάστευσης και της περιουσίας της υπηρεσίας, εν μέσω της σαρωτικής καταστολής του Τραμπ κατά των μεταναστών χωρίς χαρτιά.

Η δίκη

Η δικαστής αμφισβήτησε έντονα τον δικηγόρο της κυβέρνησης Τραμπ. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, η οποία διήρκεσε λιγότερο από 30 λεπτά, η περιφερειακή δικαστής των ΗΠΑ, Κάριν Ίμεργκατ, πίεσε και περιστασιακά διέκοπτε τον δικηγόρο του υπουργείου Δικαιοσύνης, τον αναπληρωτή βοηθό γενικού εισαγγελέα Eric Hamilton, εκφράζοντας απογοήτευση για αυτό που χαρακτήρισε ως προφανή προσπάθεια παράκαμψης της εντολής που είχε η ίδια εκδώσει το Σάββατο.

Η δικαστής σημείωσε ότι η διαταγή του Σαββάτου που εμποδίζει την αποστολή στρατευμάτων της Εθνικής Φρουράς του Όρεγκον στο Πόρτλαντ στηρίχθηκε στη διαπίστωσή της ότι ο πρόεδρος φαίνεται να έχει “υπερβεί τη συνταγματική του εξουσία” με την ομοσπονδιακή αποστολή των στρατευμάτων, επειδή οι διαδηλώσεις στο Πόρτλαντ “δεν συνιστούσαν “κίνδυνο εξέγερσης””.

Οι συνθήκες στο Πόρτλαντ δεν είχαν αλλάξει όταν η διοίκηση Τραμπ προχώρησε στην κινητοποίηση μελών της Εθνικής Φρουράς της Καλιφόρνιας στην πόλη αντ’ αυτού, δήλωσε η Ίμμεργκουτ.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης της Κυριακής, οι δικηγόροι των εναγόντων επεσήμαναν επίσης ένα υπόμνημα του υπουργού Άμυνας Pete Hegseth που καλεί έως και 400 στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς του Τέξας να πάνε στο Ιλινόις, το Όρεγκον και άλλες πόλεις των ΗΠΑ.

Οι δικηγόροι υποστήριξαν ότι οποιαδήποτε προσωρινή περιοριστική εντολή που θα μπλοκάρει τα στρατεύματα της Εθνικής Φρουράς από την Καλιφόρνια θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει στρατεύματα και από τις 50 πολιτείες και την Ουάσινγκτον, κάτι με το οποίο συμφώνησε ο δικαστής.

Τι λέει η απόφαση του δικαστή

Με την έκδοση της δεύτερης προσωρινής διαταγής περιορισμού την Κυριακή, ο Immergut εμπόδισε την κυβέρνηση Trump “να αναπτύξει ομοσπονδιακά μέλη της Εθνικής Φρουράς στο Όρεγκον”.

Επίσης, απέρριψε αίτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για αναστολή ή παύση της εφαρμογής της απόφασης.

Η προσωρινή περιοριστική εντολή ισχύει μέχρι τις 19 Οκτωβρίου και θα προγραμματιστεί ακρόαση για τις 17 Οκτωβρίου προκειμένου να αποφασιστεί αν θα πρέπει να παραταθεί για άλλες δύο εβδομάδες.

Ακόμη και ενώ η ανάπτυξη συζητείτο στο δικαστήριο, οι όλο και πιο αμφιλεγόμενες διαμαρτυρίες και αντιδιαμαρτυρίες έξω από τις εγκαταστάσεις του ICE (η υπηρεσία Μετανάστευσης) στο Σάουθ Πόρτλαντ συνεχίστηκαν το βράδυ της Κυριακής.

Δύο άτομα συνελήφθησαν από την αστυνομία του Πόρτλαντ κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε το τμήμα, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των συλλήψεων έξω από το κτίριο να ανέλθει σε 36 από τότε που ξεκίνησαν οι νυχτερινές διαμαρτυρίες τον Ιούνιο. Ο αριθμός αυτός δεν περιλαμβάνει τις συλλήψεις που έγιναν από ομοσπονδιακούς πράκτορες επιβολής του νόμου.