Ανδρουλάκης για ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης: «Οι χειρισμοί της ΝΔ μας οδηγούν σε επικίνδυνα γεωπολιτικά μονοπάτια με απρόβλεπτες επιπτώσεις»

Enikos Newsroom

πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης

Πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης σε δήλωσή του ανέφερε πως προκαλεί προβληματισμό η συνεχιζόμενη δημόσια αντιπαράθεση της Κυβέρνησης με την Κυπριακή Δημοκρατία «την ώρα που η Τουρκική Κυβέρνηση επιμένει στο αναθεωρητικό δόγμα της “γαλάζιας πατρίδας”, την ώρα που ο Πρόεδρος Ερντογάν από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, κάτι πρωτοφανές στα 51 χρόνια της Μεταπολίτευσης».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι «οι χειρισμοί της Νέας Δημοκρατίας μας οδηγούν σε επικίνδυνα γεωπολιτικά μονοπάτια με απρόβλεπτες επιπτώσεις» και υπογράμμισε: «Ο Πρωθυπουργός έχει χρέος να βάλει άμεσα στην άκρη τα παιχνίδια επίρριψης ευθυνών και να ενημερώσει τον ελληνικό λαό για το πλήρες χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης αυτού του κρίσιμου έργου, της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Επικίνδυνο συμπλήρωμα διατροφής διακινείται μέσω διαδικτύου

ΕΟΦ: Προσοχή σε τρεις κρέμες που διακινούνται μέσω διαδικτύου-Περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ: Πότε θα αρχίσει η αναδιανομή αδιάθετων βιβλίων για το 2025 – Πώς θα τα παραλάβετε

Έρευνα της ΕΥ Ελλάδος: Burnout για 1 στους 2 Έλληνες εργαζόμενους

Αδύναμο Wi-Fi; Πώς να αποκτήσεις ενσύρματο ίντερνετ στο σπίτι χωρίς καλώδιο Ethernet

Τα σέλατα ίσως ενταθούν τα επόμενα 2 χρόνια – Ο Ήλιος εισέρχεται σε ταραχώδη φάση με ένα «τελευταίο ξέσπασμα»
περισσότερα
16:29 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Αλέξης Τσίπρας: Το τηλεφώνημα στον Σωκράτη Φάμελλο και η ενημέρωση για την απόφαση να παραιτηθεί

Ειλημμένη εδώ και καιρό φαίνεται πως ήταν η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από το βουλ...
16:19 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Γιώργος Μυλωνάκης: Διαβίβασε στη Βουλή το ενημερωτικό σημείωμα για ΟΠΕΚΕΠΕ

Στη Βουλή διαβίβασε σήμερα ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, το ενημερωτικό...
15:30 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Νίκος Ανδρουλάκης: Επίκαιρη ερώτηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για ακρίβεια και ιδιωτικό χρέος

Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέ...
15:17 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Βουλή: Εκλέχθηκαν οι κοσμήτορες και οι γραμματείς – Τα ονόματα

Εκλέχθηκαν από την Ολομέλεια, οι κοσμήτορες και γραμματείς της Βουλής, της νέας κοινοβουλευτικ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης