Αλέξης Τσίπρας: Το τηλεφώνημα στον Σωκράτη Φάμελλο και η ενημέρωση για την απόφαση να παραιτηθεί

Ειλημμένη εδώ και καιρό φαίνεται πως ήταν η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα. Η κίνηση του πρώην πρωθυπουργού δεν αποτέλεσε έκπληξη για όσους παρακολουθούν εδώ και καιρό τις δηλώσεις και τις κινήσεις του, αιφνιδίασε, ωστόσο, την Κουμουνδούρου η χρονική συγκυρία που επελέγη για την γνωστοποίηση αυτής της απόφασής του.

Μόλις το Σάββατο, εξάλλου, συνεδρίασε η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος με τον Σωκράτη Φάμελλο να διακηρύσσει τον στόχο του κόμματος για την Προοδευτική Ελλάδα και για την Προοδευτική Κυβέρνηση που θα την κάνει πράξη, απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα σε όλα τα κόμματα του προοδευτικού χώρου σε κοινή δράση.

Το τηλεφώνημα Τσίπρα στον Φάμελλο

Ο Σωκράτης Φάμελλος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν από τα πρώτα πρόσωπα που ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να ενημερώσει σήμερα το πρωί για την απόφασή του να αποχωρήσει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος. Τον πληροφόρησε, συγκεκριμένα, ότι σε λίγη ώρα επρόκειτο να στείλει την σχετική επιστολή παραίτησής του στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, που γνωρίζει εδώ και καιρό την πρόθεση του πρώην πρωθυπουργού να αποχωρήσει από το κόμμα, φαίνεται να αιφνιδιάστηκε από το γεγονός ότι επέλεξε σήμερα να κάνει αυτό το βήμα. Στην Κουμουνδούρου επικρατεί αμηχανία ως προς τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών, ενώ δεν έχει αποφασιστεί ακόμα εάν θα προχωρήσουν στην αναστολή της κομματικής ιδιότητας του Αλέξη Τσίπρα ή εάν θα περιμένουν τον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό να το πράξει το επόμενο χρονικό διάστημα.

Πάντως, από τον ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να εκπέμψουν το μήνυμα ότι δεν αλλάζει κάτι ως προς την κατεύθυνση του κόμματος, αν και αναμένουν με ενδιαφέρον το αν ο Αλέξης Τσίπρας θα ανοίξει περαιτέρω τα χαρτιά του για τα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσει. Η σημερινή εξέλιξη επιβεβαιώνει σχετικό ρεπορτάζ της Realnews, όπου, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι ο Τσίπρας αποχαιρετά τον ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να προχωρήσει, μέσα στην άνοιξη του 2026, στη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα.

Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στην επιστολή παραίτησής του ότι «παραιτούμαι όμως από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν παραιτούμαι από την πολιτική δράση. Εγκαταλείπω την ασφάλεια των ορεινών εδράνων. Και φιλοδοξώ να επιστρέψω στην ελπιδοφόρα ανασφάλεια της κοινωνικής δράσης. Όχι για να καθοδηγήσω από τα πάνω, αλλά για να αφουγκραστώ καλύτερα τη κοινωνία και τις ανάγκες της. Απελευθερωμένος από αξιώματα, δεσμεύσεις και μηχανισμούς, που δεν μπορούν πια να την εκφράσουν».

«Θέλω να απευθυνθώ στους συντρόφους μου, σε όλους όσους πορευτήκαμε μαζί ως εδώ και μοιραστήκαμε αγώνες, αγωνίες, ελπίδες και όνειρα. Δεν θα είμαστε αντίπαλοι. Και ίσως σύντομα να ταξιδέψουμε πάλι μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες», κατέληξε ο κ. Τσίπρας.