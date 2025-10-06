Αλέξης Τσίπρας: Οι πρώτες αντιδράσεις εντός και εκτός ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτησή του

Συζητείτο εδώ και καιρό και έγινε πράξη. Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από βουλευτής δεν έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία σε όσους παρακολουθούσαν εδώ και καιρό τις κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού. Ορισμένοι απόρησαν ίσως με τη χρονική στιγμή που επέλεξε να το πράξει.

Η επιστολή παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα προς τον Πρόεδρο της Βουλής αποτελεί και επίσημα το «εναρκτήριο λάκτισμα» για τα επόμενα βήματά του. Άλλωστε και στη δήλωσή του, τόνισε ότι «παραιτούμαι όμως από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν παραιτούμαι από την πολιτική δράση. Εγκαταλείπω την ασφάλεια των ορεινών εδράνων. Και φιλοδοξώ να επιστρέψω στην ελπιδοφόρα ανασφάλεια της κοινωνικής δράσης. Όχι για να καθοδηγήσω από τα πάνω, αλλά για να αφουγκραστώ καλύτερα τη κοινωνία και τις ανάγκες της. Απελευθερωμένος από αξιώματα, δεσμεύσεις και μηχανισμούς, που δεν μπορούν πια να την εκφράσουν».

Και συνεχίζει: «Θέλω να απευθυνθώ στους συντρόφους μου, σε όλους όσους πορευτήκαμε μαζί ως εδώ και μοιραστήκαμε αγώνες, αγωνίες, ελπίδες και όνειρα. Δεν θα είμαστε αντίπαλοι. Και ίσως σύντομα να ταξιδέψουμε πάλι μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες».

Η παραίτηση του πρώην Πρωθυπουργού σχολιάστηκε τόσο από την κυβέρνηση, όσο και από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομμάτων της Αντιπολίτευσης.

Μαρινάκης για Τσίπρα: Tην τελευταία φορά που είχε μιλήσει για λιμάνια και θάλασσες, ψάχναμε όλοι από ένα σωσίβιο

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης απάντησε σχετικά με την παραίτηση Τσίπρα:

«Τα όσα συμβαίνουν σε έναν άλλο πολιτικό χώρο δεν απασχολούν τον δικό μας πολιτικό χώρο, ούτε είναι δική μας δουλειά να σχολιάσουμε και να προβλέψουμε αυτά που θα συμβούν. Θυμόμουν μία δήλωση του Αλέξη Τσίπρα τον Ιούνιο του 2015 σε φόρουμ στην Αγία Πετρούπολη και έψαξα και την βρήκα.“Βρισκόμαστε στη μέση μιας μεγάλης φουρτούνας. Αλλά είμαστε ένας λαός της θάλασσας που ξέρει να βγαίνει από φουρτούνες και κυρίως δεν φοβάται να ανοιχτεί σε καινούργιες θάλασσες προκειμένου να φτάσει σε νέα ασφαλή λιμάνια”».

«Άρα την τελευταία φορά που είχε μιλήσει για λιμάνια, θάλασσες και φουρτούνες, ψάχναμε όλοι από ένα σωσίβιο. Θυμίζω ότι ακολούθησαν τα capital controls, οι κλειστές τράπεζες, το διχαστικό δημοψήφισμα και χρεώθηκε η χώρα μας πάνω από 100 αχρείαστα δισεκατομμύρια», τόνισε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε:

«Όπως και να έχει, νομίζω ότι η παραίτηση του δεν θα κάνει καμία διαφορά στο ελληνικό κοινοβούλιο γιατί εδώ και παραπάνω από δύο χρόνια, ως βουλευτής Πειραιά, ο κ. Τσίπρας δεν έκανε την οποιαδήποτε παρέμβαση ή ομιλία στην Ολομέλεια, δεν έκανε την οποιαδήποτε ερώτηση. Άρα, νομίζω ότι κοινοβουλευτικά η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι αδιάφορη. Γενικά μιλώντας, είναι κάτι που αφορά σε έναν άλλο πολιτικό χώρο, τις εξελίξεις του οποίου σίγουρα θα παρακολουθήσουμε, αλλά ούτε μπορούμε να επηρεάσουμε, ούτε έχει κάποιο νόημα να σχολιάσουμε».

Αλέξης Χαρίτσης στον Realfm 97,8: «Η απάντηση στη Δεξιά πρέπει να είναι ενωτική και ισχυρή» – Τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα

Για τις πολιτικές εξελίξεις, την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα και τις διεργασίες στον χώρο της Αριστεράς και της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης μίλησε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης στον Νίκο Χατζηνικολάου από την συχνότητα του Realfm 97,8.

«Νομίζω ότι είναι μία προσωπική επιλογή του Αλέξη Τσίπρα, η οποία είναι καθ’ όλα σεβαστή. Θα περιμένουμε να τοποθετηθεί και το κόμμα στο οποίο ανήκε μέχρι σήμερα, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή», είπε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Και πρόσθεσε: «Είδα όμως ότι και ο ίδιος μιλάει μέσα στη δήλωση του λέει ‘όχι’ σε Μεσσίες. Άρα υπό αυτή την έννοια εγώ συμφωνώ με αυτή την τοποθέτηση. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι υπάρχει αυτή η τοποθέτηση. Όπως είναι σημαντικό ότι υπάρχει και μία λογική ενότητας. Εδώ λοιπόν θα δούμε κατά πόσον μπορεί ο καθένας αυτά τα οποία λέει να τα εννοεί και να τα κάνει πράξη. Και εδώ νομίζω ότι τελικά θα κριθούμε όλοι και όλες μας».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα ο Αλέξης Χαρίτσης τόνισε ότι «εφόσον προκύψει ένας νέος φορέας θα πρέπει ο φορέας αυτός προφανώς να έχει πρόγραμμα. Θα πρέπει να έχει στρατηγική. Θα πρέπει να έχει ιδεολογική κατεύθυνση. Βάση αυτών ακριβώς θα κριθεί τελικά και το κατά πόσον μπορεί να συνεισφέρει σε αυτή την προσπάθεια, την οποία είπα πριν και στην οποία επιμένω δεν θεωρώ ότι υπάρχει άλλος δρόμος, ο δρόμος της ενότητας της Αριστεράς».

«Θεωρώ ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ ρευστά. Θεωρώ ότι χωρίς μία λογική ηγεμονισμού και χωρίς αποκλεισμούς πρέπει να υπάρξει μία πολύ σοβαρή συζήτηση για το μέλλον της Αριστεράς και της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης στη χώρα μας. Και αυτή η συζήτηση, επαναλαμβάνω χωρίς αποκλεισμούς, πρέπει να γίνει με ειλικρινείς πολιτικούς όρους και πρέπει να γίνει με καθαρό και σαφή τρόπο απέναντι σε μία κοινωνία η οποία αγωνιά», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.

Καραμέρος: Πράξη υπέρβασης η παραίτηση Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα

Ως «πράξη υπέρβασης» χαρακτηρίζει ο Γιώργος Καραμέρος την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα, σχολιάζοντας ότι «το μήνυμα σε όλους εμάς είναι η προοπτική για ένα ταξίδι σε πιο όμορφες θάλασσες».

Αναλυτικά, σε ανάρτησή του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Καραμέρος, τονίζει:

«Η παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού και ηγέτη του προοδευτικού χώρου, Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα είναι μία πράξη υπέρβασης. Το μήνυμα σε όλους εμάς είναι η προοπτική για ένα ταξίδι σε πιο όμορφες θάλασσες.

Μέχρι τότε η δική μου ευθύνη απέναντι στους πολίτες κάθε γειτονιάς της Ανατολικής Αττικής παραμένει αμετάβλητη. Για ένα νέο βουλευτή όπως εγώ, το αξίωμα δεν είναι προνόμιο αλλά εργαλείο για να συνεχίσω να παλεύω καθημερινά για τα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών και να προτείνω τις λύσεις τους, ασκώντας σκληρή αλλά γόνιμη αντιπολίτευση.

Η εμπιστοσύνη των πολιτών είναι η δύναμή μου και όσο μου το επιτρέπουν οι συνθήκες στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία , θα κάνω το καθήκον μου με αυταπάρνηση».

Πολάκης: Άρα η συζήτηση δεν γινόταν «ερήμην»

Ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του στα social media σχολίασε την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από την βουλευτική του έδρα.

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

1) Άρα η συζήτηση δεν γινόταν «ερήμην»

2) Καλές θάλασσες λοιπόν …(με την 5η διάσπαση ….)

3) Για να «συνταξιδέψουμε» και να ανατρέψουμε το καθεστώς Μητσοτάκη θέλει ΞΕΚΑΘΑΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ και γραμμή ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ! Μόνο έτσι πέφτει το καθεστώς διαφθοράς!

4) Το καράβι του ΣΥΡΙΖΑ τους έχει τους στόχους, έκανε και την πρόταση για την προοδευτική συνεργασία.

5) ΟΛΟΙ θα κριθούν στις πράξεις, όχι στις προθέσεις.

Μαμουλάκης: Θετική εξέλιξη η παραίτηση Αλέξη Τσίπρα

Ο κ. Μαμουλάκης είπε χαρακτηριστικά για την παραίτηση Τσίπρα στο ραδιόφωνο του ERTNews, «κατά την άποψή μου θα πρέπει να δράσει συνθετικά και ομογενοποιημένα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται ο ευρύτερος χώρος αλλά και οι ανάγκες της κοινωνίας και της χώρας δεν είναι άλλη μία διάσπαση ή άλλη μία διασπαστική προσέγγιση, αλλά μια σύνθεση δυνάμεων όλου του ευρύτερου χώρου που νομίζω πολύ περισσότερα μας ενώνουν παρά μας χωρίζουν, φυσικά με νόρμες και κανόνες. Πολιτικούς εννοώ όρους, αλλά δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά είναι πλέον κάτι επιβεβλημένο (…)”.

Τώρα, ως προς το αν τη βρίσκει καλή ή όχι αυτή την εξέλιξη της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο κ. Μαμουλάκης τόνισε «ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με όρους κοινωνικής ανάγκης και της ανάγκης της χώρας, το βλέπω ως μια θετική εξέλιξη».

Ξανθόπουλος: Ανακατεύει την τράπουλα – Αυτό είναι μόνον η εισαγωγή, το πρελούδιο

«Ανακατεύει την τράπουλα. Αναντίρρητα ανακατεύει την τράπουλα. Μένει να δούμε τα επόμενα βήματα, διότι αυτό είναι μόνον η εισαγωγή, το πρελούδιο» ανέφερε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος λίγα λεπτά μετά την είδηση της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα από τη βουλευτική του έδρα, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio.

«Εγώ προσωπικά δεν αιφνιδιάστηκα από την πράξη. Αιφνιδιάστηκα από τον χρόνο. Έχει δίκιο, με την έννοια ότι ξεκινάει η νέα σύνοδος. Δεν θα ήθελε να είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας, εφόσον είχε προδιαγράψει την αποχώρησή του» σημείωσε.

«Εγώ είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έχω εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ τρεις φορές και θεωρώ ότι οφείλω να τιμήσω την εντολή των συμπολιτών μου» ξεκαθάρισε ερωτηθείς αν θα ακολουθήσει τον κ. Τσίπρα στο νέο πολιτικό φορέα που όλα δείχνουν πως θα δημιουργήσει.

«Εμείς δεν είμαστε φαν κλαμπ, είμαστε βουλευτές της Αριστεράς. Χωρίς να έχει ανακοινώσει ο Τσίπρας ένα πλαίσιο, μια απόφαση, με ποιους ανθρώπους, τι, πώς, πώς ζητάτε από μένα και από τον καθένα από εμάς αν θα ακολουθήσουμε.

Αν δεν ξέρουμε τι είναι αυτό, τι να πούμε ότι θα πάμε; Ανεξάρτητα όμως από αυτό, το τι θα κάνει ο Αλέξης, εγώ θα τιμήσω την εντολή των συμπολιτών μου και θα είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τη λήξη της κοινοβουλευτικής περιόδου» συνέχισε, ενώ επισήμανε ότι διαφωνεί με την περίπτωση να ακολουθήσουν την ίδια οδό, της παραίτησης οι συνάδελφοί του.

«Κατ’ αρχάς εγώ θεωρώ ότι πρέπει να λειτουργήσουμε συντεταγμένα. Δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας είπε κάτι, αφορά τον όλο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα οργανικό κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι ένας από όλους μας. Είναι αυτός που πήρε τον ΣΥΡΙΖΑ από τα όρια της κοινοβουλευτικής επιβίωσης και τον έκανε κυβέρνηση. Αυτό είναι το πρώτο. Από κει και μετά θα δούμε. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα προσωπικό του καθενός μας. Εμείς δεν είμαστε φαν κλαμπ να ακολουθούμε τον επικεφαλής. Εμείς είμαστε αριστεροί βουλευτές με και με βάση πολιτικές κρίνουμε» τόνισε ο κ. Ξανθόπουλος.

«Ο Αλέξης Τσίπρας με την παραίτησή του από την ηγεσία του κόμματος έδειξε ότι θα ακολουθήσει έναν μονήρη δρόμο, τον οποίο και επέλεξε, προσέθεσε ο κ. Ξανθόπουλος, σημειώνοντας ότι οι πολιτικές κινήσεις κρίνονται εκ του αποτελέσματος.

«Η κοινωνία θα κρίνει. Εμείς είμαστε βουλευτές της Αριστεράς. Και ειδικά αν ρωτάτε εμένα, εγώ είμαι στην Αριστερά από την μετά το Ρήγα της μεταπολίτευσης. Από 18 χρονών. Δεν είμαστε για τις καρέκλες. (…) Η κοινωνία θα κρίνει. Εδώ είμαστε για να κριθούμε. Γι’ αυτό σας είπα, τι έρχεται να καλύψει ο Αλέξης Τσίπρας; Ποιον χώρο; Με ποιους ανθρώπους; Σε ποιο πολιτικό πλαίσιο; (…)

Θα περιμένουμε να δούμε με ποιους ανθρώπους, με ποιο πολιτικό πλαίσιο, πολιτικά θα μιλήσουμε. Από κει και μετά η κοινωνία θα κρίνει αν το διάβημα, η εξέλιξη που επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας καλύπτει ανάγκες της κοινωνίας θα τον ακολουθήσει. Εάν δεν την καλύπτει, θα παραμείνει ένα εγχείρημα χωρίς σοβαρή προοπτική. Αυτό που ενδιαφέρει σήμερα, είναι αν εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας. Αυτό είναι εμένα που με αφορά ως βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα τα υπόλοιπα είναι προς συζήτηση. Εννοώ, το τι θα κάνει ο Αλέξης αν θα είναι σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, με ποιους θα συνεργαστεί, τι θα κάνει. Αυτό που μας ενδιαφέρει και μας αφορά εμάς και ελπίζω και την κοινωνία, είναι ως ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την ευθύνη. Να οργανώσουμε ένα μέτωπο προοδευτικής αντιπολίτευσης ικανό να αντιπαλέψει την πολιτική Μητσοτάκη» είπε ο κ. Ξανθόπουλος ολοκληρώνοντας.

Γιαννούλης για παραίτηση Τσίπρα: Θα υπάρξουν εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ

Την αιφνιδιαστική παραίτηση του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σχολίασε στον τηλεοπτικό σταθμό Action24 ο βουλευτής του κόμματος, Χρήστος Γιαννούλης.

«Είναι μια κίνηση, την ευθύνη της οποίας την έχει ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας. Κρατώ ως πολύ σημαντικό το τελευταίο απόσπασμα ότι δεν πρόκειται να βρεθούμε αντίπαλοι σε αυτό που έχει οριοθετηθεί ως προοδευτική προσπάθεια για να αλλάξουν πολιτικές» ανέφερε ο κ. Γιαννούλης.

Ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ τόνισε για την απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού πως «είναι το προοίμιο μιας πολιτικής απόφασης για το πολιτικό του μέλλον ,αυτός είναι σαφές, παραιτούμενος και παραμένοντας στην πολιτική δίνει κι ένα στίγμα των διαθέσεων απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ». «Δεν λέω καλές ή κακές, αλλά σαφώς θα υπάρξουν εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ από αυτήν την απόφαση», σημείωσε. «Αυτό δεν σημαίνει προσχώρηση ή μη ακόμη σε ένα κόμμα που δεν έχει οριοθετήσει τα δεδομένα του» συνέχισε ο ίδιος.

Ως προς την προσωπική του στάση στο εξής, “μην περιμένετε τώρα εν θερμώ να ακούσετε μονολεκτικές απαντήσεις, γιατί υπάρχει και ένα στοιχείο αιφνιδιασμού” δήλωσε, καταλήγοντας πως “δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου ότι θα υπάρξουν εξελίξεις”.

Κόκκαλης: Προσωπική επιλογή και απολύτως σεβαστή η παραίτηση του κ. Τσίπρα

Ο Βασίλης Κόκκαλης τόνισε στο onlarissa.gr, μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα τα εξής: «Η παραίτηση του κ. Τσίπρα από το βουλευτικό του αξίωμα αποτελεί μία προσωπική επιλογή η οποία είναι απολύτως σεβαστή και γι’ αυτό δε θα ήθελα να κάνω κάποιο σχόλιο επ’ αυτού.

Σε ό, τι αφορά τα όσα είπε ο πρώην Πρωθυπουργός για τη ζοφερή κατάσταση σήμερα στη χώρα μας, θα συμφωνήσω απόλυτα, επαναλαμβάνοντας πως αυτό που χρειάζεται σήμερα η κοινωνία είναι μία πειστική πρόταση η οποία θα συναντά τις αγωνίες των πολιτών και που θα λειτουργεί ως συγκολλητική ουσία για το σύνολο του κατακερματισμένου προοδευτικού χώρου.

Το αν ο κ. Τσίπρας επιλέξει να επανέλθει στην πολιτική και με ποιο τρόπο, δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή αντικείμενο σχολιασμού, γιατί δεν συνηθίζω να τοποθετούμαι επί υποθετικών σεναρίων. Κάθε πράγμα στην ώρα του».

Έλενα Ακρίτα για παραίτηση Τσίπρα: Ήταν ενδεδειγμένη από την δική του πλευρά κίνηση

«Η παραίτηση ήταν η ενδεδειγμένη από την δική του την πλευρά κίνηση, καλωσορίζουμε τον νέο συνάδελφο που θα έρθει. Στο επίπεδο που με αφορά προσωπικά είμαι ΣΥΡΙΖΑ είμαι βουλευτής επικρατείας και έχουμε αρχηγό τον Σωκράτη Φάμελλο», ανέφερε χαρακτηριστικά η Έλενα Ακρίτα σε δηλώσεις της στο Περιστύλιο της Βουλής.