Βόζεμπεργκ στον Realfm 97,8: Αλλάζει η ανθρωπογεωγραφία και οι προτάσεις για τη διακυβέρνηση της χώρας αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς ή ο Τσίπρας

Βόζεμπεργκ

Για τις πολιτικές εξελίξεις, την παραίτηση Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα και την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι μίλησε η ευρωβουλευτής της ΝΔ, Ελίζα Βόζεμπεργκ στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από την συχνότητα του Realfm 97,8.

«Ήταν μία επιτυχία ακόμη της εφημερίδας Realnews η προαναγγελία της παραίτησης του κυρίου Τσίπρα. Ενδιαφέρον ακούγεται και από την μία και από την άλλη πλευρά εγώ θα σας πω. Η ΝΔ από τώρα μέχρι το 2027, όπως έχει πει με βεβαιότητα ο κύριος Πρωθυπουργός ότι θα γίνουν εκλογές, οφείλει να παρουσιάσει με κάθε λεπτομέρεια το έργο, το οποίο κατά την άποψή μου είναι εξαιρετικά σημαντικό τόσα χρόνια. Να μπορέσει να αντιπαρέλθει τις όποιες αβελτηρίες, τις οποίες έχει κάνει, να διορθώσει λάθη που έχει κάνει. Εμένα δεν μου αρέσει να στρογγυλεύω τις λέξεις», είπε η Ελίζα Βόζεμπεργκ.

«Αν κάνει ο κόμμα ο κύριος Σαμαράς ή αν κάνει κόμμα και ο κύριος Τσίπρας αλλάζει, αν θέλετε, η ανθρωπογεωγραφία και οι προτάσεις για την διακυβέρνηση της χώρας. Ο στόχος της ΝΔ, όμως, παραμένει η διεκδίκηση της αυτοδυναμίας», τόνισε η ευρωβουλευτής της ΝΔ.

Αναφορικά με το αίτημα του Πάνου Ρούτσι να διενεργηθούν εξετάσεις DNA και τοξικολογικές στην σορό του γιου του η Ελίζα Βόζεμπεργκ σημείωσε ότι «αυτό το οποίο αγνοώ και δεν μπορούσα να το γνωρίζω είναι το αιτιολογικής της απόρριψης. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν έχει δοθεί στην δημοσιότητα και δεν θα έπρεπε ενδεχομένως να έχει δοθεί. Αλλά εκείνοι οι οποίοι στρέφονται κατά της Δικαιοσύνης και ‘πυροβολούν’ – εντός εισαγωγικών η λέξη – θα έπρεπε να γνωρίζουν γιατί άραγε απερρίφθη αυτό το αίτημα διότι όπως ξέρετε αυτοί οι δικαστικοί λειτουργοί στους οποίους αναφερθήκατε, και οι οποίοι συνομολογώ και εγώ ότι είναι σοβαροί άνθρωποι (…) κάποια εξήγηση έχουν δώσει για την απόρριψη των αιτημάτων στην χρονική στιγμή που επεβλήθησαν. Από εκεί και πέρα, όμως, αρχίζει η εργαλειοποίηση θα μου επιτρέψετε να πω, η οποία είναι ό,τι χειρότερο για την χώρα μας».

