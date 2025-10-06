Μέρκελ: «Τα κράτη της Βαλτικής και η Πολωνία ευθύνονται για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία» – Αποκάλυψε πως το 2021 πρότεινε συνομιλίες ΕΕ-Πούτιν

Μέρκελ: «Τα κράτη της Βαλτικής και η Πολωνία ευθύνονται για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία» – Αποκάλυψε πως το 2021 πρότεινε συνομιλίες ΕΕ-Πούτιν
Φωτογραφία: Reuters

Η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ, επέρριψε στην Πολωνία και στα κράτη της Βαλτικής μερίδιο ευθύνης για την διακοπή των διπλωματικών σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ρωσίας και εμμέσως για την μετέπειτα εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

«Τον Ιούνιο του 2021, ένιωσα ότι ο (Βλαντίμιρ) Πούτιν δεν έπαιρνε πλέον στα σοβαρά τη Συμφωνία του Μινσκ και για αυτό ήθελα ένα νέο σχήμα, με το οποίο θα μπορούσαμε να μιλήσουμε απευθείας μαζί του ως Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε η κυρία Μέρκελ σε συνέντευξή της στο ουγγρικό περιοδικό «Partizán», αναφερόμενη σε πρότασή της για συνομιλίες μεταξύ της ίδιας, του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, και του Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ ρωσικές δυνάμεις συγκεντρώνονταν ήδη στα σύνορα με την Ουκρανία.

«Κάποιοι δεν το υποστήριξαν αυτό. Επρόκειτο κυρίως για τα κράτη της Βαλτικής. Αλλά και η Πολωνία ήταν αντίθετη. Οι τέσσερις χώρες φοβούνταν ότι δεν θα είχαμε κοινή πολιτική απέναντι στην Ρωσία. Εν πάση περιπτώσει, δεν συνέβη. Μετά έφυγα από το αξίωμα και έπειτα ξεκίνησε η επιθετικότητα του Πούτιν», πρόσθεσε η πρώην καγκελάριος.

Αναφερόμενη στη Συμφωνία του Μινσκ, στη διαπραγμάτευση για την οποία είχε συμμετάσχει και η ίδια το 2015, υποστήριξε ότι «έφερε ηρεμία μεταξύ 2015 και 2021 και έδωσε στην Ουκρανία την ευκαιρία να συγκεντρώσει τις δυνάμεις της και να γίνει μια διαφορετική χώρα».

Η Άνγκελα Μέρκελ υποστήριξε ακόμη ότι στην επίθεση εναντίον της Ουκρανίας συνέβαλε και η πανδημία του κορονοϊού. «Δεν μπορούσαμε πλέον να συναντηθούμε, επειδή ο Βλαντίμιρ Πούτιν φοβόταν. Και αν δεν μπορείς να συναντηθείς, αν δεν μπορείς να συζητήσεις τις διαφορετικές απόψεις πρόσωπο με πρόσωπο, τότε δεν θα βρεις νέους συμβιβασμούς. Οι τηλεδιασκέψεις δεν ήταν αρκετές. Έτσι η Ρωσία ριζοσπαστικοποιήθηκε πολιτικά τόσο πολύ και τελικά επιτέθηκε στην Ουκρανία», δήλωσε, στο πλαίσιο της ίδιας συνέντευξης.

«Αυτό που δεν λέει η Άνγκελα Μέρκελ είναι ότι η Ρωσία, στο πλαίσιο της Συνθήκης του Μινσκ, μεταξύ 2015 και 2021 σκότωσε και τραυμάτισε περισσότερους από 5.000 Ουκρανούς στρατιώτες. Η επιθετικότητα του Πούτιν σε καμία περίπτωση δεν άρχισε μετά το τέλος της θητείας της», σχολιάζει η BILD, η οποία μεταδίδει και την συνέντευξή της, ενώ το περιοδικό Politico επισημαίνει ότι «συμπτωματικά (ή όχι), το 2021 ο Ντόναλντ Τουσκ, τότε πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και σήμερα πρωθυπουργός της Πολωνίας, χαρακτήρισε την έγκριση του αγωγού Nord Stream 2 από την Άνγκελα Μέρκελ ως “το μεγαλύτερο λάθος της”».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

