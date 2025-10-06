Μαρία Καρυστιανού: Κατέθεσε νέο αίτημα εκταφής της κόρης της Μάρθης

Νέο αίτημα εκταφής της κόρης της Μάρθης κατέθεσε σήμερα, Δευτέρα (6/10), η Μαρία Καρυστιανού στην προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας.

Πρόκειται για το τρίτο αίτημα εκταφής που καταθέτει η Μαρία Καρυστιανού και το οποίο έγινε μετά τις πληροφορίες από δικαστικούς κύκλους στη Λάρισα, ότι αναμένεται να γίνει δεκτή η διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του Ντένις Ρούτσι, γιου του Πάνου Ρούτσι, να διευρυνθεί δηλαδή η παραγγελία του αιτήματος για εκταφή και πέραν του DNA.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται πως μέσα στην ημέρα αναμένονται εξελίξεις σε δικαστικό επίπεδο για το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, το οποίο έχει υποβληθεί στην εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας για τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις στη σορό του 22χρονου γιού του, Ντένις.

Να σημειωθεί ότι στις 26 Σεπτεμβρίου είχε ικανοποιηθεί εν μέρει το αίτημα του κ. Ρούτσι για εκταφή της σορού για εξετάσεις ταυτοποίησης DNA, με σχετική παραγγελία της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας. Έπειτα από 22 ημέρες απεργίας πείνας στο Σύνταγμα το αίτημά του για εκταφή και διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων φαίνεται πώς θα γίνει δεκτό. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται από τις δικαστικές Αρχές η δυνατότητα της ικανοποίησης του αιτήματος Ρούτσι.

 

