Όρμπαν: Η Ουγγαρία δεν θα πρέπει να υιοθετήσει το ευρώ γιατί η ΕΕ διαλύεται

Enikos Newsroom

διεθνή

Βίκτορ Ορμπάν
Φωτογραφία: AP

Η Ουγγαρία δεν θα πρέπει να υιοθετήσει το ευρώ καθώς η ΕΕ «διαλύεται» και η Ουγγαρία δεν θα πρέπει να συνδέσει την τύχη της στενότερα με το μπλοκ, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα με οικονομικές ειδήσεις EconomX.

Η Ουγγαρία, η οποία εξαρτάται για το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών της συναλλαγών από το 27μελές μπλοκ και έχει εκσυγχρονίσει την οικονομία της με δισεκατομμύρια ευρώ σε πόρους της ΕΕ από τότε που εντάχθηκε στους κόλπους της πριν από δύο δεκαετίες, δεν ικανοποιεί επί του παρόντος τα κριτήρια για να υιοθετήσει το ευρώ.

Σε αντίθεση με τη Δανία, η Ουγγαρία δεν διαθέτει νομική εξαίρεση για τη ζώνη του ευρώ.

Κάποιες γειτονικές της χώρες από την ανατολική πτέρυγα της ΕΕ, περιλαμβανομένων της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Τσεχίας και της Ρουμανίας, επίσης παραμένουν -τουλάχιστον επί του παρόντος- εκτός του ευρώ.

Ο Όρμπαν, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2010, είναι όλο και πιο σφοδρός επικριτής της ΕΕ, η οποία έχει αναστείλει την αποστολή δισεκατομμυρίων ευρώ σε πόρους για την Ουγγαρία εξαιτίας των μεταρρυθμίσεων του εθνικιστή ηγέτη στο κράτος δικαίου.

«Η Ουγγαρία δεν θα πρέπει να συνδέσει τη μοίρα της πιο στενά από ό,τι είναι τώρα με την ΕΕ και η υιοθέτηση του ευρώ θα ήταν ο στενότερος δυνατός δεσμός», δήλωσε ο Ορμπάν.

Τα σχόλια του Ορμπάν βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με την πολιτική ατζέντα που πρεσβεύει ο αντίπαλός του και αναδυόμενο αστέρι της αντιπολίτευσης, Πέτερ Μαγιάρ, ο οποίος διεξάγει εκστρατεία με τη δέσμευση για άρση της αναστολής της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης φέρνοντας έτσι μια από τις φτωχότερες οικονομίες της ΕΕ πιο κοντά στην υιοθέτηση του ευρώ.

Οι βουλευτικές εκλογές είναι προγραμματισμένες για την άνοιξη του 2026 χωρίς να έχει ακόμη καθοριστεί η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Επικίνδυνο συμπλήρωμα διατροφής διακινείται μέσω διαδικτύου

ΕΟΦ: Προσοχή σε τρεις κρέμες που διακινούνται μέσω διαδικτύου-Περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ: Πότε θα αρχίσει η αναδιανομή αδιάθετων βιβλίων για το 2025 – Πώς θα τα παραλάβετε

Έρευνα της ΕΥ Ελλάδος: Burnout για 1 στους 2 Έλληνες εργαζόμενους

Αδύναμο Wi-Fi; Πώς να αποκτήσεις ενσύρματο ίντερνετ στο σπίτι χωρίς καλώδιο Ethernet

Τα σέλατα ίσως ενταθούν τα επόμενα 2 χρόνια – Ο Ήλιος εισέρχεται σε ταραχώδη φάση με ένα «τελευταίο ξέσπασμα»
περισσότερα
15:02 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Bloomberg: Οι τρεις επιλογές του Μακρόν μετά την παραίτηση Λεκορνί – Το πολιτικό αδιέξοδο και η κατάρρευση του κεντρώου συνασπισμού

Η πολιτική κρίση στη Γαλλία βαθαίνει μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί α...
14:41 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Ιράν: «Σε αυτή τη φάση» δεν προβλέπονται διαπραγματεύσεις με τους Ευρωπαίους για το πυρηνικό πρόγραμμα

Το Ιράν δεν σχεδιάζει σε «αυτή τη φάση» την επανάληψη των διαπραγματεύσεων με τις ευρωπαϊκές χ...
14:23 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Τζίλι Κούπερ: Πέθανε σε ηλικία 88 ετών η διάσημη Βρετανίδα συγγραφέας – Το βιβλίο της «Rivals» έγινε τηλεοπτική επιτυχία

Η Τζίλι Κούπερ, η Βρετανίδα συγγραφέας μυθιστορημάτων όπως τα «Rivals» και «Riders», πέθανε σε...
13:58 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Βίντεο: Μετανάστης περνάει παράνομα από το Μαρόκο σε ισπανικό έδαφος με αλεξίπτωτο πλαγιάς – Τον αναζητούν οι αρχές

Ένας μετανάστης κατάφερε να παραβιάσει τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, πετώντας με αλεξίπτωτο πλαγ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης