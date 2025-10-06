Κωνσταντοπούλου: «Η οικογένεια Ρούτσι διαπίστωσε προσπάθειες παραβίασης του σπιτιού τους και παρακολούθηση από συγκεκριμένο όχημα»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Προσπάθειες εκφοβισμού της οικογένειας Ρούτσι κατήγγειλε η συνήγορός της, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε πριν από λίγο, εν αναμονή της απόφασης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας για την εκταφή του Ντένις Ρούτσι.

«Την ώρα που η οικογένεια Ρούτσι δίνει αυτήν την μάχη, την ώρα που ο Πάνος Ρούτσι βρίσκεται 22 ημέρες σε απεργία πείνας μακριά από το σπίτι που διαμένει η οικογένεια στην Θεσσαλονίκη, και εκεί έχει απομείνει ο γιος τους και ο αδελφός του Ντένις, ο Κρις, εντόπισε και εχθές το βράδυ και άλλες μέρες προσπάθειες παραβίασης του σπιτιού τους, περίεργες συμπεριφορές και κινήσεις γύρω από την οικία του, παρακολούθηση από συγκεκριμένο όχημα και γενικότερα μία εκφοβιστική συμπεριφορά που παραπέμπει σε παρακρατική λειτουργία» δήλωσε χαρακτηριστικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η συνήγορος της οικογένειας Ρούτσι ανέφερε ακόμη ότι η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι, θα μεταβεί στην Θεσσαλονίκη για να καταγγείλει εκφοβισμό, ενώ η ίδια θα στείλει άμεσα  εξώδικη διαμαρτυρία στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρυσοχοΐδη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Επικίνδυνο συμπλήρωμα διατροφής διακινείται μέσω διαδικτύου

ΕΟΦ: Προσοχή σε τρεις κρέμες που διακινούνται μέσω διαδικτύου-Περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ: Πότε θα αρχίσει η αναδιανομή αδιάθετων βιβλίων για το 2025 – Πώς θα τα παραλάβετε

Έρευνα της ΕΥ Ελλάδος: Burnout για 1 στους 2 Έλληνες εργαζόμενους

Αδύναμο Wi-Fi; Πώς να αποκτήσεις ενσύρματο ίντερνετ στο σπίτι χωρίς καλώδιο Ethernet

Τα σέλατα ίσως ενταθούν τα επόμενα 2 χρόνια – Ο Ήλιος εισέρχεται σε ταραχώδη φάση με ένα «τελευταίο ξέσπασμα»
περισσότερα
16:54 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Τέμπη: Δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για τοξικολογικές στη σορό του γιου του – Εγκρίθηκαν αντίστοιχα αιτήματα και άλλων συγγενών θυμάτων

Δεκτό έκανε η Εισαγγελία της Λάρισας το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για τη διενέργεια τοξικολογικώ...
16:06 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Μαρία Καρυστιανού: Κατέθεσε νέο αίτημα εκταφής της κόρης της Μάρθης

Νέο αίτημα εκταφής της κόρης της Μάρθης κατέθεσε σήμερα, Δευτέρα (6/10), η Μαρία Καρυστιανού σ...
15:36 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Ηλικιωμένος αυτοκτόνησε με καραμπίνα στο μπαλκόνι του σπιτιού του

Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται η οικογένεια και οι γείτονες ενός 69χρονου, ο οποίος φέρεται να αυ...
15:24 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Ρόδος: Στη φυλακή ο 82χρονος παππούς που κατηγορείται για βιασμό της 8χρονης εγγονής του

Τον δρόμο για τις φυλακές έδειξε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ρόδου στον 82χρονο παππού, ο οπο...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης