Κωνσταντοπούλου: «Η οικογένεια Ρούτσι διαπίστωσε προσπάθειες παραβίασης του σπιτιού τους και παρακολούθηση από συγκεκριμένο όχημα»

Προσπάθειες εκφοβισμού της οικογένειας Ρούτσι κατήγγειλε η συνήγορός της, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε πριν από λίγο, εν αναμονή της απόφασης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας για την εκταφή του Ντένις Ρούτσι.

«Την ώρα που η οικογένεια Ρούτσι δίνει αυτήν την μάχη, την ώρα που ο Πάνος Ρούτσι βρίσκεται 22 ημέρες σε απεργία πείνας μακριά από το σπίτι που διαμένει η οικογένεια στην Θεσσαλονίκη, και εκεί έχει απομείνει ο γιος τους και ο αδελφός του Ντένις, ο Κρις, εντόπισε και εχθές το βράδυ και άλλες μέρες προσπάθειες παραβίασης του σπιτιού τους, περίεργες συμπεριφορές και κινήσεις γύρω από την οικία του, παρακολούθηση από συγκεκριμένο όχημα και γενικότερα μία εκφοβιστική συμπεριφορά που παραπέμπει σε παρακρατική λειτουργία» δήλωσε χαρακτηριστικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η συνήγορος της οικογένειας Ρούτσι ανέφερε ακόμη ότι η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι, θα μεταβεί στην Θεσσαλονίκη για να καταγγείλει εκφοβισμό, ενώ η ίδια θα στείλει άμεσα εξώδικη διαμαρτυρία στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρυσοχοΐδη.