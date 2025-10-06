Γιώργος Μυλωνάκης: Διαβίβασε στη Βουλή το ενημερωτικό σημείωμα για ΟΠΕΚΕΠΕ

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Γιώργος Μυλωνάκης

Στη Βουλή διαβίβασε σήμερα ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, το ενημερωτικό σημείωμα που του απέστειλε ο πρώην προέδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και νυν σύμβουλος στην κυβέρνηση, Γρηγόρης Βάρρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μυλωνάκης διαβίβασε το σημείωμα προς την Εξεταστική Επιτροπή και την Πλεύση Ελευθερίας, στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Σύμφωνα με τον κ. Μυλωνάκη το ενημερωτικό κείμενο ανέλυε τεχνικής και οργανωτικής φύσεως θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς ο καθηγητής Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γρηγόρης Βάρρας είχε διατελέσει πρόεδρος του οργανισμού την περίοδο 2019 – 2020.

«Σας διαβιβάζω, προκειμένου να τεθεί στη διάθεση των μελών της Επιτροπής, το άτυπο “Ενημερωτικό Σημείωμα για ΟΠΕΚΕΠΕ” που φέρει ημερομηνία 6.6.2025 του Καθηγητή Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Γρηγορίου Βάρρα, αποσπασμένου συνεργάτη στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, το οποίο, όπως έχω επανειλημμένως επισημάνει σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις μου, προοριζόταν αποκλειστικά προς εσωτερική χρήση και έλαβα μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στο κινητό μου τηλέφωνο την 15η Ιουνίου 2025» αναφέρει μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ στην επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Εξεταστικής.

Δείτε ολόκληρο το σημείωμα ΕΔΩ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Επικίνδυνο συμπλήρωμα διατροφής διακινείται μέσω διαδικτύου

ΕΟΦ: Προσοχή σε τρεις κρέμες που διακινούνται μέσω διαδικτύου-Περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ: Πότε θα αρχίσει η αναδιανομή αδιάθετων βιβλίων για το 2025 – Πώς θα τα παραλάβετε

Έρευνα της ΕΥ Ελλάδος: Burnout για 1 στους 2 Έλληνες εργαζόμενους

Αδύναμο Wi-Fi; Πώς να αποκτήσεις ενσύρματο ίντερνετ στο σπίτι χωρίς καλώδιο Ethernet

Τα σέλατα ίσως ενταθούν τα επόμενα 2 χρόνια – Ο Ήλιος εισέρχεται σε ταραχώδη φάση με ένα «τελευταίο ξέσπασμα»
περισσότερα
16:47 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Ανδρουλάκης για ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης: «Οι χειρισμοί της ΝΔ μας οδηγούν σε επικίνδυνα γεωπολιτικά μονοπάτια με απρόβλεπτες επιπτώσεις»

Πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελ...
16:29 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Αλέξης Τσίπρας: Το τηλεφώνημα στον Σωκράτη Φάμελλο και η ενημέρωση για την απόφαση να παραιτηθεί

Ειλημμένη εδώ και καιρό φαίνεται πως ήταν η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από το βουλ...
15:30 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Νίκος Ανδρουλάκης: Επίκαιρη ερώτηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για ακρίβεια και ιδιωτικό χρέος

Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέ...
15:17 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Βουλή: Εκλέχθηκαν οι κοσμήτορες και οι γραμματείς – Τα ονόματα

Εκλέχθηκαν από την Ολομέλεια, οι κοσμήτορες και γραμματείς της Βουλής, της νέας κοινοβουλευτικ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης