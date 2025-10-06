Γιώργος Μυλωνάκης: Διαβίβασε στη Βουλή το ενημερωτικό σημείωμα για ΟΠΕΚΕΠΕ

Στη Βουλή διαβίβασε σήμερα ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, το ενημερωτικό σημείωμα που του απέστειλε ο πρώην προέδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και νυν σύμβουλος στην κυβέρνηση, Γρηγόρης Βάρρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μυλωνάκης διαβίβασε το σημείωμα προς την Εξεταστική Επιτροπή και την Πλεύση Ελευθερίας, στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Σύμφωνα με τον κ. Μυλωνάκη το ενημερωτικό κείμενο ανέλυε τεχνικής και οργανωτικής φύσεως θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς ο καθηγητής Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γρηγόρης Βάρρας είχε διατελέσει πρόεδρος του οργανισμού την περίοδο 2019 – 2020.

«Σας διαβιβάζω, προκειμένου να τεθεί στη διάθεση των μελών της Επιτροπής, το άτυπο “Ενημερωτικό Σημείωμα για ΟΠΕΚΕΠΕ” που φέρει ημερομηνία 6.6.2025 του Καθηγητή Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Γρηγορίου Βάρρα, αποσπασμένου συνεργάτη στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, το οποίο, όπως έχω επανειλημμένως επισημάνει σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις μου, προοριζόταν αποκλειστικά προς εσωτερική χρήση και έλαβα μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στο κινητό μου τηλέφωνο την 15η Ιουνίου 2025» αναφέρει μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ στην επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Εξεταστικής.

