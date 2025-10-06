Θεσσαλία: Επείγουσα προκαταρκτική εξέταση για την ευλογιά των αιγοπροβάτων ζητά η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

πρόβατα

Τη διενέργεια επείγουσας προκαταρτικής εξέτασης για το εάν τηρήθηκαν τα μέτρα βιοσφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και εάν υπάρχει περίπτωση άρρωστα ζώα να πέρασαν στη αγροτοδιατροφική αλυσίδα , ζήτησε από τους εισαγγελείς πρωτοδικών των τεσσάρων νομών της Θεσσαλίας, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, Λάμπρος Τσόγκας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η εντολή για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης έρχεται σε μια περίοδο συνεχιζόμενης έξαρσης του κρουσμάτων πανελλαδικά και με ορατό το ενδεχόμενο lock down στην κτηνοτροφία της χώρας.

