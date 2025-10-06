Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Μέχρι αυτή την στιγμή δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση» για το αν έγινε δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι

Μέχρι αυτή την στιγμή δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση για τίποτε, τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου σχετικά με τις πληροφορίες που είδαν νωρίτερα σήμερα το φως της δημοσιότητας ότι με απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, αναμένεται να επιτραπεί η εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι, όχι μόνο για ταυτοποίηση της σορού μέσω DNA, αλλά και για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί ο μηχανισμός θανάτου.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι που βρίσκεται στην 22η ημέρα απεργίας πείνας, τόνισε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που δίνει αυτή την ώρα, ότι «λίγο πριν από τις 2 άρχισαν να κυκλοφορούν σε όλα τα ΜΜΕ ειδήσεις ότι έγινε δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι. Αναγκάστηκα να μπω σε μία αγωνιώδη προσπάθεια να κάνω όλες τις επικοινωνίες ξανά και ξανά για να δω αν υπάρχει πράγματι τέτοια εξέλιξη.

Μέχρι αυτή την στιγμή δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση για τίποτε και μάλιστα η μόνη επίσημη ενημέρωση που έχουμε σήμερα από την εισαγγελία της Λάρισας είναι ότι υπάρχει πρόταση του εισαγγελέως Εφετών Λάρισας να απορριφθεί το αίτημα της οικογένειας για ακυρότητα της προδικασίας και για να συνεχιστεί η ανάκριση με νέες ανακριτικές πράξεις. Αυτό δεν είναι κάτι τελειωτικό, θα αποφασίσει το Συμβούλιο Εφετών τις επόμενες μέρες και βεβαίως δεν έχει κλείσει το θέμα εάν έκλεισε νόμιμα η ανάκριση.

Η ενημέρωση της τελευταίας στιγμής που έχω από τον συνάδελφό μου στη Λάρισα είναι ότι πριν από λίγα λεπτά μπήκε ο ίδιος στο γραφείο της εισαγγελέως Πρωτοδικών, εκείνη την ώρα μπροστά του παρέλαβε κάτι σε κλειστό φάκελο, του είπε ότι δεν γνωρίζει και δεν είναι ενήμερη, έχει έδρα και μετά θα δει τι της έστειλαν και μετά θα αποφασίσει».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι «αυτό το σκηνικό είναι η δεύτερη φορά που επαναλαμβάνεται» και πρόσθεσε: «Αυτή η συνθήκη είναι πάρα πολύ προσβλητική για όλους τους πολίτες και τον αγώνα που δίνει ο Πάνος Ρούτσι. Κάποιοι παίζουν στην κυριολεξία με την ψυχή και την ζωή του, κάποιοι νομίζουν ότι αυτός ο αγώνας είναι ένα παιχνίδι εντυπώσεων. Θέλω να τους πω ότι αυτός ο αγώνας δεν είναι παιχνίδι εντυπώσεων, είναι από πλευράς ενός πατέρα η κατάθεση όλου του του είναι να δικαιώσει το παιδί του και από πλευράς των εξουσιών η πιο χυδαία και η πιο αποτρόπαιη άρνηση των πιο θεμελιωδών δικαιωμάτων».