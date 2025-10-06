Γεωργιάδης για Ρούτσι: Η Δικαιοσύνη βρήκε τον τρόπο και να γίνει δεκτό το δίκαιο αίτημα του πατέρα για τις τοξικολογικές και να μην καθυστερήσει η έναρξη της Δίκης

Την ικανοποίησή του εκφράζει ο Άδωνις Γεωργιάδης για τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή της σορού του γιου του, Ντένις, και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το MEGA, με απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, αναμένεται να επιτραπεί η εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι, όχι μόνο για ταυτοποίηση της σορού μέσω DNA, αλλά και για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί ο μηχανισμός θανάτου.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που η Δικαιοσύνη, την οποία όλοι μας έχουμε καθήκον να εμπιστευόμαστε, βρήκε τον τρόπο και να γίνει δεκτό το δίκαιο αίτημα του πατέρα για τις τοξικολογικές και να μήν καθυστερήσει η έναρξη της Δίκης!», γράφει ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στο Χ.

Όπως υπογραμμίζει ο υπουργός Υγείας, «όλα έγιναν όπως έπρεπε! Το σχέδιο για αναβολή δεν πέρασε και όσοι συγγενείς έχουν αμφιβολίες θα λάβουν τις απαντήσεις που θέλουν, χωρίς να αδικηθούν εκείνοι οι γονείς που δεν ήθελαν άλλη καθυστέρηση. Δεν χρειάζεται να αμφισβητούμε κάθε φορά ο ένας τις προθέσεις του άλλου, καλοπιστία μεταξύ μας και λιγότερη τοξικότητα».