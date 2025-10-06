Τζίλι Κούπερ: Πέθανε σε ηλικία 88 ετών η διάσημη Βρετανίδα συγγραφέας – Το βιβλίο της «Rivals» έγινε τηλεοπτική επιτυχία

Η Τζίλι Κούπερ, η Βρετανίδα συγγραφέας μυθιστορημάτων όπως τα «Rivals» και «Riders», πέθανε σε ηλικία 88 ετών, ανέφερε ο ατζέντης της Κρις Μπράουν σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα.

Η Κούπερ γνώρισε εμπορική επιτυχία στα χρόνια του 1980 με τα μυθιστορήματά της που αφηγούνταν τις ρομαντικές περιπέτειες χαρακτήρων της ανώτερης τάξης όπως ο αναβάτης σε ιππικούς αγώνες Rupert Campbell-Black.

Οι «Rivals» βρήκαν μια νέα γενιά οπαδών όταν έγιναν τηλεοπτική σειρά για την Disney+ το 2024.

Στα ελληνικά κυκλοφόρησαν τα βιβλία της «Ανταγωνιστές» (Riders) το 2005 και «Το Κουτί της Πανδώρας» (Pandora) το 2003 από τις εκδόσεις Bell/Harlenic Ελλάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

