Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν είναι καλή στιγμή» να πάει στον γάμο του μεγαλύτερου γιου του, λόγω του πολέμου με το Ιράν

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Trump
(AP)
Για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η παρακολούθηση ενός γάμου δεν είναι απλή υπόθεση, ακόμα κι αν πρόκειται για τον γάμο του γιου του, καθώς δεν… τον αφήνει σε ησυχία ο πόλεμος  με το Ιράν.

Την Πέμπτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ παραδέχτηκε ότι μπορεί να μην παραστεί στον γάμο του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ή Ντον του νεότερου, ο οποίος φέρεται να θα πραγματοποιηθεί στις Μπαχάμες κατά τη διάρκεια του επερχόμενου Σαββατοκύριακου.

«Θα ήθελε να πάω, Θα γίνει σε στενό κύκλο και θα προσπαθήσω να τα καταφέρω», δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας, ακουγόμενος αναμφισβήτητα άτονος.

«Του είπα ‘δεν είναι καλή στιγμή για μένα. Έχω αυτό το πράγμα που το λένε Ιράν κι άλλα πράγματα’», πρόσθεσε.

Σε αυτή την περίπτωση «όπως κι αν έχει χάνω. Αν πάω, θα πέσουν να με φάνε. Αν δεν πάω, θα πέσουν να με φάνε–τα fake news (σ.σ. τα μέσα ενημέρωσης των ‘ψευδών ειδήσεων’) φυσικά», συμπλήρωσε ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ή Ντον ο νεότερος όπως τον λένε, θα παντρευτεί την Μπετίνα Άντερσον στις Μπαχάμες το σαββατοκύριακο, σύμφωνα με δημοσιεύματα σε αμερικανικά ΜΜΕ. Πρόκειται για τον δεύτερο γάμο του.

Ο ρεπουμπλικάνος είναι πατέρας πέντε παιδιών που απέκτησε έπειτα από τρεις γάμους. Είπε πάντως πως εύχεται στον μεγαλύτερο γιο του «πολύ καλό» γάμο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ο νεότερος, 48 ετών, διευθύνει μαζί με τον αδελφό του Έρικ Τραμπ την εταιρεία Trump Organization, σχήμα που διακρατεί ακίνητα, ξενοδοχεία και άλλους πόρους του πατέρα τους. Έχει επίσης διάφορες άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Είναι πύρινος υποστηρικτής της πολιτικής του πατέρα του και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να κατέβει στην πολιτική.

